Электронная коммерция в Центральной Азии выигрывает от государственно-частного партнерства

Электронная коммерция в Центральной Азии быстро развивается. Заинтересованные стороны в государственном и частном секторах перенимают опыт и устраняют недостатки.

Таджикистан отмечает необходимость улучшения интернет-сервиса для эффективной электронной коммерции

Правительство Таджикистана приняло Программу электронной коммерции на 2025-2029 годы, которая направлена на расширение электронной коммерции, снижение торговых издержек, упрощение торговых процедур и продвижение безналичных транзакций. Программа будет финансироваться за счет государственного бюджета, помощи партнеров по развитию, иностранных инвестиций и взносов частного сектора.

Основными направлениями деятельности программы являются регулирование цифровой торговли, повышение цифровой и финансовой грамотности, развитие торговой инфраструктуры и логистики, а также создание служб поддержки электронной коммерции. Он будет реализован в три этапа, причем начальный этап, рассчитанный на 2025-2027 годы, будет направлен на создание комплексной системы поддержки электронной коммерции, анализ данных и обеспечение финансирования.

Эксперты отмечают, что успех этой программы зависит от повышения скорости и качества Интернета в Таджикистане. В настоящее время сфера электронной коммерции ограничена, и большинство транзакций происходит в автономном режиме. Несмотря на рост безналичных платежей, лишь небольшой процент сельского населения пользуется цифровыми финансовыми услугами.

В документе упоминаются различные проблемы, в том числе высокая стоимость международной передачи данных, отсутствие услуг местного хостинга и ограниченная конкуренция среди операторов связи. В прошлом правительство принимало меры, которые сдерживали рост сектора, такие как введение налогов и ограничение международного трафика.

Международные организации неоднократно подчеркивали необходимость решения правительством этих проблем путем снижения затрат на Интернет, повышения качества и диверсификации маршрутов трафика. Невыполнение этого требования подорвет потенциал развития электронной коммерции в стране. Недавнее признание правительством проблемы и стремление к ее решению вселяют надежду, но конкретных действий все еще не принято. [по материалам “Азия Плюс”]

Тем временем Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вводит системные проверки для укрепления доверия потребителей. Вот стать по теме, опубликованная кыргызским порталом «Акчабар»:

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в формате видеоконференции. Было рассмотрено около 40 пунктов повестки дня, по итогам которых было принято несколько важных решений.

Совет ЕЭК утвердил порядок идентификации товаров электронной коммерции, который позволит покупателям возвращать товары на склад оператора после покупки, если это предусмотрено торговой платформой. Также было принято решение об обязательной гарантии в размере не менее 500 тысяч евро для юридических лиц, претендующих на работу в таможенной сфере в качестве операторов электронной коммерции. /// nCa, 24 октября 2024 г.