News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Китай планирует создать совместный научно-технический центр со странами Центральной Азии

Китай планирует создать совместный научно-технический центр со странами Центральной Азии

By

Китай, стремясь к налаживанию партнерских отношений со странами Центральной Азии, планирует создать совместный научно-технический центр с государствами этого региона.

Идея родилась во время заседания НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) в марте этого года. Авторы идеи предложили создать его в САР (Синьцзян-Югурский автономный район), китайской провинции, граничащей с Центральной Азией.

Это предложение было выдвинуто совместно тремя членами Национального комитета НПКСК – Лианг Юном, Дэн Минцзяном и Сяо Вэньцзяо – с целью содействия инновационному развитию Синьцзяна, его технологическому потенциалу и новым производительным силам, сообщает Global Times.

Предложение предусматривало усилия по поддержке Синьцзяна в создании нескольких инновационных баз с отличительными отраслями и преимуществами, а также формировании новых моделей развития в крупных городах автономного региона и странах-партнерах Пояса и Пути в Центральной Азии.

Это предложение направлено на укрепление технологической поддержки Синьцзяну, диверсификацию подходов к поддержке, которыми руководствуются правительства, и обеспечение привлечения талантливых специалистов и экспертного опыта, пишет Global Times.

Синьцзян обладает многочисленными преимуществами в области академических исследований, промышленного инжиниринга, новой энергетики и сельского хозяйства, которые в значительной степени дополняют промышленные отрасли стран Центральной Азии. Также отмечается, что инновационный центр расширит региональное трансграничное сотрудничество для стабилизации энергоснабжения страны и усиления дипломатических отношений.

Как сообщает Global Times, Лю Цзуньи, директор Центра исследований Южной Азии при Шанхайском институте международных исследований, заявил, что Китай будет не только экспортировать технологии собственной разработки, но и перенимать передовой опыт некоторых центральноазиатских стран.

Кроме того, в предложении говорится, что инновационный центр усилит положение местных пилотных зон свободной торговли, сбалансирует развитие западного и восточного регионов Китая и привлечет международные технологии, таланты и бизнес.

“Инновационный центр упростит международное сотрудничество Синьцзяна с соседними странами Центральной Азии и принесет взаимовыгодные результаты для обеих сторон”, – отметил Лю. /// nCa, 10 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Си Цзиньпин: Китай готов делиться рынками, промышленными системами и технологиями со странами Центральной Азии
  2. Китай обсудит с Туркменистаном и странами Центральной Азии грандиозный план развития отношений
  3. Китайский Синьцзян увеличил объемы экспорта электромобилей и солнечных батарей в страны Центральной Азии
  4. Новый парк в Сиане символизирует растущие культурные связи между Китаем и странами Центральной Азии
  5. Китай поставил перед собой цель создать к 2050 году авиационные хабы мирового класса
  6. Китай выделил более 1,4 миллиарда долларов на поддержку проектов в Центральной Азии
  7. Страны Центральной Азии и Китай провели онлайн форум
  8. TIF 2024: Узбекистан предлагает создать в Центральной Азии единую транспортную систему
  9. Афганистан: Объем торговли со странами Центральной Азии составил почти 700 миллионов долларов
  10. Региональный экологический центр Центральной Азии заключил меморандумы с природоохранными НПО Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan