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Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия – Китай»

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1 декабря 2024 года делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в работе пятой встречи министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай», проходившей в городе Ченду провинции Сычуань (КНР).

Участники встречи отметили важную роль сотрудничества в формате «ЦА – Китай» в контексте активизации совместных усилий, нацеленных на укрепление конструктивного партнерства в общих интересах стран-участниц.

В рамках вопросов, вынесенных на повестку дня встречи в узком формате, руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и КНР обсудили приоритетные векторы взаимодействия государств Центральной Азии и Китая, наметили актуальные направления дальнейшего партнерства.

Состоялся обмен мнениями по ряду международных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Наряду с этим, дипломаты обсудили вопросы подготовки к предстоящему второму саммиту формата «Центральная Азия – Китай», укрепления и развития политических отношений, главные направления дальнейшего продвижения делового сотрудничества, сохранения и наращивания торговых связей, обеспечения энергетической и транспортной взаимосвязанности.

Затем  встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» продолжилась в расширенном формате.

Среди обсуждавшихся тем особое внимание было уделено необходимости консолидации совместных усилий для обеспечения долгосрочного мира и стабильности, активизации политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению гуманитарных связей.

Как отметил министр иностранных дел Туркменистана, культура уважительного диалога составляет основу для дальнейшего укрепления доверия и мира между странами и народами, она не может ограничиваться временными рамками.

По результатам встречи был подписан Итоговый документ, определяющий перспективные направления многостороннего взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия – Китай». ///МИД Туркменистана, 1 декабря 2024 г.

 

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