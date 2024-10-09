Тенденции развития электронной коммерции в 2025 году

nCa Report

Электронная коммерция, выдающееся детище 21 века, процветает на передовой позиции инноваций и технологий.

2025 год ознаменует завершение первой четверти этого столетия. Нынешняя эпоха ведет к невероятному росту электронной коммерции.

Давайте рассмотрим некоторые тенденции, которые могут по-новому определить электронную коммерцию в 2025 году:

Саван Кришна в статье, озаглавленной “15 главных тенденций электронной коммерции в 2025 году – определяющих будущее онлайн-шопинга”, в общих чертах описывает, что ждет ритейлера в будущем. Статья была опубликована Sweans.

https://www.sweans.com/top-15-ecommerce-trends-for-2025/

На первое место в списке он ставит AR (дополненную реальность), которая помогает покупателям совершать захватывающие покупки, не выходя из дома. Она позволяет им визуализировать товары в режиме реального времени, помогая принимать обоснованные решения о покупке. Несколько компаний уже много лет успешно используют технологию дополненной реальности в своих приложениях, демонстрируя, что это не просто тенденция электронной коммерции. Таким компаниям, как салоны красоты, магазины одежды и товаров для дома, следует использовать эту технологию, чтобы предлагать интерактивные и привлекательные впечатления от покупок.

Крупные ритейлеры теперь используют дополненную реальность для виртуальных примерок и интерактивных 3D-просмотров товаров. Эта технология позволяет покупателям визуализировать товары в реальных условиях, что повышает доверие покупателей и снижает процент возвратов.

Далее он упоминает, что потребители используют персонализированную рекламу – персонализация всегда была отличительной чертой электронной коммерции. До сих пор она в основном фокусировалась на рекомендациях по продуктам и перекрестных продажах. В 2025 году планируется продолжить персонализацию, используя аналитику данных и искусственный интеллект. Такой подход позволит крупным ритейлерам предлагать более индивидуальный контент. Это поможет адаптироваться к уникальными покупательскими привычками и потребностям.

Расширенная персонализация укрепит связь между брендами и их клиентами. По мере приближения к 2025 году ожидается, что все больше брендов и розничных продавцов будут оптимизировать свою работу для сбора более качественных данных о клиентах. Это позволит им обеспечить тот уровень персонализации, который способствует постоянной лояльности к бренду.

Третьим пунктом обозначен ИИ (искусственный интеллект) – ИИ и машинное обучение стали именами нарицательными. В последние годы ИИ произвел революцию в индустрии электронной коммерции, позволив брендам автоматизировать различные аспекты своего бизнеса. Потенциальное влияние искусственного интеллекта на ваш бизнес безгранично – от улучшения обслуживания клиентов с помощью чат-ботов и персонализации рекомендаций по продуктам до оптимизации цепочки поставок.

ИИ имитирует человеческий интеллект, используя компьютерные технологии и большие данные. В электронной коммерции владельцы бизнеса могут обучить ИИ адаптироваться к поведению потребителей, генерируя более точную и ценную информацию. Персонализация предполагает адаптацию пользовательского опыта на основе того, что компания знает о своих клиентах. Опрос показал, что 80% потребителей с большей вероятностью станут постоянными покупателями, если получат персонализированный опыт совершения покупок.

Еще одним важным пунктом в списке Кришны является “Социальная коммерция” – в последние годы Instagram, Facebook и TikTok стали доминирующими центрами социальной коммерции, выйдя далеко за рамки своей первоначальной роли платформ социальных сетей. Эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года 110,4 миллиона человек будут совершать покупки через эти каналы. Поскольку 75% пользователей обращаются к социальным сетям для изучения продуктов, компании электронной коммерции должны извлечь выгоду из этой тенденции. Facebook лидирует с примерно 2,9 миллиардами пользователей по всему миру.

Благодаря таким функциям, как оформление заказа в один клик и онлайн-покупки, эти платформы становятся все более удобными для клиентов, упрощая поиск и покупку товаров. Кроме того, социальная коммерция позволяет компаниям любого размера повышать узнаваемость бренда, расширять свою аудиторию и обеспечивать удобство совершения покупок.

Статья, размещенная по ссылке, приведенной выше, очень полезна для тех, кто отслеживает тренды на рынке электронной коммерции.

Очень интересная и информативная статья Элисон Зеллер, озаглавленная “13 главных тенденций электронной коммерции (2024 и 2025)”, почти полностью отражает прогнозы, сделанные Кришной в его статье.

Статья Элисон Зеллер, опубликованная в журнале Exploding Topics, содержит ряд интересных графических материалов и изображений.

https://explodingtopics.com/blog/ecommerce-trends

Вот несколько графических материалов из ее статьи, чтобы подчеркнуть суть:

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Заинтересованные стороны в сфере электронной коммерции в Центральной Азии, безусловно, следят за мировыми тенденциями. Тем не менее, крайне важно оставаться в курсе ожиданий и отзывов потребителей. /// nCa, 9 октября 2024 г. (источник графических материалов – Exploding Topics)