Вдохновляющая история основательницы Wildberries и ее слова поддержки Таджикистану

Ранее мы рассказывали историю Татьяны Ким (в недавнем прошлом Бакальчук), основательницы Wildberries. Недавно она посетила Душанбе, где подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой, провела встречу с местными предпринимателями и дала эксклюзивное интервью “Азия-Плюс”.

Здесь мы публикуем сокращенную версию ее беседы с “Азия-Плюс”.:

Это повествование о Татьяне Ким, основательнице Wildberries, и ее предпринимательском пути.

Предпринимательский путь Татьяны Ким начался с того, что она пыталась решить свои собственные проблемы. Она считает, что это хорошая основа для построения бизнеса, поскольку позволяет лучше понять потребности потенциальных потребителей. Первым предприятием Ким был интернет-магазин, который она открыла, вложив в него 700 долларов. Несмотря на сомнения окружающих, она не сдавалась, веря, что ее принципы честности и ежедневная работа принесут результаты.

Ким с самого начала вовлекла свою семью в свой бизнес и начала нанимать сотрудников по мере роста компании. Она объясняет свой успех отчасти тем, что концепция Wildberries в то время была новой. Ким советует начинающим владельцам бизнеса не бояться масштабов, а работать последовательно и улучшать продукт каждый день. Сталкиваясь с неудачами, она призывает предпринимателей корректировать свой подход, а не сдаваться.

Ким подчеркивает доступность открытия бизнеса в современных условиях, особенно с помощью платформ электронной коммерции. Она подчеркивает важность мониторинга роста бизнеса и адаптации стратегий в случае застоя роста. Ким считает, что социальная ответственность Wildberries заключается в создании возможностей для процветания других предприятий. В качестве примеров таких обязательств она приводит инициативы компании, такие как пункты выдачи заказов, партнерские отношения в области логистики и программы обучения для начинающих продавцов на торговой площадке.

Отвечая на вопрос о роли семьи в бизнесе, Ким признает, что семейный бизнес широко распространен, особенно на малых и средних предприятиях. Она отмечает, что участие семьи может быть полезным на ранних стадиях, особенно когда финансовые ресурсы ограничены. Однако она также подчеркивает важность привлечения профессиональных знаний по мере роста бизнеса. Ким считает, что создание семейного бизнеса – это жизнеспособная стратегия, но предпринимателям в конечном счете следует искать людей, обладающих необходимыми навыками, которые могли бы способствовать успеху бизнеса.

Ким выражает заинтересованность в расширении присутствия Wildberries на таджикском рынке. Во время своего визита она была впечатлена населением и деловой средой Таджикистана. Ким подчеркнула приверженность Wildberries поддержке местных производителей и обмену знаниями посредством сотрудничества с такими организациями, как Торгово-промышленная палата. Она рассчитывает на более тесное сотрудничество с Таджикистаном в будущем, включая потенциальное развитие индустриального парка.

Обсуждая недавнее слияние Wildberries с Russ Outdoor, Ким признает амбициозные цели компании. Она стремится превратить Wildberries в крупного международного игрока, сравнимого с такими гигантами, как Amazon и Alibaba. /// nCa, 15 ноября 2024 г.