ЮНИСЕФ: В 2050 году детей ожидает трудное будущее в мире, изменившемся вследствие экстремальных климатических кризисов, миграции населения и технологического неравенства

Дети учатся с помощью планшетов во время сеанса электронного обучения в безопасном учебном пространстве Alshargia, Кассала, Судан

Согласно только что опубликованному докладу, благополучие детей висит на волоске, если не будут приняты экстренные меры по защите будущего детей во всем мире

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября 2024 года – Благополучие будущих поколений детей может оказаться под угрозой, если не будут приняты срочные меры по защите их прав в меняющемся мире, предупреждает ЮНИСЕФ в своем основном докладе, опубликованном во Всемирный день ребенка, который отмечается сегодня.

В ежегодном докладе «Положение детей в мире, 2024 год: Будущее детей в меняющемся мире» содержится анализ того, как три основные глобальные силы – мегатенденции – повлияют на жизнь детей к 2050 году и в более дальней перспективе. Мегатенденции, включающие в себя демографические изменения, климатические и экологические кризисы, а также передовые технологии, указывают на основные проблемы и возможности, которые могут быть у детей в будущем.

«Дети сталкиваются с огромным числом кризисов: от климатических потрясений до онлайн-угроз, и в ближайшие годы они будут усиливаться, — отметила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Приведенные в настоящем докладе прогнозы показывают, что решения, которые мировые лидеры принимают – или не решаются принять – сегодня, определяют, каким будет мир, который унаследуют дети. Создание лучшего будущего к 2050 году требует не просто воображения, но практических действий. В настоящее время десятилетия прогресса оказались под угрозой. Особенно для девочек».

Пакистан. Дидар Али уже три года ездит из своей деревни, чтобы учить детей в Гот Худа Бакш Ринд.

С учетом того что 2023 год стал самым жарким за всю историю ведения наблюдений, последствия климатического кризиса уже сейчас оказались катастрофическими. Согласно докладу, в период с 2050 по 2059 год климатические и экологические кризисы станут еще более распространенными. По сравнению с 2000-ми годами, в восемь раз возрастет число детей, подвергающихся воздействию экстремальных волн жары, в три раза больше детей будут подвергаться воздействию интенсивных разливов рек, и почти в два раза больше детей будут подвергаться риску экстремальных лесных пожаров.

Степень влияния этих опасных климатических явлений на детей будет зависеть от возраста детей, состояния их здоровья, социально-экономических условий и доступа к ресурсам. Например, ребенок, имеющий доступ к устойчивому к климатическим изменениям жилью, инфраструктуре охлаждения воздуха в помещениях, системе здравоохранения, образованию и чистой воде, имеет больше шансов пережить климатические потрясения по сравнению с ребенком, не имеющим такого доступа. В докладе подчеркивается неотложная необходимость принятия целевых природоохранных мер в целях защиты всех детей и смягчению рисков, с которыми они сталкиваются.

Индия. Начальная школа Тенталав — государственная школа с односменным обучением, в которой обучается 288 детей (137 девочек, 151 мальчик).

По прогнозам, в 2050-х годах в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии будет самая высокая численность детского населения. Также отмечается продолжение старения населения и ожидается снижение числа детей во всех регионах мира. Хотя доля детей относительно всего населения африканского континента по-прежнему высока, она уже опускается ниже 40 процентов по сравнению с 50 процентами в 2000-х годах. В Восточной Азии и Западной Европе, где в 2000-х годах доля детей составляла 29 и 20 процентов населения, соответственно, этот показатель уже ниже 17 процентов.

Подобные демографические сдвиги создают проблемы, для решения которых одни страны вынуждены расширять услуги по уходу для большого числа детей, в то время как другие страны сосредоточивают свое внимание на потребностях увеличивающегося числа пожилых людей.

Ребенок на пшеничном поле в Дакаотане, уезд Чжан, провинция Ганьсу, Китай.

В докладе признается, что такие передовые технологии, как искусственный интеллект (ИИ), несут в себе как потенциальную пользу, так и опасность для детей, которые уже взаимодействуют с алгоритмами ИИ, встроенными в различные приложения, игрушки, в виртуальных ассистентов, игры и обучающее программное обеспечение. При этом сохраняется огромное цифровое неравенство. В 2024 году доступ к интернету имеют более 95 процентов населения в странах с высоким уровнем дохода, в то время как в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет около 26 процентов.

В докладе также отмечается, что значительная часть молодежи в странах с низким и средним уровнем дохода испытывает трудности с приобретением навыков цифровой грамотности, а это скажется на их способности эффективно и ответственно использовать цифровые инструменты при получении образования и на своих будущих рабочих местах. Эти препятствия часто связаны с социально-экономическими факторами, гендерной принадлежностью, языковыми особенностями и отсутствием доступа для людей с ограниченными возможностями.

Румыния. Украинские и румынские дети пользуются ноутбуками, предоставленными ЮНИСЕФ в рамках кампании «Назад в школу», организованной в сентябре.

В докладе есть и хорошие новости. Прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении. А также продолжение достигнутой за последние 100 лет тенденции к расширению доступа детей к образованию. Ожидается, что в 2050-х годах около 96 процентов детей всего мира будут иметь по крайней мере начальное образование, по сравнению с 80 процентами в 2000-х годах. Также в докладе отмечается, что жизнь детей может значительно улучшить повышение финансирования образования и здравоохранения и создание более надежной защиты окружающей среды. И это, например, сократит гендерный разрыв в уровне образования и уменьшит воздействие на детей вредных факторов окружающей среды.

В ежегодном докладе «Положение детей в мире, 2024 год» подчеркивается важность того, чтобы права ребенка, изложенные в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, занимали центральное место во всех стратегических и концептуальных документах, а также в практической работе. Доклад призывает учитывать проблемы и возможности, создаваемые тремя мегатенденциями:

Инвестирование в образование, услуги и создание устойчивых и жизнеспособных городов для детей.

Повышение устойчивости к изменению климата в сферах инфраструктуры, технологий, основных услуг и систем социальной поддержки.

Обеспечение доступа к цифровым коммуникациям и безопасным современным технологиям для всех детей.

В этом году Всемирный день ребенка – ежегодный день действий ЮНИСЕФ в интересах детей – проходит под девизом «Прислушайтесь к будущему». В рамках подготовки к этому дню ЮНИСЕФ попросил детей написать письма о том, каким они хотели бы увидеть мир в 2050 году. Ответы нескончаемым потоком шли из всех уголков мира, в том числе из города Газы, Гаити и Танзании. В своих письмах дети рассказали о желании жить в безопасности, быть здоровыми, получать образование и защиту от войн и опасных климатических явлений. Посмотреть письма детей можно здесь.

«Всемирный день ребенка – это возможность для лидеров всего мира продемонстрировать свои обязательства по обеспечению прав и благополучия каждого ребенка, – отмечает Кэтрин Рассел. – В наших силах создать лучшее будущее для грядущих поколений детей, и начинать эту работу нужно уже сегодня». ///nCa, 21 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан, фото – ЮНИСЕФ)