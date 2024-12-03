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Международная исламская торгово-финансовая корпорация и ЭСКАТО объединяют усилия в целях расширения экспортных возможностей в Центральной Азии

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Международная Исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приступили к реализации стратегического партнерства в рамках программы Trade Connect Central Asia+ (TCCA+) в регионе: “Увеличение экспорта за счет прямых иностранных инвестиций”.

Проект дополняет ведущую программу ITFC Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), направленную на достижение инклюзивного экономического роста, регионального экономического сотрудничества и стимулирование торговли между странами-членами ОИС в Центральной Азии. Это также напрямую согласуется с миссией ЭСКАТО по укреплению устойчивого развития в регионе и стимулированию трансграничных инвестиций, которые поддерживают рост экспорта.

Инициатива была представлена руководителем отдела инноваций, предпринимательства и инвестиций ЭСКАТО Джонатаном Вонгом на Экономическом форуме Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Душанбе, Таджикистан, 28 ноября 2024 года.

Бенефициарами нового проекта “Стимулирование экспорта за счет прямых иностранных инвестиций” являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Проект будет направлен на достижение трех ключевых целей:

  • Увеличение экспорта за счет прямых иностранных инвестиций: Проект, ориентированный на Азербайджан, Казахстан и Таджикистан, активизирует приток прямых иностранных инвестиций в такие стратегические отрасли, как цифровые услуги, сельское хозяйство, светотехническая промышленность и нефтехимия.
  • Расширение масштабов деятельности цифровых и технологических компаний: На региональном уровне проект позволит цифровым и технологическим компаниям из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана расширять свою деятельность за счет прямых иностранных инвестиций и международного экспорта.
  • Разработка регионального плана привлечения инвестиций: Разработка и реализация плана привлечения инвестиций под руководством инвестиционной команды ЭСКАТО в рамках СПЕКА с участием всех шести стран Центральной Азии.

В рамках текущих усилий ITFC и ЭСКАТО будут тесно сотрудничать с национальными и региональными заинтересованными сторонами, включая правительства, агентства по привлечению инвестиций и частный сектор, для обеспечения успешной реализации проекта. Первые результаты проекта ожидаются уже в 2025 году. К ним относятся:

  • Разработка и реализация планов действий по стимулированию экспорта за счет прямых иностранных инвестиций в Азербайджане, Казахстане и Таджикистане.
  • Укрепление возможностей агентств по привлечению инвестиций (IPA) путем включения показателей оценки ПИИ в продвижение устойчивых инвестиционных проектов, стимулирующих торговлю.
  • Проведение обучения 18 цифровых и технологических компаний по всему региону, что позволит им привлекать ПИИ и повышать свою международную конкурентоспособность.

Выступая на Экономическом форуме СПЕКА, Назим Нордали, главный операционный директор ITFC, сказал: “Это важный момент для ITFC в наших усилиях по расширению программы TCCA+ и дальнейшему улучшению инвестиционных и торговых возможностей в Центральной Азии. Видение ЭСКАТО дополняет наше, и такое согласование позволяет нашему стратегическому партнерству коллективно способствовать углублению региональной экономической интеграции”.

Кроме того, Джонатан Вонг подчеркнул: “Мы рады сотрудничать с ITFC в этом совместном проекте. Благодаря привлечению прямых иностранных инвестиций и укреплению экспортного потенциала в ключевых секторах, эта инициатива не только будет способствовать региональному экономическому сотрудничеству, но и окажет поддержку местным предприятиям в развитии”.

В ходе этого же мероприятия ЭСКАТО и ITFC объявили о запуске новой программы в сотрудничестве с Gobi Partners, ведущей азиатской фирмой венчурного капитала, и GUIDE, организацией по развитию предпринимательства. Эта инициатива поможет центральноазиатским стартапам и малым и средним предприятиям (МСП) получить доступ к рынкам и привлечь инвестиция для увеличения экспорта цифровых услуг из Центральной Азии. Открытый конкурс для стартапов и малых и средних предприятий Центральной Азии будет объявлен в январе 2025 года, а программа официально стартует в мае 2025 года.

О Международной Исламской Торгово-Финансовой Корпорации (ITFC)

Международная Исламская Торгово-Финансовая Корпорация (ITFC) является членом Группы Исламского Банка Развития (IDB). Она была создана с основной целью – продвижения торговли среди стран-участников Организации Исламского Сотрудничества (OIC), нацеленное на достижение улучшения социально-экономических условий жизни людей по всему миру. ///nCa, 3 декабря 2024 г.

 

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