Damen: Современные технологии для устойчивого развития портовой инфраструктуры Туркменистана

19 ноября 2024 года судостроительный и судоремонтный завод “Балкан”, расположенный в городе Туркменбаши на западе Туркменистана, посетила делегация голландской судостроительной компании Damen Shipyards во главе с Коммером Дамэном.

В ходе визита в административном здании завода состоялась рабочая встреча с участием представителей Агентства морского и речного транспорта Туркменистана “Туркмендениздеряёллары”, АООТ “Судостроительный и судоремонтный завод “Балкан” и компании Damen Shipyards.

В центре внимания обсуждения были перспективы сотрудничества в области судостроения, с особым акцентом на производстве речных земснарядов.

После деловой части программы гости отправились на экскурсию по заводу, где ознакомились с ходом строительства двух новых сухогрузов.

Земснаряды Damen пользуются большим спросом в Туркменистане. Они применяются для дноуглубительных работ, в строительстве и ремонте портовых сооружений, а также для добычи песка и гравия.

Damen Shipyards Group — голландский судостроительная и машиностроительный конгломерат со штаб-квартирой в Горинхеме, Нидерланды. Крупная международная группа, являющаяся семейным бизнесом, имеет 35 судостроительных и судоремонтных верфей на пяти разных континентах и работает в более чем 100 странах. ///nCa, 20 ноября 2024 г.