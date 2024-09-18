В Казахстане состоялся второй саммит «Центральная Азия – Германия»

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в Астане состоялся второй саммит «Центральная Азия – Германия». Во встрече приняли участие:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Главы государств поделились своими взглядами относительно преактивных областей экономического и политико-дипломатического сотрудничества между Германией и Центральной Азией.

В разнообразии мнений и предложений отчетливо выделились такие сферы, как разработка критических минералов, предотвращение пагубного влияния на регион последствий изменения климата, передача зеленых технологий, инвестиции наращивание кадрового потенциала, совместные усилия по борьбе с такими вызовами как экстремизм и терроризм. Одним словом, эти области, где опыт и инвестиции Германии могут ускорить Центральную Азию в ее движении к устойчивому развитию и процветанию.

На полях саммита состоялась также встреча лидеров Центральной Азии с руководителями ведущих корпораций и компаний ФРГ.

По итогам саммита принята Совместная Декларация.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на второй встрече высокого уровня в формате «Центральная Азия – Германия»

Уважаемый господин Федеральный канцлер! Уважаемые главы государств Центральной Азии!

Дамы и господа! Члены делегаций!

Прежде всего, позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить признательность Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и прекрасные условия для работы.

Сегодняшняя встреча является показательным событием, свидетельствующим о понимании всеми участниками важности развития отношений, готовности оказывать им всестороннюю государственную поддержку, стремления к сближению прочных механизмов партнёрства. Рассчитываем, что итоги нынешнего Саммита ознаменуют собой новый важный этап в укреплении наших связей и достижении взаимопонимания, выход на конкретные договорённости.

Характеризуя в целом ход и содержание отношений государств Цент­ральной Азии и Германии, особенно за последние годы, я бы назвал их последовательными и конструктивными. Накоплен опыт и традиции сотрудничества в налаживании преимущественно на двустороннем уровне обоюдовыгодных партнёрских связей по линии бизнеса, работают межправительственные каналы взаимодействия по ряду направлений.

Уважаемые участники!

Среди важнейших задач нашей совместной работы Туркменистан особо выделяет достижение и поддержание регионального мира, безопасности и стабильности. Мы считаем, что в нынешних условиях более тесное политическое и дипломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Германией способны оказать заметное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе и в сопредельных с ним зонах. Необходимо задействовать в этом усилия мирового сообщества, прежде всего в лице Организации Объединённых Наций, исходя из общности помыслов руководства наших стран видеть Центральную Азию мирным, спокойным, экономически привлекательным регио­ном, пространством стабильности и предсказуемости.

Для Туркменистана как нейтрального миролюбивого государства именно такой подход имеет принципиальное значение. И мы готовы оказывать всестороннее содействие в достижении этой цели, в том числе в нынешнем формате. Считаем целесообразным в этой связи усилить дипломатические контакты государств Центральной Азии и Германии, делая особый акцент на таких темах, как борьба с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью.

Разумеется, полагаем разумным и полезным вместе определить алгоритмы работы по этим направлениям и в международном формате, прежде всего с ООН и её соответствующими органами.

В числе ключевых вопросов мира и безопасности в регионе – ситуация в Афганистане. Наша оценка положения в этой стране основана на том, что сегодня у афганского народа появился шанс и реальные возможности для преодоления тяжёлого многолетнего периода и перехода к созидательной, общенациональной деятельности по восстановлению государственных институтов, экономики и социальной сферы, достижению и утверждению мира, согласия, единства в стране.

Уважаемые главы делегаций!

Приоритетом сотрудничества стран Центральной Азии и Федеративной Республики Германия является экономика. Убеждён, что эта сфера призвана стать локомотивом наших связей, обес­печить прочные и устойчивые позиции германского бизнеса в странах региона с одной стороны, а с другой – скорейшую и эффективную интеграцию Центральной Азии в мировые экономические, инвестиционные процессы, в том числе через связи с германскими компаниями.

Таким образом, очевидно, что экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество в нашем формате отвечает интересам всех его участников и имеет хорошие перспективы к развитию и расширению.

Среди ключевых направлений партнёрства я бы выделил транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, промышленное производство, химическую индустрию, машиностроение, медицину и фармацевтику, агропромышленный комплекс, разработки в сфере информационных технологий.

Перспективы экономического взаимодействия между Центральной Азией и Германией огромны. Выгодное географическое расположение нашего региона, соединяющего Азию и Европу, его обширные и многообразные природные ресурсы, серьёзный демографический потенциал в совокупности с промышленным и технологическим уровнем Германии, опытом и налаженными партнёрскими связами в сфере международного бизнеса открывают для наших стран большие возможности для совместной работы.

В ряду безусловных приоритетов взаимодействия с Федеративной Республикой Германия отдельное место занимают вопросы, связанные с экологией и изменением климата. Здесь Туркменистан высоко ценит позицию Правительства Германии, его приверженность сотрудничеству со странами нашего региона, активную и инициативную роль в продвижении соответствующих проектов и программ.

