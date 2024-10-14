Расширение деловых горизонтов: Приглашение туркменским предпринимателям на бизнес-миссию в Казахстан

В рамках укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном и Туркменистаном, Дипломатический клуб «Астана» организует деловую миссию в Казахстан, которая пройдет с 29 октября по 1 ноября. Участники посетят города Алматы, Алматинскую область, область Жетысу и столицу Астану. Основная цель мероприятия — стимулирование взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.
Программа бизнес-миссии включает:
• Ознакомление с инвестиционными возможностями Казахстана
• Организация B2B встреч с казахстанскими предпринимателями
• Возможность заключения взаимовыгодных соглашений
• Встречи с представителями государственных структур, курирующих вопросы бизнеса
• Посещение ведущих промышленных объектов
• Участие в международном инвестиционном форуме с участием Премьер-министра Казахстана и международных инвесторов
Эта инициатива предоставляет туркменским предпринимателям уникальную возможность расширить свое присутствие на казахстанском рынке и наладить долгосрочные партнерские отношения.
Для получения дополнительной информации и регистрации обращайтесь в Хозяйственное общество «Земин сыяхат» (г. Ашхабад) по телефону: +993 62 60 68 85.
Количество мест ограничено!
///nCa, 14 октября 2024 г. (в сотрудничестве с «Земин Сыяхат»)