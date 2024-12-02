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Совместное заявление пятой встречи министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии (полный текст)

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(неофициальный перевод)

1 декабря 2024 года Ван И, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китайской Народной Республики, заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, Заместитель председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов (далее именуемые «Стороны») совместно провели Пятую встречу министров иностранных дел «Китай-Центральная Азия» в Чэнду, провинция Сычуань, Китай.

В откровенной, дружественной, взаимоуважительной и конструктивной атмосфере стороны обменялись всесторонними и углубленными мнениями по развитию отношений между Китаем и странами Центральной Азии, сотрудничеству в рамках механизма Китай-Центральная Азия, вопросам, вызывающим взаимный интерес и заявили о следующем:

1. Все стороны согласны, что саммит Китай-Центральная Азия, который состоится в Сиане в мае 2023 года, является важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Шесть сторон активно продвигали и эффективно реализовывали консенсус, достигнутый на саммите, а также добились новых событий и прорывов в сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией. Все стороны подтвердили свою решимость работать сообща над построением сообщества Китая и Центральной Азии с общим будущим.

2. Все стороны придают большое значение второму саммиту Китай-Центральная Азия, который пройдет в Казахстане, и соглашаются немедленно начать подготовительную работу. Министерства иностранных дел шести стран будут поддерживать тесную связь, содействовать профильным ведомствам в усилении координации, и обеспечат полный успех саммита.

3. Все стороны отметили, что механизмы сотрудничества на уровне министров, созданные в рамках механизма Китай-Центральная Азия в сферах экономики и торговли, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, таможни, обеспечения правопорядка безопасности и управления чрезвычайными ситуациями, работают эффективно и играют важную роль в продвижении сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. Все стороны готовы постоянно совершенствовать механизмы сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, исходя из реальных потребностей сотрудничества и обогащать содержание взаимодействия между Китаем и Центральной Азией.

Секретариат механизма сотрудничества «Китай-Центральная Азия», который был запущен в марте 2024 года, обеспечивает эффективную платформу для развития многостороннего сотрудничества. Все стороны, участвующие в работе Секретариата, готовы приложить все усилия для завершения подписания юридических документов и другой соответствующей работы Секретариата, чтобы гарантировать, что Секретариат начнут полноценную деятельность в следующем году.

4. Исходя из основы сотрудничества и потребностей всех сторон, все стороны согласились определить приоритеты сотрудничества в следующих областях:

Содействовать беспрепятственному торговому сотрудничеству: повышать уровень либерализации и упрощения торговли и инвестиций между Китаем и странами Центральной Азии, расширять взаимный доступ к рынкам, обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек поставок и производства, а также содействовать развитию новых форматов, таких как цифровая торговля, торговля услугами и электронная коммерция. Все стороны готовы в кратчайшие сроки провести переговоры и подписать документы по углублению беспрепятственной торговли.

Содействовать промышленному инвестиционному сотрудничеству: Поддерживать взаимные инвестиции между Китаем и странами Центральной Азии, укреплять сотрудничество в традиционных областях, таких как строительные материалы, легкая промышленность, обработка и производство, расширять сотрудничество в новых областях, таких как цифровая экономика, зеленое развитие и возобновляемые источники энергии, увеличивать добавленную стоимость промышленной цепочки и повышать экономическую стабильность, содействовать качественному развитию инвестиционного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

Все стороны приветствуют проведение в странах-членах выставок импортных и экспортных товаров, деловых и инвестиционных форумов, поддерживают проведение второго заседания совета бизнес лидеров Китая и Центральной Азии.

Укреплять сотрудничество в сфере транспорта: Всесторонне развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии в области автомобильного, железнодорожного транспорта, авиации, судоходства, мультимодальных перевозок, логистики и транспорта, строительства портов и оптических кабелей передачи данных, а также содействовать строительству транспортных коридоров Китай-Центральная Азия. В целях создания модели сотрудничества высокого уровня между двумя сторонами все стороны готовы изучить и подписать стратегические документы по развитию связности и стыковке с национальными планами развития сферы транспорта. Китай готов укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии в железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа (Азия) и способствовать созданию механизмов межправительственного сотрудничества.

Расширить сотрудничество в области экологически чистых полезных ископаемых: Содействовать сотрудничеству между Китаем и странами Центральной Азии в разведке, добыче, плавильной промышленности, переработке, транспортировке, продаже и других областях, касающихся полезных ископаемых, укреплять «зеленое» развитие и использовать все звенья в цепочке минерально-сырьевой отрасли «разведка, поставка, хранение и сбыт», изучить и подписать соглашения по укреплению зеленой минеральной промышленности.

Углубление сельскохозяйственного сотрудничества. Укреплять сотрудничество в области семенной селекции, переработки сельскохозяйственной и побочной продукции, умного сельского хозяйства, водосберегающего орошения, улучшения почв, производства сельскохозяйственной техники, подготовки специалистов и т. д., а также способствовать устойчивому росту инвестиций в сельское хозяйство и масштабов торговли.

Содействовать кадровому обмену. Все стороны готовы в полной мере использовать координирующую роль консульских отделов министерств иностранных дел каждой страны, а также изучить и ввести дополнительные меры для облегчения обмена персоналом, включая соответствующие стороны, задействованные в разработке соответствующих соглашений.

Расширять сотрудничество в сфере туризма. Все стороны отметили важную роль туристического сотрудничества в развитии культурных и экономических обменов между Китаем и странами Центральной Азии, договорились углублять сотрудничество в сфере туризма и предпринимать совместные меры по созданию условий для туристических групп.

5. Все стороны будут продолжать углублять сотрудничество в сфере образования, укреплять обмены между учебными заведениями и студентами, а также оказывать необходимую поддержку талантов. Китай готов предоставить возможности кадровой подготовки и стипендии пяти странам Центральной Азии.

Все стороны считают, что необходимо поддерживать регулярные мероприятия по культурному обмену, такие как выставки, концерты, представления, спортивные мероприятия и т. д., а также широко привлекать к участию в них молодежь. Все стороны отметили, что Молодежный форум Китай-Центральная Азия «Новая эра Великого Шелкового пути» имеет большое значение для налаживания и расширения регулярных обменов между народами Китая и Центральной Азии, и приветствовали инициативу проведения Молодежного форума талантов Китай-Центральная Азия.

6. Китай готов осуществлять сотрудничество с соответствующими странами Центральной Азии в областях высоких технологий, включая дистанционное зондирование, геодезию и картографирование, а также другие спутниковые приложения.

7. В целях более эффективного решения проблем социального развития и жизнеобеспечения Китай готов поделиться своим опытом в области сокращения бедности и управления опустыниванием с соответствующими странами Центральной Азии, включая изучение разработки и реализации проектов в этой области.

8. Все стороны готовы каждые два года проводить тематический год сотрудничества в целях содействия качественному развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.

9. Китай приветствует принятие странами Центральной Азии Концепции развития регионального сотрудничества «Центральная Азия-2040».

Все стороны обсудили возможность заключения постоянного договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами механизма Китай-Центральная Азия.

10. Все стороны подтвердили, что второй саммит пройдет в Астане в июне 2025 года.

11. Все стороны поблагодарили Китай за проведение пятой встречи министров иностранных дел Китая и Центральной Азии на высоком уровне. ///nCa, 2 декабря 2024 г. Оригинальный текст заявления был опубликован на сайте МИД КНР https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202412/t20241201_11536029.shtml )

 

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