Отмечаем в этой связи важность проведённой в 2020 году в Берлине конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия», на которой состоялось заинтересованное обсуждение и были намечены совместные шаги.

Предлагаю активизировать диалог по «зелёной» тематике, выделить его в отдельное направление деятельности нашего формата и приступить к выработке конкретных планов взаимодействия уже на ближайшее будущее.

Гуманитарное сотрудничество, человеческие контакты всегда плодотворно влияли на межгосударственные отношения. И сегодня, я уверен, они особенно востребованы и отвечают запросам и интересам людей наших стран, способствуя сближению и взаимной симпатии наших народов.

Считаю, что эта сфера также должна получать всю необходимую государственную поддержку. В данном контексте Туркменистан также отмечает значимость развития и поощрения молодёжного сотрудничества между Центральной Азией и Федеративной Рес­публикой Германия, разработки планов и программ совместных мероприятий по широкому тематическому спектру.

Ещё раз выражаю признательность Президенту Казахстана за прекрасную организацию сегодняшней встречи и подтверждаю готовность Туркменистана к самому тесному сотрудничеству в рамках нашего формата.

Какие идеи высказали главы Государств Центральной Азии для укрепления экономического партнерства Германии и Центральной Азией?

Казахстан

Казахстан, твердо следуя формуле «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан», стремится к расширению сотрудничества в формате «Центральная Азия плюс». Поэтому полномасштабное партнерство с Германией – одним из самых развитых государств мира и крупнейшей экономикой Европейского союза – является для Казахстана и государств Центральной Азии приоритетом, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Исходя из общих интересов, Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы.

Во-первых, это увеличение товарооборота. В частности, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов.

Во-вторых, энергетика. Казахстан не только готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, но и предлагает немецким партнерами рассмотреть возможность участия в совместном проекте с Узбекистаном и Азербайджаном по строительству линии по передаче «зеленой» энергии по дну Каспийского моря в страны Европы.

В-третьих-промышленная кооперации. Говоря о возможностях сотрудничества в области критически важных материалов, Токаев высказался в пользу налаживания принципа «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. Также он выступил с идеей создания Регионального Исследовательского центра по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования.

В-четвертых, транспорт. В частности, Казахстан, рассчитывает на сопряжение Срединного коридора с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway.

Президент затронул проблематику, связанную с «зеленым» переходом и сохранением водных ресурсов. Он отметил, что Германия на протяжении многих лет является надежным партнером стран Центральной Азии в вопросах борьбы с последствиями изменения климата, улучшения экологии, повышения эффективности водно-энергетической отрасли. Кроме того, Казахстана рассчитывает на поддержку инициативы о создании Регионального центра устойчивого земледелия.

Токаев также пригласил научные и образовательные круги Германии к расширению сотрудничества в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, цифровизация и «зеленые» технологии.

Германия

«Центральная Азия всегда была чрезвычайно важным регионом для Германии. Мы оглядываемся назад на более чем 30-летние дипломатические отношения и гораздо более длительную историю. Немецкие следы повсюду в Средней Азии. И наоборот, влияние Центральной Азии распространялось на Центральную Европу на протяжении веков, несмотря на все стены – физические и политические – которые разделяли нас на протяжении десятилетий», – отметил Канцлер Шольц.

«Сегодня мы можем сказать: обмен между нашими обществами никогда не был таким тесным – и он постоянно увеличивается: политически, экономически и культурно. Мы хотим продолжить это и еще больше усилить. Потому что особенно во времена глобальной неопределенности нам нужны близкие, заслуживающие доверия международные партнеры», – продолжил он.

В числе важных тем саммита в Астане Шольц выделил внутрирегиональное сотрудничество. «Крайне важно решать такие проблемы, как нехватка воды, изменение климата, проблемы связи, а также социальной устойчивости. Потому что эти проблемы затрагивают всех и решить их можно только сообща», сказал он.

Он вновь подтвердил приверженность Германии региональному взаимодействию: «Мы на собственном опыте узнали, насколько важны региональное сотрудничество и интеграция – для мира, процветания и хорошего сосуществования. Так что давайте продолжим обмениваться идеями о совместных проектах, способствующих стабильности и устойчивому развитию региона».

Узбекистан

Президент Мирзиёев предложил разработку нескольких многосторонних документов и создание дополнительных механизмов в рамках формата Центральная Азия – Германия.

Так, глава Узбекистана предложил принять долгосрочную Концепцию развития партнерства с программными мероприятиями в приоритетных сферах, а для разработки этого документа учредить Форум аналитических центров «Центральная Азия – Германия» с проведением его первой встречи в следующем году в Хиве.

В целях наращивания инвестиционного и технологического партнерства, предложено разработать соответствующую «дорожную карту», создать Совет инвесторов и предпринимателей «Центральная Азия и Германия», а также изучить возможность принятия многостороннего межправительственного соглашения о стимулировании и защите инвестиций.

