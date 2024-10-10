Китай планирует создать совместный научно-технический центр со странами Центральной Азии

Китай, стремясь к налаживанию партнерских отношений со странами Центральной Азии, планирует создать совместный научно-технический центр с государствами этого региона.

Идея родилась во время заседания НПКСК (Народного политического консультативного совета Китая) в марте этого года. Авторы идеи предложили создать его в САР (Синьцзян-Югурский автономный район), китайской провинции, граничащей с Центральной Азией.

Это предложение было выдвинуто совместно тремя членами Национального комитета НПКСК – Лианг Юном, Дэн Минцзяном и Сяо Вэньцзяо – с целью содействия инновационному развитию Синьцзяна, его технологическому потенциалу и новым производительным силам, сообщает Global Times.

Предложение предусматривало усилия по поддержке Синьцзяна в создании нескольких инновационных баз с отличительными отраслями и преимуществами, а также формировании новых моделей развития в крупных городах автономного региона и странах-партнерах Пояса и Пути в Центральной Азии.

Это предложение направлено на укрепление технологической поддержки Синьцзяну, диверсификацию подходов к поддержке, которыми руководствуются правительства, и обеспечение привлечения талантливых специалистов и экспертного опыта, пишет Global Times.

Синьцзян обладает многочисленными преимуществами в области академических исследований, промышленного инжиниринга, новой энергетики и сельского хозяйства, которые в значительной степени дополняют промышленные отрасли стран Центральной Азии. Также отмечается, что инновационный центр расширит региональное трансграничное сотрудничество для стабилизации энергоснабжения страны и усиления дипломатических отношений.

Как сообщает Global Times, Лю Цзуньи, директор Центра исследований Южной Азии при Шанхайском институте международных исследований, заявил, что Китай будет не только экспортировать технологии собственной разработки, но и перенимать передовой опыт некоторых центральноазиатских стран.

Кроме того, в предложении говорится, что инновационный центр усилит положение местных пилотных зон свободной торговли, сбалансирует развитие западного и восточного регионов Китая и привлечет международные технологии, таланты и бизнес.

“Инновационный центр упростит международное сотрудничество Синьцзяна с соседними странами Центральной Азии и принесет взаимовыгодные результаты для обеих сторон”, – отметил Лю. /// nCa, 10 октября 2024 г.