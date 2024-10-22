В Туркменистане нашли древнейшую печать с астрономическим объектом

Российские и туркменские археологи в ходе раскопок на городище Гонур-Депе, затерянном в пустыне Каракум, нашли печать с изображением месяца и характерным расположением трех звезд, что, предположительно, является древнейшим изображением астрономического объекта, найденным в Туркменистане. Об этом ТАСС рассказала главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, руководитель российско-туркменской Маргианской археологической экспедиции, работающей на юго-востоке Туркменистана Надежда Дубова.

Городище Гонур-Депе остается объектом исследований уже более 50 лет. Там в эпоху бронзы, в древней дельте реки Мургаб на рубеже 3-2 тысячелетий до нашей эры, процветал обширный оазис. Это была страна Маргуш, или Маргиана, известная по античным письменным источникам.

“За этот год в ходе раскопок мы пополнили обширную коллекцию гонурских печатей, насчитывающую несколько сотен экземпляров, еще 11 печатями, одна из них самая интересная. <…> Ранее мы не находили изображений, которые можно назвать созвездиями: много отдельных звезд, полумесяцев – это тоже астрономические объекты. А вот эта печать характерна тем, что здесь 3 звезды расположены определенным образом, интересно, что у туркмен есть созвездие “Уч йылдыз” (“Три звезды”). Мы и предположили, что это астрономический объект, тогда получится, что это древнейшая такая печать, найденная на территории Туркменистана, но чтобы сказать это с полной уверенностью, находку должны оценить астрономы”, – рассказала Дубова.

Среди важных находок 2024 года – установленное производство гипса и череп животного, похожий на лошадиный.

До этого на Гонур-Депе было найдено восемь останков именно лошади, но лишь один череп лошади. Ученая также сообщила, что археологи уже несколько лет работают над созданием каталога всех находок Маргианской экспедиции за весь период – то есть, 50 лет.

“Это десятки тысяч находок”, – пояснила археолог.

Об экспедиции

История российско-туркменской Маргианской экспедиции связана с именем выдающегося отечественного археолога Виктора Сарианиди, которому принадлежат два крупнейших археологических открытий XX века. В 1978-1979 годах под городом Шибарганом в Афганистане он нашел семь царских захоронений I в до н. э., в которых находилось более 20 тыс. золотых предметов – один из наиболее крупных кладов, когда-либо найденных археологами.

К концу 1980-х годов в Мервском оазисе на юго-востоке Туркмении он открыл более 200 поселений, центром которых являлся Гонур-Депе. Эти раскопки свидетельствовали о существовании ранее неизвестного центра цивилизации Древнего Востока – Бактрийско-Маргианской археологической культуры, относящейся к эпохе бронзы в Средней Азии.

По мнению Дубовой, в настоящий момент среди ученых сложился консенсус, что эту культуру можно называть цивилизацией. При этом она отмечает, что похожие на находки в Гонур-Депе артефакты обнаруживаются на территориях от Оманского залива и запада Турции до Индии, Памира и южных районов Туркмении, Узбекистана. ///первоначально опубликовано ТАСС, 20 октября 2024 г. (https://nauka.tass.ru/nauka/22171679?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru )