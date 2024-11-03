CIET 2024: Международная конференция и выставка «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» – о чем шла речь на пленарной сессии форума?

Ключевые пункты:

Туркменистан наращивает производственные мощности: цемент, керамика, электроэнергия

Промышленность – двигатель экономики Туркменистана

Интеллектуализация производства и переход к циркулярной экономике – приоритеты Туркменистана

Çalık Holding: широкий спектр проектов в Туркменистане

Rönesans Holding: надежный партнер Туркменистана в энергетическом секторе и не только

Daewoo E&C видит большой потенциал в сотрудничестве с Туркменистаном

Mitsubishi: от текстиля до углеродных технологий в Туркменистане

Gertner Group предлагает инновационные решения для туркменской промышленности

LIAMOL TRADING GmbH: от сельхозтехники до дорожного строительства – широкий спектр услуг для Туркменистана

3 ноября в Ашхабаде начала работу Международная конференция и выставка «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» (CIET 2024).

Пленарная сессия рассмотрела новые тенденции в строительстве, промышленности и энергетической отрасли Туркменистана и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Модератором сессии выступил Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Я живу и работаю в этой части мира в Азербайджане и Центральной Азии в течение 17 лет. За это время я лично наблюдал удивительный прогресс, достигнутый здесь, в Туркменистане. И под этим я подразумеваю все аспекты промышленности. <…> Туркменистан прошел долгий путь как независимое государство за последние 33 года. Но на мой взгляд, темпы прогресса, за последние 10-15 лет их число резко возросли», – сказал он.

«Очевидно, что эта работа требовала инвестиций и экспертных знаний от крупных международных корпораций, а также сотрудничества с государствами региона, в том числе из региона ОБСЕ. В то же время следует отдать должное национальному руководству Туркменистана и всем многочисленным представителям правительства и общества, которые создали пространство и возможности для реализации этого», – подчеркнул Макгрегор.

На пленарной сессии конференции обсуждались стратегические преимущества и инвестиционные возможности Туркменистана, его роль в устойчивом развитии региона и стратегии, направленные на привлечение иностранных инвестиций. Представлены новые инвестиционные возможности страны и новые инвестиционные проекты в промышленности, строительстве и энергетике, включая инфраструктурные проекты международного значения.

Далее выступили спикеры.

Туркменистан наращивает производственные мощности: цемент, керамика, электроэнергия

Баймырат Аннамаммедов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, выделил в своем выступлении роль промышленного и строительного производства как одной из крупнейших отраслей экономики.

Промышленные предприятия, находящиеся под руководством Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана, осуществляют крупномасштабное строительство во всех регионах страны. В марте и мае 2024 года открыты вторые очереди цементных заводов министерства «Лебап» и «Бахерден», каждый из которых способен производить 1 миллион тонн цемента в год. Эти новые, мощные предприятия оснащены самым передовым оборудованием от ведущих мировых производителей, что позволило выпускать высококачественные марки цемента «ПЦ-400», «ПЦ-500», «ПЦ-600», пользующиеся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках, а также сульфатостойкий портландцемент.

Кроме того, в Бахерденском районе Ахалского велаята планируется завершить строительство предприятия по производству керамических изделий «Бахерден», которое предназначено для производства 3 миллионов 300 тысяч квадратных метров керамических облицовочных плит и 120 тысяч единиц фарфоровой продукции в год.

Электроэнергетика играет важную роль в развитии национальной экономики. В стране создана кольцевая энергосистема, введены в эксплуатацию высоковольтные воздушные линии электропередачи и подстанции в направлениях Мары-Ахал, Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз. В настоящее время в этрапе Туркменбаши Балканского велаята ведется строительство комбинированной газотурбинной электростанции мощностью 1574 мегаватта. Для увеличения объемов и маршрутов экспорта туркменской энергии за границу успешно реализуется проект электропровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В стране также уделяется большое внимание производству возобновляемых источников энергии. В настоящее время завершается строительство многофункциональной солнечной и ветровой электростанции в Балканском велаяте.

В химической промышленности: продукция, производимая на химических предприятиях, предназначена не только для внутренних потребителей, но и экспортируется во все большем количестве в зарубежные страны.

