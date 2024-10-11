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Кыргызстан готов обсудить шаги по увеличению товарооборота и реализации совместных проектов с Туркменистаном – Президент Жапаров

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Кыргызстан готов к обсуждению конкретных шагов по увеличению товарооборота и реализации совместных инфраструктурных проектов с Туркменистаном, заявил Президент КР Садыр Жапаров на встрече с национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Встреча состоялась в Ашхабаде 11 октября на полях международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённом 300-летнему юбилею туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт и логистика, сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с Кыргызстаном и выразил необходимость активизации взаимодействия по ключевым вопросам двусторонней повестки.

Президент Садыр Жапаров, в свою очередь, отметил, что Кыргызстан, основываясь на глубоких культурных и исторических связях с Туркменистаном, готов к обсуждению конкретных шагов по увеличению товарооборота и реализации совместных инфраструктурных проектов.

В этом контексте Президент Кыргызстана предложил уделить внимание сотрудничеству в энергетическом секторе и созданию новых транспортных коридоров между странами для улучшения региональной интеграции и увеличения товарооборота.

Наряду с этим стороны также обсудили вопросы расширения культурного сотрудничества.

В завершение встречи Жапаров подарил Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули Фраги на кыргызском языке. ///nCa, 11 октября 2024 г.

 

 

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