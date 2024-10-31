Образовательное партнерство России и Туркменистана: новые перспективы

В рамках официального визита российской делегации, приуроченного к встрече сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоялась встреча заместителя министра просвещения Российской Федерации Андрея Корнеева с заместителем министра образования Туркменистана А. Атаевым. Переговоры были направлены на обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества и обмена опытом по ключевым вопросам образовательной сферы, сообщает Министерство образования Туркменистана.

Стороны обсудили возможности обмена опытом по российской программе «Профессионалитет», направленной на ускоренную подготовку кадров для ключевых секторов экономики.

Особое внимание было уделено вопросам педагогических и академических измерений. В этой области обсуждались перспективы сотрудничества в проведении единых экзаменов и единой итоговой аттестации, а также возможный обмен опытом по российским практикам проведения таких экзаменов, как ЕГЭ (Единый государственный экзамен) для 11 классов и ОГЭ (Основной государственный экзамен) для 9 классов.

На встрече был рассмотрен вопрос строительства дополнительного корпуса для Туркмено-Российской средней общеобразовательной школы имени Махтумкули. Стороны договорились продолжить анализ условий реализации данного проекта.

Стороны подчеркнули значимость увеличения квот для туркменских студентов в российских вузах, что станет вкладом в укрепление культурных и образовательных связей.

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В Министерстве образования Туркменистана также состоялась встреча с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Константином Могилевским.

На встрече стороны обсудили ряд актуальных тем, включая инициативу по созданию совместного университета. Этот проект направлен на подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами и планируется как платформа для обмена передовым опытом и знаниями в приоритетных областях.

Обсуждались также вопросы обеспечения качества образования туркменских студентов, обучающихся в российских вузах. Российская сторона подчеркнула важность совместных механизмов мониторинга и контроля за образовательными процессами. В рамках обсуждения была отмечена значимость сотрудничества с российскими организациями, такими как Рособрнадзор, Росаккредагентство и Федеральный институт оценки качества образования, с целью внедрения передовых стандартов и подходов в оценке и аттестации.

Туркменская сторона пригласила российских студентов принять участие в предстоящих международных предметных Олимпиадах, которые пройдут с 20 по 24 ноября на базе Туркменского университета имени Махтумкули, специализирующихся на химии.

Кроме того, делегации обсудили перспективы обмена опытом по реализации российских программ в высшем образовании, включая такие инициативы, как «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и «Наука и университеты». В этой связи, речь шла о проведении ознакомительных визитов и образовательных семинаров, что позволит туркменским специалистам изучить российский опыт и адаптировать успешные практики для своих национальных потребностей. ///nCa, 31 октября 2024 г.