Государственное агентство по управлению строительством автодорог обеспечивает строительство местных и национальных дорог на территории страны в соответствии с мировыми стандартами. Ярким примером этого является строительство высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабад протяженностью 600 километров. Часть этого масштабного проекта «Ашхабад-Теджен» была торжественно открыта в 2021 году, а часть «Теджен-Мары» – в 2024 году. В настоящее время также продолжаются работы по строительству высокоскоростной автодороги на участке «Мары-Туркменабад» с высокой интенсивностью.

Промышленность – двигатель экономики Туркменистана

Тойгулы Нуров, Министр промышленности и строительного производства Туркменистана, рассказал о крупных промышленных объектах, находящихся в введении министерства. Это промышленные объекты промышленной зоны Овадан-Депе Ахалского велаята, государственное предприятие «Türkmendemirönümleri» (железная продукция), акционерное общество закрытого типа «Türkmenmermer» (Туркмен мрамор), одно из крупнейших в Центральной Азии предприятие «Türkmen aýna önümleri» (стекольная продукция), завод по производству газобетона, а также предприятия по производству железобетонных изделий, расположенные в Ашхабаде и велаятах, завод по производству керамзита в Яшлыке, государственное предприятие «Nebitmaş», предприятие полимерной продукции и другие. На этих предприятиях производятся металлические изделия, декоративные материалы для строительства, стекло и стеклянные изделия, газобетонные блоки, нерудные строительные материалы, железобетонные изделия, керамзит, машиностроительная и полимерная продукция. Спикер обратил внимание на расширение инфраструктуры производства цемента. На цементных заводах Министерства в Бахердене, Балкане и Лебапе, а также на вторых очередях бахерденского и лебапского цементных заводов, сейчас производится портландцемент различных марок и сульфатостойкий цемент, полностью соответствующий мировым стандартам. Кроме того, на этих заводах производится тампонажный цемент, необходимый для нефтегазовой отрасли, а также сульфатостойкий цемент для строительства гидротехнических сооружений.

Интеллектуализация производства и переход к циркулярной экономике – приоритеты Туркменистана

Сердар Джораев, Министр финансов и экономики Туркменистана, сообщил, что, темпы экономического роста страны за 2023 год и 9 месяцев текущего года поддерживаются на стабильно высоком уровне 6,3%.

Он перечислил основные задачи развития промышленности, энергетики и строительства:

всеобъемлющая интеллектуализация производства;

переход к инновационному развитию;

создание устойчивой основы для дальнейшей диверсификации приоритетных отраслей;

внедрение цифровых и «зеленых» технологий;

поддержание объективно обусловленного процесса непрерывного профессионального образования.

Министр акцентировал внимание на вопросах сохранения экологического равновесия при экономическом развитии. С учетом роста новых экологических рисков, в развитии реальной экономики разрабатываются новые подходы по выстраиванию производств с замкнутым циклом и сберегательным эффектом потребления (циркулярная экономика), достижения, в конечном итоге, нулевых выбросов отходов.

Особое значение уделяется энергетической эффективности и использованию возобновляемых источников энергии. Развитие ВИЭ – ключевые тренды промышленной политики Туркменистана в среднесрочной перспективе.

Электроэнергетика занимает важное место в промышленном развитии государства. Благодаря созданию единой га­зотранспортной и электроэнер­гетической систем Туркменистан полностью покрывает потребности экономики собственным природ­ным газом и электроэнергией. В стране также осуществлена полная газификация и электрификация го­родов и населенных пунктов, подчеркнул министр.

Çalık Holding: широкий спектр проектов в Туркменистане

Ахмет Чалык, Председатель совета директоров группы компаний “Çalık Holding“, подчеркнул, что возглавляемая им компания реализовала множество проектов в Туркменистане в строительном, промышленном и энергетическом секторах, в области здравоохранения, текстильной и химической промышленности. Кроме того, турецкий холдинг выступает инвестором важного международного проекта ЛЭП ТАП. Компания продолжает строительство парогазовой электростанции мощностью 1574 мегаватт. Чалык высоко оценил вклад Туркменистана в обеспечение собственной региональной энергетической безопасности. Электроэнергетическая отрасль Туркменистана, имеющего богатые энергетические ресурсы, развивается стремительными темпами. Достигнутая на сегодняшний день производственная мощность помимо полного обеспечения внутренних потребностей, обеспечивает возможность экспорта в зарубежные страны. Эта продуманная энергетическая политика носит большой вклад в стабильное развитие экономики Туркменистана и стран региона, в дальнейшее повышение энергетической безопасности региона, сказал бизнесмен.

