Президент Туркменистана принял главу Всемирной конфедерации этноспорта

26 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана, находящегося в Туркменистане для участия в торжествах по случаю 33-й годовщины независимости страны.

В ходе встречи Президент отметил, что Туркменистан и Турцию связывают многовековые дружественные братские отношения, что служит прочной основой для дальнейшего укрепления межгосударственного партнёрства, которое в настоящее время плодотворно развивается на основе равноправия, взаимного уважения, доверия и обоюдной поддержки.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане созданы широкие возможности для развития спортивного движения. В стране ведется строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, многофункциональных стадионов и других профильных объектов.

Как известно, в 2017 году в самом современном спортивном комплексе ­региона – Олимпийском городке Ашхабада успешно прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Как подчёркивалось, по инициативе Туркменистана в их программу впервые в истории вошли конкур и туркменская национальная борьба гореш.

В Туркменистане также действует Центр национальных спортивных игр, который является членом этой Конфедерации, что открывает большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества по линии спорта.

Глава государства подтвердил готовность страны приложить все усилия для укрепления отношений между двумя дружественными странами, в том числе в области спортивной дипломатии.

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

В этот же день Билала Эрдогана принял Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан имеет богатый опыт успешного проведения соревнований мирового уровня. Наше государство выступает активным участником международного спортивного движения.

Также отмечалось, что повышается мастерство туркменских атлетов.

В завершение встречи Национальный Лидер преподнёс гостю в качестве праздничного подарка национальную гордость туркменского народа – алабаев.

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В рамках пребывания в Туркменистане руководитель Всемирной конфедерации этноспорта посетил город Аркадаг. ///nCa, 27 сентября 2024 г.