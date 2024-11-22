Туркменистан – Катар: по пути успешного сотрудничества

Хамад бин Рашид Аль-Азба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Туркменистане.

В этом году исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Государством Катар и Туркменистаном. Это значимое событие, произошедшее 22 ноября 1996 года, положило начало официальным контактам наших дружественных стран, в то время как отношения и взаимосвязь между нашими народами поддерживались с древних времён и вошли в общую историю.

За прошедшие 28 лет мы стали свидетелями развития двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям. В качестве первого шага были аккредитованы послы, а в 2011 году создана Межправительственная совместная катаро-туркменская комиссия по экономическому и торговому сотрудничеству. Второе заседание Комиссии проведено в 2016 году в Дохе. Межправкомиссия вносит огромную лепту в укрепление двусторонних отношений и продвижение дальнейшей работы по подготовке проектов новых соглашений между нашими странами.

В этом году мы также отмечаем 10-ю годовщину ещё одного важного события – открытие Посольства Государства Катар в Ашхабаде в 2014 году.

В 2023 году в ходе государственного визита уважаемого Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова в Государство Катар состоялась церемония открытия Посольства Туркменистана в Дохе.

Лидеры наших стран обменялись официальными визитами, организованными на высоком уровне в 1992, 2010, 2016, 2017 и 2023 годах.

На сегодняшний день между Государством Катар и Туркменистаном подписано свыше 36 соглашений и меморандумов, охватывающих различные сферы, среди которых Соглашение о создании катаро-туркменского Делового совета, ­Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, Соглашение по упрощению визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в транспортной сфере и другие.

В настоящее время ведётся последовательная работа по усовершенствованию законодательной базы двустороннего сотрудничества по различным направлениям, организации взаимных визитов для официальных делегаций с целью проведения встреч между представителями правительственных структур, а также для обес­печения участия в мероприятиях, проводимых в наших странах.

Между министерствами иностранных дел наших стран проведено более 5 политических консультаций, последние из которых прошли в Дохе в 2024 году с участием государственного министра по иностранным делам МИД Катара Солтана бин Саад Аль-Морайхи и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова. В ходе данных консультаций были затронуты основные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами, в том числе в рамках международных организаций, таких как Организация Объединённых Наций и Организация исламского сотрудничества, а также в рамках диалога, установленного между Советом сотрудничества арабских стран Залива и Центральной Азии.

В рамках успешного взаимодействия между нашими странами на международной арене уделяется огромное внимание обоюдной поддержке кандидатур на членство в международных организациях. В качестве примера можно привести поддержку Туркменистаном кандидатуры Государства Катар в члены Совета по правам человека на 2025–2027 гг., а также поддержку Государством Катар кандидатуры Туркменистана в члены Межправительственного комитета юнеско по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS) на 2023–2027гг.

Мы глубоко убеждены, что отношения между нашими странами и впредь будут стремительно расширяться и укрепляться благодаря усилиям обеих сторон по их развитию по всем направлениям.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Его Превосходительство Президента Туркменистана уважае­мого Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительство уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, а также Правительство и народ дружественного Туркменистана с 28-й годовщиной установления дипломатических отношений между Государством Катар и Туркменистаном и выразить искренние пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. ///Газета «Нейтральный Туркменистан», 22 ноября 2024 г.