Rönesans Holding: надежный партнер Туркменистана в энергетическом секторе и не только

Эрман Иличак, председатель правления компании “Rönesans Holding“, отметил, что компания Rönesans Holding реализовала множество проектов в Туркменистане, в энергетическом секторе, в области природного газа, модернизации существующих заводов и предприятий, в том числе и в сотрудничестве с другими зарубежными партнерами. Помимо того, компания изучает и другие сферы партнерства, например, это социально-экономическое развитие и программы социального развития в Туркменистане, вносит вклад в подготовку местных кадров. Успех своей деятельности в Туркменистане компания Rönesans Holding прежде всего связывает со взаимовыгодным сотрудничеством и доверием. «Все наши проекты выполняются только на уровне и на принципе взаимовыгодности», – сказал Иличак, подчеркнув готовность своей компании принимать участие в будущих проектах, включая в промышленности, строительстве и энергетике.

Daewoo E&C видит большой потенциал в сотрудничестве с Туркменистаном

Чон Ванджу, председатель компании “Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd“, видит большой потенциал в сотрудничестве с Туркменистаном. Чон Ванджу отметил, что Туркменистан обладает богатыми энергетическими ресурсами и динамично развивающейся строительной индустрией. Особое внимание было уделено успеху «Умного города Аркадаг», который завоевал престижные награды на Всемирной выставке Smart City Expo в Южной Корее. Этот проект, по мнению Чон Ванджу, повысил международный статус Туркменистана и привлек внимание инвесторов к строительной, химической и энергетической отраслям страны. Daewoo E&C, как ведущая южнокорейская строительная компания, обладает 50-летним опытом и готова активно участвовать в реализации крупных проектов в Туркменистане. Компания уже имеет успешный опыт сотрудничества с Туркменистаном, о чем свидетельствует подписание меморандума о взаимопонимании с Государственным концерном «Туркменхимия» в ноябре 2022 года и открытие филиала в Ашхабаде. Чон Ванджу также сообщил о получении контракта на строительство завода минеральных удобрений в Туркменабате и выразил готовность компании к дальнейшему сотрудничеству.

Mitsubishi: от текстиля до углеродных технологий в Туркменистане

Танака Масаказу, коммерческий менеджер компании «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.» и Ясунори Сакамато, региональный директор в Турции, Центральной Азии и на Кавказе компании «Mitsubishi Corporation», провели совместную презентацию и поделились опытом успешного партнерства с Туркменистаном. Первым совместным проектом Mitsubishi и Туркменистана стало строительство текстильного комплекса в Ашхабаде в 90-х годах. Затем компании участвовали в возведении цементного завода и еще одной текстильной фабрики. В 2011 году было открыто представительство Mitsubishi в Ашхабаде, что свидетельствует о серьезных намерениях компании укреплять свое присутствие на туркменском рынке.

Одним из самых значимых проектов стало строительство завода по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе совместно с турецкой компанией Gap Insaat. MHI отвечала за проектирование, поставку оборудования и запуск завода. Проект был успешно завершен в 2019 году и с тех пор демонстрирует стабильную работу.

Особое внимание в презентации было уделено технологии улавливания углерода KM CDR Process, разработанной MHI совместно с Kansai Electric Power Company. Эта технология позволяет улавливать до 98% углекислого газа из выбросов промышленных предприятий. MHI обладает более чем 30-летним опытом в этой области и является мировым лидером по поставкам оборудования для улавливания углерода. Представители MHI выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном. Компания готова предложить свои технологии и опыт для реализации новых проектов в области энергетики и химической промышленности.

Gertner Group предлагает инновационные решения для туркменской промышленности

Александр Матцингер, генеральный директор австрийской компании “Gertner Group” выразил восхищение развитием Туркменистана, особенно отметив современные города, такие как Аркадаг, и крупнейший морской порт страны – Туркменбаши. Матцингер подчеркнул успешное сотрудничество своей компании с Туркменистаном. Gertner Group уже реализовала ряд проектов для государственных предприятий, включая поставку ключевых компонентов для модернизации основного конвейера завода «Карабогаз Карбамид», а также на поставку критически важных химикатов для производства. Компания Gertner Group представила два новых предложения, направленных на дальнейшее развитие промышленности Туркменистана.

