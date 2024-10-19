Фитнес-игры “ОАЭ – Туркменистан” объединили фанатов спорта в Ашхабаде

Тамир Шакиров, Эльвира Кадырова, Равиля Кадырова

19 октября в Ашхабаде в Олимпийском городке прошли Фитнес-игры “ОАЭ – Туркменистан”, приуроченные к 29-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Организаторами игр выступили Посольство ОАЭ в Туркменистане совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана, а также велокоманда Al-Wathba, спорт-клубы Max Fit Gym, Lotus Gym Club.

Перед началом спортивного шоу участников и гостей мероприятия поприветствовали Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хай Аль-Хамели и ректор Государственного Института физкультуры и спорта Туркменистана Нунаев Хыдыр.

В соревнованиях, которые проводятся второй год подряд, приняли участие 40 команд, в том числе 30 мужских и 10 женских. Каждую команду представляли три атлета.

На спортивном ринге в состязаниях встретились команды представители крупнейших спортивных клубов Ашхабада, Федерации каратэ-до Туркменистана, Федерации дзюдо, Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту, а также команды Посольства ОАЭ, Катара, Ливии, США, спортсмены велокоманды из ОАЭ Al-Wathba.

Команды-участницы Фитнес-Игр ОАЭ-Туркменистан: Payhas Ganat, НеАнгелы, Антанта, Лотос, Федерация бокса, Акулы, Ангелы ада, Черный эскадрон, Посольство ОАЭ, Al-Wathba, Боец, Посольство Ливии, Gorogly, Бойцовский клуб, Команды Федерации дзюдо Туркменистана, команда Посольства США, Посольство Катара, Спринтеры, Спортивный клуб «Машгала», Команды Федерации каратэ-до Туркменистана), Амазонки, Яшлык, Команда по традиционному каратэ, Объединенные соперники, Guneş, Винкс, Леди Динамика, Türkmen Ýyldyzlary, Тигр, Динамика, Белые тигры, Галкыныш, Dragon Oil, Türgen (от Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту).

Атлеты сошлись в крутой борьбе на различных испытаниях силы и выносливости: от скоростного бега на 200 метров до подъемов по канату. В программе соревнований также были: силовые упражнения с гирями, прыжки в длину с места, кардио-батлы на тренажерах, функциональные комплексы с отжиманиями и приседаниями, а также велокросс на тренажерах.

Фитнес-Игры подарили зрителям незабываемые эмоции, благодаря ярким выступлениям спортсменов, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и невероятную волю к победе, целеустремленность к новым рекордам. Атлеты выложились по максимуму, преодолевая себя в каждом упражнении.

Спонсорскую поддержку мероприятия оказали компании Dragon Oil, Fly Dubai, MaxFit, Beyik yupek Yole, Lotus Gym Club, Al-Wathba Cycling Team, Arassa Deniz, Bold, ресторан Mandarin.

Благодаря их участию, победители были награждены ценными призами. А счастливые обладатели лотерей выиграли авиабилеты в ОАЭ и членство в спортивном клубе Lotus Gym Club.

Церемония награждения победителей стала ярким финальным аккордом Игр, вызвав бурю эмоций у спортсменов и зрителей.

Итак, топ-3 женские команды:

1 место – Не Ангелы – приз: 2500 долл.США

2 место – Акулы – приз: 1500 долл.США

3 место – Клуб «Семья Дзюдо» – приз: 1000 долл.США

Победители мужские команды:

1 место – Велосипедная команда Al-Wathba (ОАЭ) – приз: 2500 долл.США

2 место – спорт клуб «Гороглы» – приз: 1 500 долл.США

3 место – спорт клуб «Динамика» – приз: 1000 долл.США

Фитнес-Игры “ОАЭ – Туркменистан”- 2024 стали ярким событием в спортивной жизни Ашхабада. Соревнования не только продемонстрировали высокий уровень физической подготовки участников, но и способствовали укреплению дружбы между народами. ///nCa, 19 октября 2024 г.

Несколько фото с мероприятия: