На COP29 в Баку представлен Многосторонний целевой фонд для стран Центральной Азии

На встрече высокого уровня в рамках 29-й Конференции ООН по климату (СOP-29), организованной совместно Председателем КС-29, Министерством экономики Азербайджана, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, представлен Многосторонний целевой фонд Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Представители стран-участниц этой программы подписали Бакинское совместное заявление министров о создании Климатического и инновационного диалога СПЕКА, открыв новую главу в региональном климатическом сотрудничестве.

О своем намерении создать целевой фонд по поддержке крупных «зеленых» проектов в регионе представители Центральной Азии объявили в прошлом году.

СПЕКА, как уникальный формат взаимодействия для Центральной Азии, имеет большой потенциал для эффективного регионального сотрудничества в сфере торговли и транспорта, энергетики и окружающей среды, цифровизации и многих других ключевых тем», — отметила Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан. «Многопартнерский трастовый фонд СПЕКА и Диалог СПЕКА по вопросам климата и инноваций будут и дальше продвигать партнерские отношения и коллективные решения общих проблем в регионе».

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Недавно созданный Многосторонний трастовый фонд СПЕКА направлен на укрепление Специальной программы для стран Центральной Азии и ускорение достижения ее стратегических целей, включая содействие экономическому сотрудничеству в регионе и создание стимулов для экономической интеграции.

Фонд будет оказывать финансовую поддержку программам, реализуемым участвующими организациями ООН и их партнерами. Эти программы будут способствовать решению общих проблем экономического развития и региональной интеграции в контексте глобальных тенденций, таких как изменение климата, загрязнение, потеря биоразнообразия, цифровизация, меняющиеся структуры глобальных цепочек поставок и другие проблемы, а также особые потребности региона СПЕКА.

Фонд уже открыт для взносов и, как ожидается, будет финансироваться за счет добровольных взносов государств-участников СПЕКА, доноров и партнеров.

Диалог по климату и инновациям СПЕКА — это государственно-частно-академическая платформа, которая направлена на содействие и продвижение регионального сотрудничества в области мер по борьбе с изменением климата, зеленых технологий и инноваций. Он знаменует собой значительный шаг в реализации рекомендаций Экономического форума СПЕКА 2023 года, который состоялся 21–22 ноября 2023 года в Баку, Азербайджан.

Предложенный правительством Азербайджана, этот проект направлен на стимулирование прогресса в нескольких важных многосекторальных областях, включая долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов, национально определяемые вклады, климатическое финансирование и энергетический переход. ///nCa, 15 ноября 2024 г.