Gertner Group предлагает создать совместное предприятие с ведущей мировой компанией RemaTipTop для обслуживания конвейерных систем, широко применяемых на промышленных предприятиях Туркменистана. Это позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и повысить его эффективность.

Компания предлагает внедрить в Туркменистане современные технологии производства фиброцементных плит. Этот материал обладает рядом преимуществ: легкость, прочность, устойчивость к воздействию внешних факторов, экологичность и возможность имитации натуральных материалов, таких как мрамор. Предлагаемый материал производится из цемента, и поэтому его выпуск может наладить локально.

LIAMOL TRADING GmbH: от сельхозтехники до дорожного строительства – широкий спектр услуг для Туркменистана

Коллин Нэлсон, региональный директор компании “LIAMOL TRADING GmbH“, базирующейся в Вене, сообщил, что комппания продолжает укреплять свое сотрудничество с Туркменистаном. LIAMOL TRADING GmbH представляет в Туркменистане такие известные бренды, как John Deere, JCB, Damen, Wirtgen Group и Lindsay, поставляя на рынок современную сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику. Компания работает через совместное предприятие «Agri Macginery Service» и активно участвует в образовательных проектах, направленных на повышение квалификации туркменских специалистов.

За последние годы компания реализовала ряд крупных проектов в партнерстве с министерствами сельского хозяйства, агентством по управлению строительством автомобильных дорог, комитетом водного хозяйства Туркменистана. В частности, поставлено более 1000 хлопкоуборочных комбайнов, 900 тракторов и 900 зерноуборочных комбайнов, значительное количество дорожно-строительной техники, включая катки и асфальтоукладчики (2024 год), в 2023 году осуществлены поставки землекопов для государственного комитета водного хозяйства.

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Посол Джон Макгрегор подвел итоги пленарной сессии, еще раз отметив, что правительство и народ Туркменистана придали импульс развитию нейтрального Туркменистана за последние 33 года.

«Туркменистан не только прилагает невероятные усилия для развития своей собственной экономики и вносит вклад в улучшение жизни людей, мы также видели усилия страны стать региональным и глобальным лидером», – сказал он.

Макгрегор также отметил, что каждый из выступивших на сессии, имеет отношение к ОБСЕ, либо как представитель государства-участника, либо как представитель государства-партнера, как например Корея и Япония.

«ОБСЕ – это крупнейшая в мире региональная организация по безопасности, представляющая 1 миллиард человек, созданная в соответствии с главой 8 Устава ООН. Мы стремимся к тому, чтобы помогать друг другу в 57 государствах-участниках. И Туркменистан, безусловно, вносит свой вклад в благосостояние государств – участников ОБСЕ. Мы видели много примеров лидерства Туркменистана в ОБСЕ по многим вопросам. Особый интерес здесь и сейчас вызывает желание Туркменистана поделиться технологиями в области изменения климата. Страна желает создать Центр технологий в области изменения климата», – подчеркнул глава Центра ОБСЕ.

Макгрегор обозначил важные цели таких выставки и конференций как CIET 2024 – это партнерство, инновации, обмен идеями, обмен передовым опытом, общие цели, стремление к взаимопониманию друг с другом и со всеми нами, понимание, что окружающая среда и экономика невероятно взаимосвязаны, желание хорошего экономического роста. На подобных мероприятиях присутствуют представители государственного сектора, которые говорят о желании развивать страну, стать примером для региона, для OБСЕ и для всего мира. Здесь также присутствуют отраслевые лидеры, которые предлагают свои идеи и свои инновации.

Что касается строительной отрасли и энергетики, то по словам Макгрегора, эта тема также актуальная для OБСЕ, поскольку у организации много обязательств по этой теме, эта тема важна в Туркменистане, регионе и во всем мире.

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4 и 5 ноября выставка и конференция CIET 2024 продолжат свою работу. В программе конференции запланировано пять сессий на темы:

Ускорение монетизации и диверсификации углеводородных ресурсов с акцентом на энергетику, газохимию и производство удобрений.

Современные тенденции в архитектуре и градостроительстве: Умный город Аркадаг – город будущего и возможностей

Строительство и промышленность: Производство качественных стройматериалов и финансирование новых инфраструктурных проектов

Роль государственно-частного партнёрства в развитии строительства, промышленности и строительства новых автодорог

Технологические инновации и подготовка квалифицированных кадров для строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана.

///nCa, 3 ноября 2024 г.