Президент Монголии совершил первый в истории государственный визит в Туркменистан – Подписаны соглашения по транспорту, сельскому хозяйству и туризму – Принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве

10-13 октября 2024 года Туркменистан с государственным визитом посетил Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Это первый по счёту государственный визит главы Монголии в Туркменистан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 23 апреля 1992 года,

12 октября в Ашхабаде состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом. Затем главы государств выступили на пресс-конференции.

В рамках своего пребывания в Ашхабаде монгольский лидер встретился с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Героем-Аркадагом, а также принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённом 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

По итогам переговоров на высшем уровне подписан пакет документов и принято совместное заявление.

Переговоры на высшем уровне

Вначале переговоров Президенты встретились в узком формате.

В ходе беседы Президент Сердар Бердымухамедов отметил нацеленность Туркменистана на последовательное развитие сотрудничества с Монголией в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, тесное взаимодействие в рамках крупнейших международных организаций.

Как отмечалось, содержание туркмено-монгольских отношений обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнёрства, так и на тенденции глобального развития. Важнейшим фактором этого является близость или совпадение подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия современным угрозам.

В данной связи была выражена благодарность за многолетнюю и твёрдую поддержку Монголией нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также важных международных инициатив, которые страна продвигает в ООН и других международных структурам. Как было заявлено, Туркменистан, в свою очередь, намерен и в дальнейшем поддерживать взгляды и международно значимые предложения Монголии, выдвигаемые на мировой политической арене.

Поблагодарив за оказанный радушный приём, Ухнаагийн Хурэлсух также выразил свою убеждённость, что нынешние исторические переговоры в верхах придадут новые импульсы более тесному взаимодействию дружественных государств во всех сферах.

Монгольский лидер отметил большой потенциал развития межгосударственного диалога, неизменно носящего взаимоуважительный и конструктивный характер и полностью отвечающего интересам двух дружественных народов.

Переговоры в расширенном формате

Выступая на встрече в расширенном формате, Президент Туркменистана выразил убеждённость, что сегодня имеются все предпосылки для того, чтобы деятельно приступить к работе по последовательному и неуклонному сближению наших стран, установлению крепких уз дружбы и взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

Отметив, что подобный подход проявляется на крупнейших международных площадках, прежде всего в ООН, где обе страны демонстрируют взаимопонимание и поддержку, Бердымухамедов напомнил, что Монголия является соавтором 15 Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, инициированных Туркменистаном.

В то же время Туркменистан выступил соавтором 5 Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, основным автором которых является Монголия.

Глава Туркменистана отметил необходимость перейти к системному политическому диалогу и дипломатическому взаимодействию, обеспечить для этого структурную и содержательную повестку.

В частности, он выделил транспортную систему, в контексте создания транспортно-транзитного и логистического коридора Восток–Запад. «Туркменистан, будучи одним из инициаторов этого стратегического проекта, исходит из того, что он призван возродить экономические, практические и культурные основы Великого Шёлкового пути на современных принципах, придать импульс партнёрству в Евразии, обеспечить вовлечённость в эти процессы многих государств», – заявил Президент Туркменистана.

Бердымухамедов подчеркнул, что две дружественные страны могли бы активно содействовать решению комплекса вопросов, связанных с выходом к морю, и предложил Монголии изучить вопрос использования центральноазиатского коридора и региона Каспийского моря для продвижения своих экспортных возможностей.

«Мы готовы рассмотреть вопрос использования портовых мощностей Туркменистана на Каспийском море в интересах Монголии», – подчеркнул глава государства.

Также были отмечены перспективы взаимовыгодного партнёрства в энергетической сфере.

«Наша страна готова рассмотреть варианты по задействованию Монголии как одного из участников поставок энергоносителей из Туркменистана в восточном направлении», – заявил Бердымухамедов, подчеркнув при этом наличие у Туркменистана возможностей для налаживания схем поставок в Монголию продукции топливно-энергетического комплекса, широкой номенклатуры товаров нефте- и газохимии.

«В целом мы выступаем за налаживание масштабного и разнопланового торгового партнёрства между Туркменистаном и Монголией. Здесь возлагаем обоснованные надежды на сотрудничество по линии бизнес-структур и предпринимательских объединений», – подчеркнул глава Туркменистана, подтвердив готовность поощрять деятельность монгольских компаний в стране. В данной связи было предложено в ближайшем будущем предметно рассмотреть вопрос о создании туркмено-монгольской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как отмечалось, должное место в отношениях двух стран призвано занять парламентское сотрудничество. В этой связи Президент Туркменистана приветствовал создание парламентских Групп дружбы в Туркменистане и Монголии, выразив уверенность, что они станут важнейшим элементом межгосударственного диалога.

Глава государства высоко оценил участие Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённом 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, и поблагодарил его за интересное и глубоко содержательное выступление.

В свою очередь, Президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что одной из целей внешней политики Монголии является дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества со странами Центральной Азии, включая Туркменистан.

Он выразил уверенность, что благодаря взаимным усилиям политический диалог между двумя странами будет в дальнейшем неуклонно расширяться.

Акцентируя внимание на важности межпарламентских связей, Президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил создать двустороннюю Группу дружбы в парламентах двух стран и начать взаимные визиты, обмены делегациями в рамках развития сотрудничества между Великим Государственным Хуралом и Меджлисом Туркменистана.

Также отмечалась важность продолжения налаженного механизма взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран, проведения политических консультаций.

Полностью поддержав предложение Президента Сердара Бердымухамедова о создании совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, глава Монголии выразил уверенность, что её деятельность приведёт к конкретным результатам и послужит укреплению торгово-экономических отношений.

По мнению Хурэлсуха, межправительственные соглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении создадут благоприятные условия для развития сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере и расширения торговых связей.

Также отмечалась необходимость наращивания товарооборота и увеличения ассортимента экспортных и импортных товаров. Так, Монголия может обеспечить поставки шерсти, кашемира, кожи, мяса и мясной продукции. В данной связи констатировалось, что подписание документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, ветеринарии и животноводства будет иметь большое значение для увеличения двустороннего товарооборота.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух также подчеркнул важность впервые проводимого в Ашхабаде бизнес-форума, который заложит основу для установления тесных контактов между предпринимателями и производителями двух стран.

Большие возможности, по мнению главы Монголии, имеются и для расширения туристического потока, ибо две страны славятся своей природой, историческими и культурными памятниками, уникальными местами.

Особое внимание было акцентировано на необходимости развития образовательного и культурного сотрудничества между Монголией и Туркменистаном, в связи с чем было предложено наладить контакты между образовательными, научными и культурными учреждениями, университетами, учёными двух стран.

Говоря о важности проведения работ по совместному изучению и популяризации нематериального культурного наследия, туркменской стороне было предложено принять участие в ежегодно проводимом в Монголии Всемирном культурном фестивале «Кочевник».

Пользуясь случаем, Хурэлсух пригласил Бердымухамедова посетить Монголию с визитом в любое удобное время.

Приглашение было с благодарностью принято.

Подписанные документы

По завершении переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Главы государств приняли Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Туркменистаном и Монголией.

В присутствии глав государств были подписаны:

– Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о воздушном сообщении

Это межправительственное соглашение позволит авиакомпаниям двух стран осуществлять прямые и коммерческие рейсы. Для Монголии это откроет возможность стать транзитным хабом для новых рейсов в Центральную Азию. Это создаст условия для расширения и развития связей между двумя странами во всех областях, особенно в сфере туризма, торговли и экономики.

– Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международном автомобильном сообщении;

В рамках данного Соглашения транспортные средства, зарегистрированные в Монголии и Туркменистане, смогут осуществлять перевозки грузов и пассажиров между двумя странами и через их территории, а также в третьи страны и из третьих стран. Это позволит монгольским перевозчикам выбирать более прямые маршруты для транзита в другие страны, сокращая время в пути по сравнению с текущими маршрутами. Кроме того, Соглашение будет играть решающую роль в развитии сотрудничества двух стран в сфере автомобильного транспорта, создании новых направлений в сфере транспорта и логистики.

– Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

В рамках этого Соглашения обе стороны будут содействовать торговле скотом и продуктами животного происхождения, предотвращать и бороться с болезнями скота, сотрудничать в области ветеринарии для стимулирования животноводческого сектора. Кроме того, оно предоставляет возможности соответствующим организациям двух стран обмениваться информацией и опытом в области ветеринарии. Стороны выразили взаимную приверженность оказанию поддержки в организации встреч специалистов по животноводству, ветеринаров и ученых.

– Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства;

В рамках Соглашения стороны будут сотрудничать в вопросах цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных инноваций и технологий в сельскохозяйственное производство, создания совместных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, развития животноводства, органического сельского хозяйства, растениеводства, особенно в производстве продуктов питания и плодово-ягодном секторе.

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии о культурном сотрудничестве;

В рамках Меморандума о взаимопонимании стороны будут сотрудничать в целях содействия взаимопониманию культур и народов двух стран путем организации выставок, показов фильмов, проведения совместных исследований в области охраны наследия и реставрации нематериального культурного наследия.

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии по туризму;

Данный документ внесет значительный вклад в популяризацию туризма среди граждан Монголии и Туркменистана, стран, богатых историческими и культурными памятниками и уникальными природными ландшафтами. Меморандум также будет содействовать укреплению связей между государственными и частными организациями, занимающимися вопросами туризма.

– Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

Меморандум направлен на расширение торгово-экономических связей между предприятиями и организациями двух стран, обмен информацией и опытом. Документ создает возможности для установления связей между предпринимателями и промышленниками.

Совместная пресс-конференция

Главы двух государств провели пресс-конференцию по итогам своих официальных переговоров.

Как сообщили президенты, на переговорах стороны договорились укреплять правовые основы отношений Монголии и Туркменистана и ускорить сотрудничество в таких жизненно важных секторах, как торговля, экономика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, туризм, культура и образование.

Была подчёркнута общность подходов двух стран по таким ключевым вопросам глобальной значимости, как энергетическая и продовольственная безопасность, экология и изменение климата, борьба с опустыниванием, решение проблем гуманитарного характера. Подтверждена готовность к активизации сотрудничества по этим темам в рамках авторитетных международных структур, в первую очередь Организации Объединённых Наций.

Кроме того, были подписаны документы между правительствами и соответствующими организациями двух стран, направленные на расширение и развитие отношений и сотрудничества Монголии и Туркменистана.

Особое внимание было уделено вопросам развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики, поскольку это имеет важное значение для расширения и развития экономического сотрудничества между Монголией и Туркменистаном.

Монголия и Туркменистан договорились сотрудничать в сфере транспорта и логистики в рамках международных организаций. В этом контексте Президент Монголии выразил благодарность за то, что Туркменистан подтвердил своё присоединение к «Многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», образованного по инициативе Монголии.

Две страны подписали документы, направленные на расширение и развитие сотрудничества в области сельского хозяйства, ветеринарии и животноводства для увеличения товарооборота между двумя странами и поставок сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности на рынки Монголии и Туркменистана.

Кроме того, стороны пришли к единому мнению об установлении братских отношений между столицами двух стран – Улан-Батором и Ашхабадом.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Президента Сердара Бердымухамедова посетить с государственным визитом Монголию в удобное время.

Другие мероприятия

Президент Монголии возложил цветы к подножию «Монумента Независимости».

После возложения цветов президент Хурэлсух посадил дерево на «Аллее почетных гостей».

Ухнаагийн Хурэлсух вместе с сопровождающей делегацией посетили Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана и конный комплекс.

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошёл совместный концерт артистов Туркменистана и Монголии в рамках визита президента Монголии.

Вечером, 12 октября в честь высокого гостя от имени Президента Туркменистана был дан официальный ужин.

Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между Туркменистаном и Монголией

1. По приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух совершил государственный визит в Туркменистан с 10 по 13 октября 2024 года.

2. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (далее – «Стороны») провели официальные переговоры в дружественной, открытой и деловой атмосфере и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения сотрудничества в таких сферах, как политика, экономика, сельское хозяйство, транспорт, логистика, туризм, образование и культура, а также обсудили вопросы укрепления связей между гражданами двух стран, углубления и развития сотрудничества в регионе и на международной арене.

3. Главы государств подчеркнули, что визит на высшем уровне выведет отношения двух стран на новый уровень и придаст важный импульс расширению и развитию сотрудничества.

4. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял участие в качестве почётного гостя в Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённом 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, и подчеркнул высокий уровень организации данного мероприятия.

5. В рамках визита Стороны организовали туркмено-монгольскую бизнес-встречу и совместное культурное мероприятие. Делегация во главе с Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом возложила цветы к Монументу независимости Туркменистана.

6. В целях укрепления взаимного политического доверия, расширения и развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и Монголии Стороны договорились проводить взаимные визиты между соответствующими министерствами и ведомствами на постоянной основе, обмениваться опытом, укреплять кадровый потенциал, а также обеспечивать реализацию документов сотрудничества.

Главы государств согласились рассмотреть вопрос о создании Межправительственной туркмено-монгольской комиссии по экономическому сотрудничеству.

7. Подчеркнули важную роль сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран в деле создания правовой базы двусторонних отношений и договорились создать Группу дружбы в Меджлисе Туркменистана и Великом Государственном Хурале Монголии, а также организовать взаимные визиты, совместные встречи, семинары и мероприятия.

8. Отметив ведущую роль сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Монголии в укреплении политического доверия и расширении отношений, Стороны согласились проводить межминистерские консультации и взаимные визиты на постоянной основе в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел в 2015 году.

9. Стороны приветствовали заключение «Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства» и «Соглашения о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства» между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии.

10. В рамках этого Стороны договорились изучить возможность поставок из Туркменистана в Монголию фруктов, овощей, ковров и ковровых изделий и из Монголии в Туркменистан таких товаров, как шерсть, кашемир, кожа, мясо и мясопродукты.

11. Стороны отметили, что в рамках увеличения двустороннего товарооборота и расширения обмена между гражданами необходимо поэтапно реализовывать работу по развитию авиатранспортных сообщений, в том числе созданию новых транспортно-логистических маршрутов.

12. В рамках этого заключили «Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии» и «Соглашение о международном автомобильном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии».

13. Стороны, уделяя особое внимание вопросам охраны окружающей среды и борьбы с глобальным изменением климата, в рамках сотрудничества в области защиты лесов и водных ресурсов и борьбы с опустыниванием договорились о координации национального движения «Миллиард деревьев», инициированного Президентом Монголии, с богатым опытом Туркменистана в борьбе с опустыниванием.

14. Стороны выразили готовность сотрудничать в сфере концепции регионального развития Монголии и современного «зелёного» развития, экологически чистого и «умного» городского планирования и градостроения, а также по вопросам подготовки и укрепления кадров, изучения и внедрения опыта строительства города Аркадаг в деле городского планирования и градостроительства города «Новый Хархорум».

15. Монгольская сторона выразила поддержку политике нейтралитета, проводимой Туркменистаном в интересах обеспечения международного сотрудничества, мира, безопасности и развития.

16. Туркменская сторона высоко оценила открытую, независимую и многовекторную внешнюю политику Монголии и выразила поддержку политике Монголии в отношении «третьего соседа».

17. Стороны особо отметили важность защиты интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В этой связи Стороны рассмотрели вопрос об устранении торгово-транспортных барьеров.

18. Стороны придают важное значение расширению сотрудничества таких международных организаций, как Региональной центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде и Исследовательский центр развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в г.Улан-Батор.

19. В этой связи туркменская Сторона в ближайшее время рассмотрит вопрос об участии в «Многостороннем соглашении о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

20. Стороны подтвердили стремление укреплять сотрудничество в гуманитарной области и в сферах снижения риска стихийных бедствий, борьбы с чрезвычайными ситуациями, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, экстремизмом на двухстороннем уровне и в рамках ООН и других международных организаций.

21. В ходе визита Сторонами были подписаны следующие документы:

– Соглашение о международном автомобильном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии;

– Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии о культурном сотрудничестве;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодёжи Монголии по туризму;

– Соглашение о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии;

– Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии;

– Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

22. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил искреннюю благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и народу Туркменистана за тёплый и дружественный приём монгольской делегации и пригласил Президента Туркменистана совершить государственный визит в Монголию в любое удобное для него время.

///nCa, 14 октября 2024 г.