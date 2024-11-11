В России определяют оператора судоходной линии между астраханским портом Оля и портом Туркменбаши

Власти Астраханской области прорабатывают вопрос по определению оператора маршрута для планируемой регулярной судоходной линии в Каспийском море между портами Оля (Астрахань, РФ) и туркменским портом Туркменбаши (Туркмения), передает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

Крупные судоходные компании региона выражают готовность предоставить суда для работы по этому направлению.

В 2023 году в Астрахани прошли переговоры с участием представителей Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана об открытии регулярных судоходных линий на Каспии между российскими портами и туркменским портом Туркменбаши.

Предполагается, что международный мультимодальный коридор в Россию через Каспийское море пройдет из Кыргызстана по территории Узбекистана до морского порта Туркменбаши сухопутным путем с дальнейшей перевозкой грузов морским транспортом в российские порты.

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области не уточнило сроки запуска судоходной линии между Астраханью и Туркменбаши.

При этом отмечается, что данное морское сообщение будет способствовать формированию дополнительного грузопотока по Международному транспортному коридору (МТК) “Север – Юг” и в перспективе обеспечит эффективную работу логистического центра Туркменистана, который планируется создать в особой экономической зоне (ОЭЗ) “Лотос” в Астраханской области.

Как сообщили в Минпроме, переговоры с туркменской стороны продолжаются.

«Логистический центр станет площадкой по перевалке товаров из Туркменистана для их реализации на российском рынке. На территории логистического центра сможет осуществляться складирование, хранение товаров, подготовка к их транспортировке и продаже, а также биржевая и оптовая торговля продукцией», – отмечает источник. ///nCa, 11 ноября 2024 г.