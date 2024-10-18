Туркменистан присоединяется к Глобальному альянсу по делам лиц без гражданства

16 октября 2024 года состоялась встреча делегации Туркменистана под руководством Председателя Государственной миграционной службы Аманмухаммеда Сазакова с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ходе переговоров были обсуждены ключевые направления сотрудничества, касающиеся решения вопросов лиц без гражданства, сообщает Посольство Туркменистана в Швейцарии.

Сазаков подчеркнул, что под руководством Национального Лидера туркменского народа и Президента Туркменистана была проделана масштабная работа в данном направлении. В частности, в сентябре 2024 года Туркменистан предоставил гражданство более чем 1000 лицам без гражданства, тем самым полностью выполнив свои обязательства в рамках десятилетней программы ООН #IBELONG, которая направлена на искоренение проблемы лиц без гражданства во всём мире. Это делает Туркменистан одной из первых стран, успешно достигших целей программы, подтвердив свою приверженность гуманитарным обязательствам.

Во время встречи делегация Туркменистана передала официальную ноту о присоединении страны к Глобальному альянсу по делам лиц без гражданства, созданному под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Гранди высоко оценил этот шаг Туркменистана, отметив его ведущую роль в глобальных инициативах, направленных на решение одной из наиболее значимых гуманитарных проблем современности. Он также выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за проведённую работу и вручил оригинал благодарственного письма, адресованного Президенту Туркменистана.

Филиппо Гранди подчеркнул, что пример Туркменистана может вдохновить другие страны на аналогичные действия.

Аманмухаммед Сазаков также пригласил Гранди и его команду принять участие в региональной конференции по вопросам лиц без гражданства, которая состоится 8 ноября 2024 года в Ашхабаде. Эта конференция станет важной площадкой для обмена опытом и разработки стратегий, направленных на искоренение проблем, связанных с лицами без гражданства, как в регионе, так и во всём мире.

Кроме того, в рамках участия в 75-й сессии Управляющего комитета УВКБ делегация Туркменистана провела встречу с Ассистентом Верховного комиссара ООН по защите Рувендрини Меникдивелой. В ходе встречи госпожа Меникдивела, ранее работавшая в Туркменистане, с теплотой вспоминала о своём опыте сотрудничества с туркменской стороной и отметила значительный прогресс страны в гуманитарной сфере.

Она подчеркнула важность усилий Туркменистана в решении проблем лиц без гражданства и подтвердила своё участие в предстоящей региональной конференции, которая пройдёт 8 ноября 2024 года в Ашхабаде. По её словам, эта конференция станет ключевой площадкой для обмена опытом и укрепления регионального сотрудничества в области искоренения проблемы лиц без гражданства. ///nCa, 18 октября 2024 г.