АБР повысил прогноз экономического роста для развивающихся стран азиатско-тихоокеанского региона

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии и Тихого океана на этот год на фоне стабильного внутреннего спроса и продолжающегося роста экспорта. АБР также понизил прогноз региональной инфляции.

Согласно сентябрьскому выпуску «Обзора Развития Азии» (Asian Development Outlook (ADO), в этом году экономический рост в регионе составит 5,0% по сравнению с прогнозом на уровне 4,9% в апреле. Прогноз на следующий год сохранен на уровне 4,9%. Ожидается, что инфляция в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжит снижаться до 2,8% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,2%.

С «Обзором развития Азии» (ADO) можно ознакомиться здесь: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/995536/asian-development-outlook-september-2024.pdf

Улучшенные экономические перспективы отражают более сильный, чем ожидалось, рост в Восточной Азии, на Кавказе и в Центральной Азии, а также в Тихоокеанском регионе. Растущий мировой спрос на полупроводники, частично обусловленный бумом искусственного интеллекта, способствует росту экспорта, в то время как снижение мировых цен на продовольствие и запаздывающие последствия ужесточения денежно-кредитной политики привели к снижению инфляции почти до уровня, существовавшего до пандемии.

“Сильные экономические основы продолжат поддерживать экономический рост в этом и следующем году”, – сказал главный экономист АБР Альберт Парк. “Ожидается, что финансовые условия улучшатся по мере дальнейшего снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики США, и это поддержит позитивный прогноз для региона”.

Риски для прогноза включают обострение торговой напряженности между Соединенными Штатами (США) и Китайской Народной Республикой (КНР); дальнейшее ухудшение ситуации на рынке недвижимости КНР; обострение геополитической напряженности; а также последствия изменения климата и неблагоприятных погодных условий для цен на сырьевые товары и продовольственной и энергетической безопасности.

Прогноз роста экономики КНР, крупнейшей экономики развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, остается на уровне 4,8% в этом году и 4,5% в следующем. Сохраняющаяся слабость в секторе недвижимости КНР негативно сказалась на расходах домохозяйств в 2024 году. Это было частично компенсировано увеличением инвестиций, подкрепленным стимулирующей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, а также ростом экспорта.

Экономика Индии — второй по величине в регионе — по прогнозам, вырастет на 7,0% в 2024 году, без изменений с апреля, на фоне высокого внутреннего спроса, включая увеличение государственных расходов.

Прогноз экономического роста на Кавказе и в Центральной Азии в этом году был повышен до 4,7% по сравнению с 4,3%, прогнозируемыми в апреле, благодаря улучшению внутреннего спроса, поддерживаемого денежными переводами в некоторых странах. Прогноз роста для Тихоокеанского региона пересмотрен в сторону повышения до 3,4% с 3,3% в апреле, что обусловлено увеличением числа туристов. Прогноз для Юго-Восточной Азии был снижен на 0,1 процентного пункта до 4,5% в связи со снижением государственных инвестиций и более медленным, чем ожидалось, восстановлением экспорта.

(сокращенная таблица)

АБР стремится к достижению процветания, инклюзивности, жизнестойкости и устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанный в 1966 году, Банк имеет 68 членов — 49 из этого региона. ///АБР, 25 сентября 2024 г.