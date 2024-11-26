Высокопоставленная делегация ОАЭ встретилась с руководством Туркменистана – Инвестиционное и энергетическое сотрудничество в фокусе переговоров

В понедельник, 25 ноября, Султан Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор ADNOC и генеральный директор группы, Сухаил бин Мохаммед Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры, совершили рабочий визит в Туркменистан. Они возглавили делегацию, в которую вошли представители различных государственных и частных структур в ОАЭ, в сопровождении посла д-ра Мохаммеда Аль Арики, представителя Президентской администрации, и Ахмеда Аль-Хая Аль-Хамели, посла ОАЭ в Туркменистане.

Делегация обсудила пути развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества в таких областях, как нефть и газ, чистая энергетика, инфраструктура и других жизненно важных секторах, а также возможности совместных инвестиций между двумя странами.

В ходе визита делегация встретилась с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Туркменистан готов к активизации взаимодействия с ADNOC, заявил Президент Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля Аль Мазруи и министра промышленности и передовых технологий, генерального директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби Солтана Ахмеда Аль-Джабера, сообщает TDH.

Министры передали главе Туркменистана наилучшие пожелания от Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль Нахайяна. Как отмечалось, в ОАЭ придают большое значение расширению двусторонних отношений, основанных на принципах взаимной выгоды и дружбы.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что на современном этапе туркмено-эмиратское партнёрство вбирает в себя такие направления, как политико-дипломатическая сфера, торгово-экономические связи, топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационный сектор и строительство социальных объектов.

В рамках встречи отмечалось совпадение позиций двух стран в позитивном решении вопросов поддержания мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития. Как подчёркивалось, это служит крепким фундаментом для взаимодействия в рамках авторитетных международных структур, прежде всего ООН.

Объединённые Арабские Эмираты являются одним из важных торгово-экономических партнёров Туркменистана, о чем свидетельствует ежегодный рост двустороннего товарооборота.

Топливно-энергетический потенциал и выгодное географическое расположение двух стран создают широкие возможности для эффективного наращивания туркмено-эмиратского сотрудничества.

Отметив, что в Туркменистане с участием ведущих компаний, в том числе финансовых и инвестиционных структур ОАЭ, реализован ряд проектов, глава государства подтвердил готовность Туркменистана к активизации взаимодействия с компанией «ADNOС».

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты встретился с членами делегации Объединённых Арабских Эмиратов

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль Мазруи и министром промышленности и передовых технологий, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби Солтаном Ахмедом Аль-Джабером.

Делегация передала Аркадагу Бердымухамедову слова приветствия от Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Зайед Аль-Нахайяна и Вице-президента, заместителя Премьер-министра, министра по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейха Мансура бин Зайед Аль Нахайяна.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан осуществляет долгосрочное и многовекторное сотрудничество с ОАЭ. Страны успешно взаимодействуют в двустороннем формате, а также в рамках ООН и других международных организаций.

ОАЭ выступают в числе важных торгово-экономических партнёров Туркменистана. Вместе с тем страны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном, финансовом секторах. В данном контексте отмечался большой вклад ведущих компаний ОАЭ в развитие отечественного ТЭК, а также совместно накопленный многолетний позитивный опыт в этой сфере.

Как подчёркивалось, в ходе состоявшегося в феврале прошлого года визита Аркадага в ОАЭ между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «ADNOC» был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики.

«В рамках данного документа мы подтверждаем стремление к дальнейшему наращиванию двустороннего партнёрства», – сказал Национальный Лидер туркменского народа, пригласив эмиратских партнёров к активному участию в крупных энергетических проектах, реализуемых в нашей стране. При этом была высказана готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения в данном направлении.

В продолжение Председатель Халк Маслахаты отметил, что газохимическая продукция, производимая в Туркменистане, который занимает передовые позиции в мире по запасам углеводородных ресурсов, пользуется высоким спросом на мировом рынке, а недавно на газовом месторождении Галкыныш был получен промышленный приток природного газа с суточным дебитом 2 миллиона кубометров.

Говоря о большой заинтересованности государств региона в импорте туркменского газа по схеме «SWAP», Аркадаг констатировал значение реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Подчеркнув, что в Туркменистане создан благоприятный инвестиционный климат и сформирована соответствующая правовая база в этом направлении, высокопоставленные представители ОАЭ подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Другие встречи

В программу визита вошли встречи с советником президента по вопросам нефти и газа Аширгулы Беглиевым, вице-премьером по вопросам нефти и газа Батыром Амановым и рядом высокопоставленных должностных лиц Туркменистана.

Объем ненефтяного торгового обмена между двумя странами составил около 3,8 млрд дирхамов ОАЭ в 2023 году. За первые девять месяцев 2024 года объем ненефтяного товарооборота вырос более чем на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув около 4,2 млрд дирхамов ОАЭ. Этот рост обусловлен увеличением более чем на 82% реэкспортной торговли. ///nCa, 26 ноября 2024 г.