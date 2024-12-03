Представители Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана встретились с руководством Политехнического университета в Бухаресте и Румынского нефтегазового университета Плоешти

3 декабря 2024 года в рамках визита в Румынию делегации Международного университета гуманитарных наук и развития состоялась встреча с руководством Политехнического университета Бухареста, одного из крупнейших университетов Румынии в области инженерных технологий, сообщает Посольство Туркменистана в Румынии.

На сегодняшний день в университете функционируют 15 факультетов и обучаются более 25000 студентов.

В ходе встречи проректор Политехнического университета Хория Некула подробно рассказал об истории, структуре, академической и международной деятельности румынского вуза и выразил заинтересованность в установлении долгосрочного сотрудничества с туркменским университетом.

В свою очередь, подчеркивая значимость данной встречи, проректор Международного университета гуманитарных наук и развития Н.Шихлиев отметил перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в частности в области информационных технологий.

Н.Шихлиев подчеркнул, что в Туркменистане реализуется Концепция инновационного развития, рассчитанная до 2025 года, которая представляет собой Дорожную карту технологической трансформации всех отраслей и государственного управления ими, формирования экономики знаний на основе ресурсного и производственного потенциала страны, органично интегрируясь в принятые государственные программы.

В ходе встречи сторонами было предложено изучить возможности разработки проекта программы двойного диплома по системе 1+1 в области компьютерных технологий.

По итогам встречи представители университетов выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и организации работы по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Встреча с ректором Нефтегазового университета Плоешти

Во второй половине дня проректор Международного университета Гуманитарных наук и развития Туркменистана, также сотрудники Посольства Туркменистана в Румынии посетили Румынский нефтегазовый университет Плоешти.

Ректор университета Алин Диница, поприветствовав туркменскую делегацию, отметил заинтересованность румынской стороны в налаживании и дальнейшем укреплении установленного сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской сферах.

Говоря об открытости наладить партнерство с туркменской стороной, Ректор обозначил в качестве направлений следующие: академическое образование, исследования и наука, обмен студентами и преподавателями.

Румынская сторона, проинформировав о своем опыте в реализации программы Эрасмус+, предложила установить сотрудничество в данном направлении. В рамках программы предпринимаются шаги по расширению обмена преподавателями.

Необходимо отметить, что Нефтегазовый университет Плоешти, созданный в 1948 году, является одним из старейших и наиболее престижных учебных заведений Румынии с необходимыми инфраструктурными и технологическими возможностями.

В структуре Университета насчитывается 5 факультетов: факультет нефтегазовой инженерии, факультет машиностроения и электротехники, факультет нефтяных технологий и нефтехимии, факультет экономических наук и факультет литературы и науки на румынском, английском, французском и немецком языках по подготовке будущих специалистов.

Туркменская делегация рассказала руководству вуза о внешней политике Туркменистана, которая основана на принципе нейтралитета, истории, роли и значимости нейтрального статуса Туркменистана в обеспечении мира и стабильности на региональном и международном уровнях.

Шихлиев также сообщил об инициативах Туркменистана, нацеленных на совершенствование молодежной политики Туркменистана.

В контексте вопросов сотрудничества между двумя ВУЗами, туркменской стороной было предложено поддержать участие профессоров и студентов Нефтегазового университета Плоешти в международной олимпиаде по математике, проводимых в Международном университете гуманитарных наук и развития Туркменистана в первой половине 2025 года.

В дополнение, стороны договорились изучить возможности интенсификации двусторонних контактов, в том числе путем подписания Меморандума о взаимопонимания между двумя ВУЗами, также организации совместных мероприятий, конференций и обмена онлайн-лекциями по интересующим темам.

По завершению, стороны обменялись приглашениями по осуществлению взаимных визитов. ///nCa, 3 декабря 2024 г.