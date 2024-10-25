ПРООН организовала учебную поездку в Турцию по развитию финансовых счетов

В рамках совместного проекта «Содействие в разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Туркменистане и Государственным комитетом Туркменистана по статистике (Туркменстат), с 21 по 26 октября 2024 года проходит учебный визит делегации Туркменистана в Республику Турция. Цель визита – углубить знания участников в области разработки финансовых счетов и изучить международные передовые практики в данной области.

Делегаты встретились с ключевыми учреждениями, такими как Туркстат (Министерство казначейства и финансов Турции и Центральный банк Республики Турция. В ходе визита обсуждались важные темы, такие как распределение обязанностей между ведомствами, решение концептуальных и методологических вопросов, а также обеспечение согласованности в интегрированных счетах путём выявления различий в охвате и источниках данных, гармонизация методологий и согласование политик пересмотра данных.

Кроме того, делегаты обсудили задачи, стоящие перед членами межведомственной рабочей группы по составлению финансового счета, изучили возможные источники данных, а также рассмотрели шаблоны отчетности и программные инструменты для составления финансовых счетов.

Данная учебная поездка является частью более широких усилий ПРООН по улучшению финансового управления и укреплению систем экономических данных.

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Проект «Содействие в разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года» был запущен в 2024 году с целью укрепления усилий Правительства Туркменистана по повышению статистического потенциала Государственного комитета по статистике и других государственных организаций по составлению финансового счета. Проект направлен на улучшение качества статистических данных, что позволит более полно оценивать и отслеживать экономические, денежные и финансовые процессы в стране. ///nCa, 25 октября 2024 (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)