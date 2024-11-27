Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмед Альхай Аль-Хамели провел во вторник, 26 ноября, в Ашхабаде торжество по случаю 53-го Национального Дня ОАЭ.

Высокопоставленным гостем на приеме от имени Правительства Туркменистана был вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Выступление на приеме Посла Ахмед Альхай Аль-Хамели:

Да пребудут над вами мир, милость и благословения Аллаха.

Прежде всего, я хотел бы поприветствовать Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра Иностранных Дел Его Превосходительство Рашида Овезгельдыевича Мередова.

Также хотел бы поприветствовать Их Превосходительства глав дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Уважаемые гости,

Уважаемые участники (Достопочтенная публика!),

Сегодня мы отмечаем 53-ю годовщину провозглашения Федерации Объединенных Арабских Эмиратов. По этому счастливому случаю, я рад передать приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна – да хранит его Аллах – и его брата Вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министра, Правителя Дубая Шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Нахайяна, Его Высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума – да защитит его Аллах, а также членов Федерального Верховного Совета – Их Высочеств Правителей ОАЭ, а также Его Превосходительства Шейха Мансура бен Заид Аль Нахайяна – Вице-президента ОАЭ, Заместителя премьер-министра и Председателя администрации Президента ОАЭ Его Превосходительству Президенту Туркменистана господину Сердару Бердымухамедову, и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову.

Я хотел бы подчеркнуть, что отношения между ОАЭ и Туркменистаном всегда отличались выдающимися результатами и активностью на уровне руководства двух стран, о чем наглядно свидетельствуют взаимные визиты на высшем уровне.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов посетил ОАЭ 5 января этого года.

Вице-президент ОАЭ Его Превосходительство Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян посетил Туркменистан и встретился с Его Превосходительством Президентом Туркменистана господином Сердаром Бердымухамедовым 21 февраля этого года. 25 ноября этого года Министр энергетики и инфраструктуры, посланник министра иностранных дел ОАЭ в Туркменистан Его Превосходительство Сухейль Аль Мазруи, и Министр промышленности и передовых технологий Его Превосходительство Султан Аль Джабер, посетили Туркменистан и встретились с Его Превосходительством Президентом Туркменистана господином Сердаром Бердымухамедовым, а также с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительством Гурбангулы Бердымухамедовым.

Хотелось бы отметить, что двусторонние отношения демонстрируют беспрецедентный рост на всех уровнях. Так – в первой половине 2024 года объем торгового обмена между двумя странами увеличился на 5,9% по сравнению с 2023 годом, в течение которого объем торгового обмена достиг около 1 миллиарда и 300 миллионов долларов “ненефтяной торговли”. Мы стремимся удвоить этот показатель в ближайшие годы. В настоящее время ОАЭ являются четвертым торговым партнером Туркменистана.

В этом году Посольство стремилось к дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами в области культуры и образования. Государственный министр Министерства иностранных дел ОАЭ Её Превосходительство Нура Аль Кааби, посетила Туркменистан в октябре текущего года и приняла участие в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Посольство второй год подряд способствует осуществлению программы подготовки дипломатов в сотрудничестве с Дипломатической академией Анвара Гаргаша, в которой приняли участие 10 студентов из Туркменистана.

В рамках укрепления парламентских отношений между двумя странами в мае этого года состоялось первое заседание Парламентской группы дружбы ОАЭ-Туркменистан.

Относительно экономических отношений, в июне этого года Посольство ОАЭ организовало Бизнес-форум ОАЭ-Туркменистан. Делегацию ОАЭ во время бизнес-форума возглавлял министр экономики Его Превосходительство Абдулла бин Тук. В форуме приняли участие 50 официальных лиц и компаний ОАЭ, а также 150 официальных лиц и компаний Туркменистана. Данный форум прошел с большим успехом, результатом чего стало подписание меморандума о взаимопонимании между промышленными палатами обеих стран.

В том же месяце посольство ОАЭ организовало мероприятие, посвященное борьбе с изменением климата и мониторингу результатов COP28, в сотрудничестве Представительством ООН в Туркменистане и Посольством Азербайджана в Туркменистане.

В августе этого года Посольство ОАЭ в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Туркменистана второй год подряд провело в Туркменистане сбор для юниоров Велосипедного клуба Абу-Даби, которые почувствовали себя как дома на время проведения спортивного сбора, благодаря всесторонней поддержке оказанной Правительством Туркменистана для успешного проведения данного сбора.

По случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в октябре этого года Посольство ОАЭ организовало в Ашхабаде очередные вторые «Фитнес-игры ОАЭ-Туркменистан», в которых приняли участие 120 спортсменов и спортсменок.

16 ноября сборная Туркменистана второй год подряд приняла участие в гонке Gran Fondo в рамках недели велоспорта в Абу-Даби.

В том же месяце Посольство в качестве подарка преподнесло 4 велосипеда Федерации велоспорта Туркменистана.

Посольство ОАЭ стремится проводить подобные мероприятия между двумя странами с целью вывести отношения между ОАЭ и Туркменистаном на более высокий уровень.

COP28

Учитывая роль ОАЭ в международных форумах, в декабре 2023 года ОАЭ провели Всемирный климатический саммит “COP28”.

