Туркменистан – Катар: по пути успешного сотрудничества

Хамад бин Рашид Аль-Азба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Туркменистане.
В этом году исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений между Государством Катар и Туркменистаном. Это значимое событие, произошедшее 22 ноября 1996 года, положило начало официальным контактам наших дружественных стран, в то время как отношения и взаимосвязь между нашими народами поддерживались с древних времён и вошли в общую историю.
За прошедшие 28 лет мы стали свидетелями развития двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям. В качестве первого шага были аккредитованы послы, а в 2011 году создана Межправительственная совместная катаро-туркменская комиссия по экономическому и торговому сотрудничеству. Второе заседание Комиссии проведено в 2016 году в Дохе. Межправкомиссия вносит огромную лепту в укрепление двусторонних отношений и продвижение дальнейшей работы по подготовке проектов новых соглашений между нашими странами.
В этом году мы также отмечаем 10-ю годовщину ещё одного важного события – открытие Посольства Государства Катар в Ашхабаде в 2014 году.
В 2023 году в ходе государственного визита уважаемого Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова в Государство Катар состоялась церемония открытия Посольства Туркменистана в Дохе.
Лидеры наших стран обменялись официальными визитами, организованными на высоком уровне в 1992, 2010, 2016, 2017 и 2023 годах.
На сегодняшний день между Государством Катар и Туркменистаном подписано свыше 36 соглашений и меморандумов, охватывающих различные сферы, среди которых Соглашение о создании катаро-туркменского Делового совета, Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, Соглашение по упрощению визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в транспортной сфере и другие.
В настоящее время ведётся последовательная работа по усовершенствованию законодательной базы двустороннего сотрудничества по различным направлениям, организации взаимных визитов для официальных делегаций с целью проведения встреч между представителями правительственных структур, а также для обеспечения участия в мероприятиях, проводимых в наших странах.
Между министерствами иностранных дел наших стран проведено более 5 политических консультаций, последние из которых прошли в Дохе в 2024 году с участием государственного министра по иностранным делам МИД Катара Солтана бин Саад Аль-Морайхи и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова. В ходе данных консультаций были затронуты основные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами, в том числе в рамках международных организаций, таких как Организация Объединённых Наций и Организация исламского сотрудничества, а также в рамках диалога, установленного между Советом сотрудничества арабских стран Залива и Центральной Азии.
В рамках успешного взаимодействия между нашими странами на международной арене уделяется огромное внимание обоюдной поддержке кандидатур на членство в международных организациях. В качестве примера можно привести поддержку Туркменистаном кандидатуры Государства Катар в члены Совета по правам человека на 2025–2027 гг., а также поддержку Государством Катар кандидатуры Туркменистана в члены Межправительственного комитета юнеско по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS) на 2023–2027гг.
Мы глубоко убеждены, что отношения между нашими странами и впредь будут стремительно расширяться и укрепляться благодаря усилиям обеих сторон по их развитию по всем направлениям.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Его Превосходительство Президента Туркменистана уважаемого Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Его Превосходительство уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, а также Правительство и народ дружественного Туркменистана с 28-й годовщиной установления дипломатических отношений между Государством Катар и Туркменистаном и выразить искренние пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. ///Газета «Нейтральный Туркменистан», 22 ноября 2024 г.