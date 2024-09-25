На следующей неделе в Казахстане состоится референдум по ядерной энергетике. Дебаты по этому вопросу представляют интерес для всего региона

nCa Report

В Казахстане уже довольно давно ведутся споры на разных уровнях о целесообразности перехода на ядерную энергетику. Общенациональный референдум, который состоится 6 октября 2024 года, определит исход продолжительных дебатов.

Референдум даст народу возможность сделать осознанный выбор.

В преддверии референдума, Казахстанская информационное агентство «Казинформ» опубликовало интересный репортаж.

Ниже приводим текст репортажа:

Что сделано за год?

Министерство энергетики РК совместно с организациями атомной отрасли провело масштабную работу по изучению опыта ведущих стран в сфере атомной энергетики. В рамках этой работы были изучены передовые технологии и методы строительства АЭС и их эксплуатации от мировых поставщиков ядерных технологий.

— В частности, наши эксперты атомной отрасли посетили АЭС, управляемые компаниями: EDF во Франции, CNNC в Китае, KHNP в Южной Корее и «Росатомом» в России. В этих странах имеется длительная история успешной эксплуатации АЭС и собран значительный опыт в сфере обеспечения безопасности и надежности атомной энергетики. Кроме того, мы тщательно ознакомились с процессами строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции и Белорусской атомной электростанции, это дало нам возможность увидеть современные способы строительства таких объектов. Было уделено особое внимание перспективным проектам малых модульных реакторов «SMR», которые развиваются в США. Эти инновационные реакторы удобны, безопасны и благодаря возможности их эксплуатации в отдаленных регионах могут стать важным элементом энергетики будущего. Изучение опыта ведущих стран дает Казахстану возможность, с учетом национальных интересов и особенностей, выбрать наиболее безопасные и экономически эффективные технологии для развития атомной энергетики, — отметили в Министерстве энергетики.

В течение одного года эксперты Минэнерго, научных институтов и организаций принимали участие в масштабной разъяснительной работе по проекту строительства АЭС по всему Казахстану. Во всех регионах страны прошли публичные обсуждения, на которых представители Министерства и приглашенные эксперты разъясняли основные аспекты проекта. Обращалось особое внимание на объективное освещение вопросов безопасности атомной энергетики, экологических аспектов и экономической выгоды.

Вместе с тем, как отметили в Минэнерго, подготовлены и распространяются материалы, подробно раскрывающие вопросы безопасности атомной энергетики, а также меры безопасности, внедренные в проекты современных АЭС. На телевидении и радио с участием ученых, экологов и экономистов выпускаются специальные программы, разъясняющие населению сложные вопросы.

В конце августа текущего года в рамках международной выставки «KazAtomExpo-2024» в Астане собрались представители передовых компаний атомной энергетики. На выставке были представлены достижения атомной энергетики и науки Казахстана, а также возможности нашей страны в этой сфере.

Какие исследования проведены?

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается уже несколько лет. За это время были изучены районы возможного размещения АЭС и реакторные технологии, используемые в мире.

Исследования по выбору места размещения были проведены в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, со всесторонним учетом возможного воздействия АЭС на окружающую среду. С учетом проведенных исследований и наличием дефицита энергии на юге страны самым подходящим местом для размещения атомной электростанции было определено село Улькен Жамбылского района Алматинской области.

Кроме того, с привлечение экспертов ТОО «Казахстанские атомные электростанции», Национального ядерного центра Республики Казахстан и Научно-технического центра безопасности ядерных технологий были всесторонне изучены технологии основных поставщиков мирового уровня.

По результатам этих исследований были отобраны наиболее перспективные варианты, составлен предварительный список четырех поставщиков:

Реактор HPR-1000 от китайской компании CNNC;

Реактор APR-1400 APR-1000 от южнокорейской компании KHNP;

Реактор ВВЭР-1200 от российской компании «Росатом»;

Реактор EPR-1200 от французской компании EDF.

— В 2023 году Казахстан принял две миссии МАГАТЭ. Первая миссия была направлена на оценку готовности Казахстана к принятию решения о строительстве АЭС. В рамках этой миссии были рассмотрены вопросы развития нормативно-правовой базы, подготовки электросетевой инфраструктуры, программы работы с радиоактивными отходами и развития взаимодействия с заинтересованными сторонами. Вторая миссия была посвящена, путем посещения села Улькен, оценке результатов исследований, проведенных при выборе района размещения АЭС. По заключению миссии эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что на территории села Улькен не выявлено факторов, препятствующих строительству АЭС. Опираясь на результаты проведенных встреч с населением и опросов, можно сделать вывод о том, что уровень информированности граждан достаточный, общество понимает важность развития энергетической инфраструктуры для стабильного роста экономики страны и обеспечения энергетической безопасности, — отметили в Минэнерго.

Теперь реальное мнение граждан Казахстана по вопросу строительства АЭС покажут результаты референдума и станут решающим фактором при принятии последующих мер.

Возможен ли международный консорциум при строительстве АЭС?

В рамках строительства АЭС в Казахстане Минэнерго провело ряд переговоров с ведущими мировыми вендорами ядерных технологий. Основные переговоры были направлены на обсуждение условий сотрудничества, технических параметров реакторов, экономических и правовых аспектов потенциальных проектов.

В частности, были проведены переговоры с китайской CNNC, южнокорейской KHNP , российским «Росатомом» и французской EDF. Эти компании проявили заинтересованность в проекте и готовы представить свои технологии на рассмотрение.

По информации Минэнерго, в случае поддержки на референдуме строительства АЭС, с потенциальными поставщиками будут проведены углубленные переговоры для выработки конкретных предложений в части финансирования международным консорциумом, включая вопросы механизма управления проектом.

В настоящее время имеются различные схемы финансирования строительства АЭС. В том числе учтены частные инвестиции, кредитные средства международных финансовых организаций, государственное бюджетное финансирование и государственно-частное партнерство.

— Максимально подробное обсуждение финансирования проектов будет в случае положительного решения по итогам референдума. Тогда будет проведен комплексный анализ конкретных финансовых моделей, соответствующих требованиям и условиям проекта, — пояснили в Минэнерго.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по вопросу строительства АЭС на 6 октября 2024 года и подписал Указ о его проведении.

На прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии утвердили календарный план референдума. Также казахстанцам напомнили о правилах агитации и ответственности перед референдумом.

Для граждан, желающих глубже понять вопросы атомной энергетики и строительства атомной электростанции, на портале Gov.kz и в приложении eGov mobile создан новый раздел, где даются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно АЭС.

Отметим, по состоянию на 1 июля в стране было 12 176 968 человек, имеющих возможность принять участие в референдуме. /// nCa, 25 сентября 2024 г.