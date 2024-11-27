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ПРООН и Туркменистан продвигают концепцию Нейтральности деградации земель в туркменской части бассейна Аральского моря для решения проблем опустынивания

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Ашхабад, Туркменистан, 26 ноября 2024 г. – ПРООН в Туркменистане в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной важности в бассейне Аральского моря» реализуемого совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана провела семинар по вопросам практического применения концепции Нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ).

Мероприятие было направлено на развитие потенциала местных специалистов и обмен знаниями в области обеспечения нейтрального баланса деградации земель для устойчивого управления земельными ресурсами.

В ходе семинара участники были ознакомлены с Концепцией новой редакции Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием (НПДБО) в Туркменистане, а также с Дорожной картой учета концепции НБДЗ в программных документах, планах и стратегиях развития национального уровня.

Международные и местные эксперты ПРООН представили участникам семинара методы совместного применения концепции НБДЗ для решения отраслевых задач территориального развития, привели примеры из разных стран и регионов, а также представили подходы к выбору «базовой линии НБДЗ», основные и дополнительные индикаторы достижения НБДЗ для региона Приаралья.

«Представленные результаты Аральского проекта, который фокусируется на разработке научных подходов для оценки деградации земель в Туркменистане на основе новой методологии Нейтрального баланса Деградации Земель (НБДЗ), являются как актуальными, так и своевременными», — отметил г-н Герман Куст, международный эксперт проекта. «Эти подходы служат основой для Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием, включая разработку ключевых индикаторов и установление региональных целей для управления природными ресурсами, такими как сельское хозяйство, управление пастбищами, лесное хозяйство и другие. Мы уверены, что сотрудничество с проектом ПРООН усилит применение методологии НБДЗ и поддержит разработку современных методов выбора эффективных моделей и практик устойчивого управления земельными ресурсами в различных секторах экономики». ///nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

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