Особой темой выступления стали критические минералы. Узбекистан заинтересован в привлечении технического содействия Германии в реализацию Программы по созданию цифровых карт разведанных месторождений критических минералов и редкоземельных металлов в регионе.

Далее Мирзиёев подчернил актуальность взаимодействия в сфере «зеленой» энергетики. По его мнению, шесть стран могут запустить Энергетический диалог с подключением министерств энергетики, крупных корпораций, операторов, научных организаций и экспертов отрасли. Помимо того, предлагается подготовить Комплексную программу повышения потенциала специалистов в сфере низкоуглеродной экономики с привлечением технического содействия ФРГ.

В сфере совместного реагирования на изменение климата, Узбекистан готов принять активное участие в практической реализации инициативы Канцлера Германии по созданию Центральноазиатского природного партнерства.

Самым большим барьером в углублении партнерства между Центральной Азией и Германией Мирзиёев назвал слабое развитие транспортных коммуникаций, включая наземные и воздушные перевозки. В этой связи он призвал немецкую сторону оказать содействие в привлечении европейских институтов к развитию альтернативных транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой.

Была затронута в выступлении и афганская проблематика. В этой связи Узбекистан готов к взаимодействию с Германией и другими европейскими партнерами в реализации совместных проектов, направленных на вовлечение этой страны в региональное экономическое сотрудничество и подготовку на базе Образовательного центра в приграничном городе Термезе кадров, в том числе девушек и женщин, по востребованным для мирной жизни Афганистана специальностям.

Таджикистан

Президент Рахмон в ходе своего выступления обратил внимание на гидроэнергетические ресурсы Таджикистана для производства «зелёной энергии», мировые инициативы Таджикистана по решению глобальных проблем, таких как изменение климата и его воздействие, таяние ледников, засуха, наводнения и другие проблемы мирового сообщества.

Он подчеркнул важность сбалансированного развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран.

Кыргызстан

Президент Жапаров значительную часть своего выступления посвятил перспективам, которые возникают во взаимодействии Германии и стран Центральной Азии в вопросах изменения климата, передачи технологий и реализации зеленых энергетических проектов.

«Наш регион располагает всем необходимым для развития: богатейшими природными ресурсами, включая гидроресурсы, все виды металлов, в том числе редкоземельные, огромным потенциалом «зеленой энергетики» всех видов, динамичными, трудолюбивыми и высокообразованными людскими ресурсами, – отметил он.

Вместе с тем в условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого внимания, которые представляют собой серьёзную угрозу для Центральной Азии, где средняя температура растёт быстрее, чем в любом другом регионе Земли, считает Президент Кыргызстана.

В качестве примера он привел тот факт, что за последние 70 лет площадь ледников Кыргызстана сократилась на 16%, а к концу столетия мы можем потерять более 80% ледников. А это чревато дефицитом воды во всём Центральноазиатском регионе.

Учитывая то внимание, которое Германия уделяет теме изменения климата, Жапаров предложил совместно с ФРГ создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Он также поддержал инициативу Правительства Германии «Зелёная Центральная Азия». «Передача в рамках инициативы передовых знаний и технологий, несомненно, будет способствовать эффективной борьбе с изменением климата и «зелёному» развитию всех наших стран», – сказал Президент Кыргызстана.

Жапаров поднял также тему нехватки климатического финансирования для достижения целей Парижского соглашения. В этой связи он предлагает рассмотреть возможность обмена государственного долга на «зелёные» проекты в качестве нового механизма финансирования климатических и экологических проектов.

В продолжении выступления глава Кыргызстана упомянул два крупных проекта, которые требуют инвестиций – это строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

«Для расширения торгово-логистических связей между Европой и Азией, мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Его успешная реализация расширит географию перевозок из Азии в Европу, а также в регион Ближнего Востока, страны Персидского залива и Северной Африки», – сказал Жапаров, выразим надежду на более активное участие германского бизнеса в создании логистических центров вдоль нового железнодорожного маршрута.

В целях институционализации сотрудничества между ФРГ и Центральной Азией, Президент Кыргызстана предложил проводить профильные встречи на министерских уровнях во всех сферах взаимного интереса.

Встреча глав государств Центральной Азии с представителями германского бизнеса

Главы государств Центральной Азии и Федеральный канцлер ФРГ провели деловую встречу с руководителями ведущих немецких компаний, в ходе которой состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях наращивания традиционного партнёрства в рамках совместных проектов в таких перспективных областях, как «зелёная энергетика», перерабатывающая и химическая промышленность, логистика и транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, высокие технологии и др.

Встреча была организована Восточным комитетом германской экономики. Немецкие деловые круги представляли руководители таких ведущих компаний и банков, как KNAUF, Gunter Papenburg, CLAAS, Siemens Energy, Aurubis, Ernst Klett, Siemens Healthineers, Herrenknecht, DB Engineering & Consulting, Svevind Energy, Rhenus, HMS Bergbau. ///nCa, 18 сентября 2024 г.