«Консенсус ОАЭ» имел исторический успех. ОАЭ стремились способствовали продвижению климатической повестки. Стороны подписали 11 обязательств и деклараций по борьбе с изменением климата, собрав более 85 миллиардов долларов на поддержку климатического финансирования, включая запуск фонда Altera Fund с капиталом 30 миллиардов долларов – крупнейшего в мире фонда частных инвестиций для стимулирования климатического финансирования.

На саммите присутствовали более 140 мировых лидеров, 1100 высокопоставленных лиц и более 70 000 участников. Участие Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова на COP28 было чрезвычайно важным, здесь Туркменистан присоединился к Глобальному обязательству по метану и Декларации ОАЭ о климате, здоровье, сельском хозяйстве и продовольственных системах.

Экономические достижения.

ОАЭ стали ведущей моделью устойчивого экономического развития на мировой арене: в первой половине 2024 года объем внешней торговли страны установил рекорд, превысив 381 миллиард долларов США, что составило рост внешней торговли ОАЭ составил 11 процентов. А к концу этого года, экономический рост на 4 процента в годовом исчислении достигнет.

На 2024 год, ОАЭ заняли первое место в мире по индексу экономической стабильности и седьмое место в мире по конкурентоспособности стран. Эмиратам также удалось занять второе место в мире по количеству новых проектов, связанных с прямыми иностранными инвестициями.

Общие достижения

В плане достижений, то можно отметить, что авиакомпания Emirates Airlines заняла первое место как лучшая авиакомпания мира. В 2023 году через аэропорты страны проследовали 134 миллиона пассажиров.

ОАЭ также заняли 20-е место в мире по индексу искусственного интеллекта в 2024 году. В сентябре 2024 года ОАЭ запустили Глобальное партнерство по инвестициям в инфраструктуру искусственного интеллекта объемом до 100 миллиардов долларов.

В 2024 году согласно Passport Index, Паспорт ОАЭ занял первое место в мире, его обладатель может путешествовать в 180 стран без визы.

ОАЭ заняли десятое место в Глобальном индексе мягкой силы.

В области космонавтики, эмиратская астронавтка Нура Аль Матруши была удостоена Значка астронавта НАСА, став первой арабской женщиной, удостоенной этой чести.

Эмиратские женщины заняли седьмое место в мире по «Индексу гендерного баланса».

Гуманитарная дипломатия

Относительно продвижения гуманитарной дипломатии в мире, то ОАЭ под руководством Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, да хранит его Аллах, играют исключительную роль в области оказания помощи и гуманитарной деятельности, предоставляя 4 инициативы:

Предоставление 5 миллионов долларов США для поддержки кампании по экстренной вакцинации от полиомиелита в Газе с целью вакцинации 640 000 палестинских детей.

Подписание соглашения с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) о выделении 7 миллионов долларов на поддержку гуманитарных усилий в Судане и Южном Судане.

ОАЭ также обязались поддерживать образование, здравоохранение, средства к существованию и предпринимательские возможности для устойчивого и экономически стабильного Афганистана.

Во время саммита G20 в Бразилии ОАЭ выделили 100 миллионов долларов на борьбу с голодом и бедностью.

Внешняя политика.

Я хотел бы подчеркнуть, что внешняя политика ОАЭ основывается на фундаментальных принципах по сложным вопросам, включавшим в себя:

Обеспечение защиты гражданского населения Утверждение верховенства закона Приверженность правам человека Уважение принципов добрососедства

Эти принципы являются краеугольным камнем внешней политики ОАЭ, которая направлена на уменьшение конфликтов в регионе и мире.

Данные принципы нашли также свое отражение в роли ОАЭ в рамках операции Chivalrous Knight 3 в Газе, направленной на облегчение бремени страданий мирного населения, а также в предоставлении ОАЭ-ми 20 миллионов долларов США в пользу Агентства UNRWA.

Мы вновь заявляем, что ОАЭ осуждают любые попытки вытеснить палестинский народ с его земли или изменить правовой статус оккупированных палестинских территорий.

ОАЭ также отвергают политику голода и блокады палестинского гражданского населения, превращение сектора Газа в место, непригодное для жизни.

ОАЭ призывают к немедленному и постоянному прекращению огня в секторе Газа, а также безоговорочному разрешению доставки гуманитарной помощи и началу политического процесса на основе создания двух государств.

ОАЭ также призывают прекратить военных операций на юге Ливана и выполнить резолюцию Совета Безопасности 1701. ОАЭ выделили 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь ливанскому народу, оказавшемуся в трудной ситуации.

ОАЭ также сыграли роль посредника между Россией и Украиной, оказывая поддержку обмену 2000 пленных между двумя сторонами. ОАЭ призывают к мирному решению, чтобы положить конец этому конфликту.

С этой трибуны я подчеркиваю, что ОАЭ под руководством Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и при постоянной поддержке вице-президента, ОАЭ Его Превосходительства шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна стремятся к укреплению отношений во всех областях и углублению связей между двумя странами и дружественными народами ОАЭ и Туркменистан.

Мы смотрим на будущее отношений между ОАЭ и Туркменистаном с большим оптимизмом, учитывая, что эти отношения имеют много перспективных потенциалов и возможностей в области газа, нефти, возобновляемых источников энергии, продовольственной безопасности и других.

В заключение я молюсь Всевышнего Аллаха о ниспослании туркменскому народу дальнейшую безопасность, стабильность и процветание под руководством Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова.

Да пребудут над Вами мир, милость и благословение Аллаха. ///nCa, 27 ноября 2024 г.

Несколько фотографий с торжества: