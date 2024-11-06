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Афганистан готов принять 200 тысяч тонн зерновой продукции из Казахстана

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Афганистан готов принять около 200 тысяч тонн зерновой продукции из Казахстана. Это следует из сообщения Казахстанских Железных Дорог (КТЖ).

В КТЖ состоялись переговоры с грузоотправителями, с Бейнеуским элеватором по вопросу транспортировки зерновой продукции в Афганистан. Во встрече приняли участие представители АО “НК” Продкорпорация” (Продовольственная контрактная корпорация).

Участники встречи обсудили возможности транспортировки зерна в Афганистан через пограничные переходы Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Как сообщает КТЖ, проведены переговоры с туркменской стороной по вопросам увеличения скорости движения груженых и порожних вагонов по территории Туркменистана.

В октябре текущего года перевозки казахстанского зерна в Центральную Азию выросли на 43%, до 615 тыс. тонн.

По данным министерства сельского хозяйства РК, в период с января по октябрь 2024 года Афганистан импортировал 788 000 тонн муки из Казахстана, став лидером в пятерке импортеров казахстанской муки наряду с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.   

Ранее, Туркменистан заявлял о планах строительства элеватора в районе пункта пропуска Серхетабад-Тургунди на туркмено-афганской границе. Расчетная мощность элеватора составит 100000 тонн зерна для временного хранения. Отсюда зерно будет транспортироваться в Афганистан. ///nCa, 6 ноября 2024 г.

 

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