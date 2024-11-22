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БОМКА поддерживает цифровизацию и оптимизацию таможенных процессов в Туркменистане

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18 – 20 ноября Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, в сотрудничестве с Программой USAID по торговле в Центральной Азии организовала техническую миссию в Ашхабад, проведенную в виде национального семинара для представителей Государственной таможенной службы Туркменистана.

Мероприятие нацелено на совершенствование электронного потока данных, связанного с процессами таможенного оформления, а также поддержку таможенной службы в цифровизации и автоматизации таможенных процессов и электронных услуг для улучшения торговли и развития системы «Единого окна». Особое внимание было уделено использованию электронных таможенных деклараций, доступным ИТ-системам и системам с использованием искусственного интеллекта, степени их интеграции с другими системами и в систему «Единого окна», а также степени использования электронных услуг в Туркменистане.

По результатам семинара группа экспертов из Службы государственных доходов Латвии и программы USAID по торговле в Центральной Азии разработают рекомендации для поддержки Туркменистана по дальнейшему развитию и внедрению изменений в таможенные ИТ-системы.

Данный семинар завершает серию мероприятий в регионе, организованных ранее в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане в рамках программы.///БОМКА, 21 ноября 2024 г.

 

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