Посольство Казахстана в Ашхабаде провело прием в честь Дня Республики Казахстан

Посольство Казахстана в Туркменистане провело в пятницу, 25 октября 2024 года, прием в честь Дня Республики Казахстан.

Вот речь посла Нурлана Ногаева по этому случаю:

Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета Министров, Батыр Таганович!

Высокопочтенные Гости!

Дамы и господа!

Сегодня Казахстан отмечает национальный праздник – День Республики.

Это день возрождения многовековой традиции казахской государственности. Этот день можно назвать днем когда сбылась мечта наших предков.

25 октября 1990 года была принята Декларация независимости. Этот документ сформировал политико – провавую основу нашей независимости.

16 декабря 1991 года на основе принципов, изложенных в Декларации, был принят Конституционный Закон “О Независимости”, и Казахстан получил юридически оформленный статус независимого государства, признанного мировым сообществом.

День независимости Казахстана – 16 декабря является национальным праздником, этот день имеет особое значение – день памяти национальных героев, отдавших жизнь за свободу нашего народа.

Декларация независимости – результат риска и дипломатии, мудрости и терпения.

Мы обновили основы общества и стремимся к новым вершинам.

Мы стали той свободной страной, о которой мечтали наши предки. Мы признанная и уважаемая страна в мире.

Сегодняшний Казахстан, прошедший за эти годы концептуальные реформы по демократизации, совсем другой.

С 1993 года в Казахстан привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 441 миллиард долларов США, что свидетельствует о доверии инвесторов к стране.

Казахстан – региональный финансовый центр, привлекший более 3000 международных компаний из 82 стран и более 12 миллиардов долларов инвесторов.

Основными элементами внешней политики Казахстана являются независимость, многосторонность, региональная стабильность и дипломатия.

Поэтому мы поддерживаем роль Организации Обьединенных Наций как движущей силы глобального сотрудничества и прогресса.

Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми нашими ключевыми партнерами имеет важное значение для содействия долгосрочному миру и процветанию в нашем регионе и за его пределами.

Дорогие дамы и господа!

Казахстан как мирное и открытое государство реализует многовекторную и прагматичную внешнюю политику, выражающую развитие дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами в двустороннем и многостороннем форматах, комплексное взаимодействие с межгосударственными объединениями, вносит значительный вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития.

Казахстан проводит масштабные политические реформы, которые изменят общественное сознание, правовую культуру и социальные ценности, направленные на создание “Справедливого Казахстана”.

Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный испытательный полигон 29 августа 1991 года.

Казахстан сильно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы прекрасно понимаем опасность нарастания напряженности между ядерными державами.

Ядерное разооружение стало важной частью нашей внешней политики , и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия.

Инициатива Астаны по созданию международного агенства по биобезопасности доказывает нашу приверженность в борьбе с угрозами на арене глобальной безопасности.

Казахстан рассматривает участие в миротворческой деятельности ООН как важный аспект своей внешней политики, направленный на укрепление региональной и глобальной безопасности.

Раз в 3 года в стране проводится съезд лидеров мировых и традиционных религий, который позиционирует Казахстан как мирную страну, стремящуюся к религиозной толерантности, диалогу и мирному решению проблем.

В 2025 году в Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Используя геостратегическое расположение, миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, Казахстан оказывает всестороннее содействие урегулированную региональных и международных споров, предлагая нейтральную площадку для переговоров.

Казахстан имеет равные и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира.

В 2024 году Казахстан одновременно председательствует в Совете по взаймодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), организации Тюркоязычных государств, Консультативных советах государств Центральной Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской Организации по продовольственной безопасности и международном фонде спасения Арала.

С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане прошло важнейшее событие международного масштаба – пятые Всемирные игры кочевников.

Кочевники обладают общей культурой, духовным богатством, ценностями, а также важнейшим духом свободы, объединяющим все кочевые народы.

Для кочевников жизнь – постоянное движение, каждый шаг – шаг в новый мир.

В сфере охраны окружающей среды Казахстан привержен целям глобальной климатической повестки. Мы поддерживаем Парижское климатическое соглашение.

Казахстан сохраняет свою приверженность по окозанию гуманитарной помощи в рамках KazAID, включая инициативы, направленные на оказание помощи при стихийных бедствиях, продовольственную безопасность, образование и здравоохранение.

Казахстан работает над укреплением демократических институтов, децентрализацией власти, продвижение многопартийной системы, повышением прозрачности выборов и расширением прав и возможностей местных органов власти для создания справедливого Казахстана.

Казахстан проводит масштабные демократические реформы и обеспечивает защиту прав человека в полном соответствии со своими международными обязательствами.

Эти реформы направлены на укрепление верховенства закона, повышение правовой культуры и формирование инклюзивного общества.

6 октября текущего года состоялся всенародный референдум по вопросу строительства атомной электростанций.

Это является подтверждением демократических позиций руководства страны с учетом мнения общественности при принятии важных решений на национальном уровне.

Дорогие дамы и господа!

С момента установления дипломатических отношений, сотрудничество между Казахстаном и Туркменистаном, основанное на многовековых исторических, культурных и духовных связях, формируется исключительно в духе взаимного уважения, высокого уровня доверия, взаимовыгодного стратегического партнерства.

По итогом прошлого года благодаря совместным мероприятиям товарооборот между нашими странами вырос на 28 %. В этом году сохраняется положительная динамика.

На постоянной основе проходят встречи высокого уровня.

Часто осуществляются поездки Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан и Президента Республики Казахстан Касым – Жомарта Токаева в Туркменистан.

В этот важный для народа Казахстана день мы хотели бы выразить благодарность Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, глубокоуважаемому Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову, Президенту Туркменистана, уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову за большой вклад в становлении, развитии и укреплении многостороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Туркменистаном.

Дорогие дамы и господа!

Мы искренне благодарим Вас за участие в таком важном и значимом для нас мероприятии!

Видеть вас сегодня, слышать ваши теплые слова и чувствовать вашу поддержку очень ценно и значимо для нас.

Огромное вам спасибо.

Всем вам желаю добра и благополучия!

Спасибо за внимание! /// nCa, 26 October 2024

Вот несколько фотографий с мероприятия: