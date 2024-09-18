В Казахстане состоялся второй саммит «Центральная Азия – Германия»

Во вторник, 17 сентября 2024 года, в Астане состоялся второй саммит «Центральная Азия – Германия». Во встрече приняли участие:
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Главы государств поделились своими взглядами относительно преактивных областей экономического и политико-дипломатического сотрудничества между Германией и Центральной Азией.
В разнообразии мнений и предложений отчетливо выделились такие сферы, как разработка критических минералов, предотвращение пагубного влияния на регион последствий изменения климата, передача зеленых технологий, инвестиции наращивание кадрового потенциала, совместные усилия по борьбе с такими вызовами как экстремизм и терроризм. Одним словом, эти области, где опыт и инвестиции Германии могут ускорить Центральную Азию в ее движении к устойчивому развитию и процветанию.
На полях саммита состоялась также встреча лидеров Центральной Азии с руководителями ведущих корпораций и компаний ФРГ.
По итогам саммита принята Совместная Декларация.
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на второй встрече высокого уровня в формате «Центральная Азия – Германия»
Уважаемый господин Федеральный канцлер! Уважаемые главы государств Центральной Азии!
Дамы и господа! Члены делегаций!
Прежде всего, позвольте тепло поприветствовать Вас и выразить признательность Президенту Республики Казахстан уважаемому Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и прекрасные условия для работы.
Сегодняшняя встреча является показательным событием, свидетельствующим о понимании всеми участниками важности развития отношений, готовности оказывать им всестороннюю государственную поддержку, стремления к сближению прочных механизмов партнёрства. Рассчитываем, что итоги нынешнего Саммита ознаменуют собой новый важный этап в укреплении наших связей и достижении взаимопонимания, выход на конкретные договорённости.
Характеризуя в целом ход и содержание отношений государств Центральной Азии и Германии, особенно за последние годы, я бы назвал их последовательными и конструктивными. Накоплен опыт и традиции сотрудничества в налаживании преимущественно на двустороннем уровне обоюдовыгодных партнёрских связей по линии бизнеса, работают межправительственные каналы взаимодействия по ряду направлений.
Уважаемые участники!
Среди важнейших задач нашей совместной работы Туркменистан особо выделяет достижение и поддержание регионального мира, безопасности и стабильности. Мы считаем, что в нынешних условиях более тесное политическое и дипломатическое взаимодействие между странами Центральной Азии и Германией способны оказать заметное конструктивное влияние на общую обстановку в регионе и в сопредельных с ним зонах. Необходимо задействовать в этом усилия мирового сообщества, прежде всего в лице Организации Объединённых Наций, исходя из общности помыслов руководства наших стран видеть Центральную Азию мирным, спокойным, экономически привлекательным регионом, пространством стабильности и предсказуемости.
Для Туркменистана как нейтрального миролюбивого государства именно такой подход имеет принципиальное значение. И мы готовы оказывать всестороннее содействие в достижении этой цели, в том числе в нынешнем формате. Считаем целесообразным в этой связи усилить дипломатические контакты государств Центральной Азии и Германии, делая особый акцент на таких темах, как борьба с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью.
Разумеется, полагаем разумным и полезным вместе определить алгоритмы работы по этим направлениям и в международном формате, прежде всего с ООН и её соответствующими органами.
В числе ключевых вопросов мира и безопасности в регионе – ситуация в Афганистане. Наша оценка положения в этой стране основана на том, что сегодня у афганского народа появился шанс и реальные возможности для преодоления тяжёлого многолетнего периода и перехода к созидательной, общенациональной деятельности по восстановлению государственных институтов, экономики и социальной сферы, достижению и утверждению мира, согласия, единства в стране.
Уважаемые главы делегаций!
Приоритетом сотрудничества стран Центральной Азии и Федеративной Республики Германия является экономика. Убеждён, что эта сфера призвана стать локомотивом наших связей, обеспечить прочные и устойчивые позиции германского бизнеса в странах региона с одной стороны, а с другой – скорейшую и эффективную интеграцию Центральной Азии в мировые экономические, инвестиционные процессы, в том числе через связи с германскими компаниями.
Таким образом, очевидно, что экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество в нашем формате отвечает интересам всех его участников и имеет хорошие перспективы к развитию и расширению.
Среди ключевых направлений партнёрства я бы выделил транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, промышленное производство, химическую индустрию, машиностроение, медицину и фармацевтику, агропромышленный комплекс, разработки в сфере информационных технологий.
Перспективы экономического взаимодействия между Центральной Азией и Германией огромны. Выгодное географическое расположение нашего региона, соединяющего Азию и Европу, его обширные и многообразные природные ресурсы, серьёзный демографический потенциал в совокупности с промышленным и технологическим уровнем Германии, опытом и налаженными партнёрскими связами в сфере международного бизнеса открывают для наших стран большие возможности для совместной работы.
В ряду безусловных приоритетов взаимодействия с Федеративной Республикой Германия отдельное место занимают вопросы, связанные с экологией и изменением климата. Здесь Туркменистан высоко ценит позицию Правительства Германии, его приверженность сотрудничеству со странами нашего региона, активную и инициативную роль в продвижении соответствующих проектов и программ.
Отмечаем в этой связи важность проведённой в 2020 году в Берлине конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия», на которой состоялось заинтересованное обсуждение и были намечены совместные шаги.
Предлагаю активизировать диалог по «зелёной» тематике, выделить его в отдельное направление деятельности нашего формата и приступить к выработке конкретных планов взаимодействия уже на ближайшее будущее.
Гуманитарное сотрудничество, человеческие контакты всегда плодотворно влияли на межгосударственные отношения. И сегодня, я уверен, они особенно востребованы и отвечают запросам и интересам людей наших стран, способствуя сближению и взаимной симпатии наших народов.
Считаю, что эта сфера также должна получать всю необходимую государственную поддержку. В данном контексте Туркменистан также отмечает значимость развития и поощрения молодёжного сотрудничества между Центральной Азией и Федеративной Республикой Германия, разработки планов и программ совместных мероприятий по широкому тематическому спектру.
Ещё раз выражаю признательность Президенту Казахстана за прекрасную организацию сегодняшней встречи и подтверждаю готовность Туркменистана к самому тесному сотрудничеству в рамках нашего формата.
Какие идеи высказали главы Государств Центральной Азии для укрепления экономического партнерства Германии и Центральной Азией?
Казахстан
Казахстан, твердо следуя формуле «Успешная Центральная Азия – успешный Казахстан», стремится к расширению сотрудничества в формате «Центральная Азия плюс». Поэтому полномасштабное партнерство с Германией – одним из самых развитых государств мира и крупнейшей экономикой Европейского союза – является для Казахстана и государств Центральной Азии приоритетом, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Исходя из общих интересов, Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы.
Во-первых, это увеличение товарооборота. В частности, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов.
Во-вторых, энергетика. Казахстан не только готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, но и предлагает немецким партнерами рассмотреть возможность участия в совместном проекте с Узбекистаном и Азербайджаном по строительству линии по передаче «зеленой» энергии по дну Каспийского моря в страны Европы.
В-третьих-промышленная кооперации. Говоря о возможностях сотрудничества в области критически важных материалов, Токаев высказался в пользу налаживания принципа «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. Также он выступил с идеей создания Регионального Исследовательского центра по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования.
В-четвертых, транспорт. В частности, Казахстан, рассчитывает на сопряжение Срединного коридора с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway.
Президент затронул проблематику, связанную с «зеленым» переходом и сохранением водных ресурсов. Он отметил, что Германия на протяжении многих лет является надежным партнером стран Центральной Азии в вопросах борьбы с последствиями изменения климата, улучшения экологии, повышения эффективности водно-энергетической отрасли. Кроме того, Казахстана рассчитывает на поддержку инициативы о создании Регионального центра устойчивого земледелия.
Токаев также пригласил научные и образовательные круги Германии к расширению сотрудничества в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, цифровизация и «зеленые» технологии.
Германия
«Центральная Азия всегда была чрезвычайно важным регионом для Германии. Мы оглядываемся назад на более чем 30-летние дипломатические отношения и гораздо более длительную историю. Немецкие следы повсюду в Средней Азии. И наоборот, влияние Центральной Азии распространялось на Центральную Европу на протяжении веков, несмотря на все стены – физические и политические – которые разделяли нас на протяжении десятилетий», – отметил Канцлер Шольц.
«Сегодня мы можем сказать: обмен между нашими обществами никогда не был таким тесным – и он постоянно увеличивается: политически, экономически и культурно. Мы хотим продолжить это и еще больше усилить. Потому что особенно во времена глобальной неопределенности нам нужны близкие, заслуживающие доверия международные партнеры», – продолжил он.
В числе важных тем саммита в Астане Шольц выделил внутрирегиональное сотрудничество. «Крайне важно решать такие проблемы, как нехватка воды, изменение климата, проблемы связи, а также социальной устойчивости. Потому что эти проблемы затрагивают всех и решить их можно только сообща», сказал он.
Он вновь подтвердил приверженность Германии региональному взаимодействию: «Мы на собственном опыте узнали, насколько важны региональное сотрудничество и интеграция – для мира, процветания и хорошего сосуществования. Так что давайте продолжим обмениваться идеями о совместных проектах, способствующих стабильности и устойчивому развитию региона».
Узбекистан
Президент Мирзиёев предложил разработку нескольких многосторонних документов и создание дополнительных механизмов в рамках формата Центральная Азия – Германия.
Так, глава Узбекистана предложил принять долгосрочную Концепцию развития партнерства с программными мероприятиями в приоритетных сферах, а для разработки этого документа учредить Форум аналитических центров «Центральная Азия – Германия» с проведением его первой встречи в следующем году в Хиве.
В целях наращивания инвестиционного и технологического партнерства, предложено разработать соответствующую «дорожную карту», создать Совет инвесторов и предпринимателей «Центральная Азия и Германия», а также изучить возможность принятия многостороннего межправительственного соглашения о стимулировании и защите инвестиций.
Особой темой выступления стали критические минералы. Узбекистан заинтересован в привлечении технического содействия Германии в реализацию Программы по созданию цифровых карт разведанных месторождений критических минералов и редкоземельных металлов в регионе.
Далее Мирзиёев подчернил актуальность взаимодействия в сфере «зеленой» энергетики. По его мнению, шесть стран могут запустить Энергетический диалог с подключением министерств энергетики, крупных корпораций, операторов, научных организаций и экспертов отрасли. Помимо того, предлагается подготовить Комплексную программу повышения потенциала специалистов в сфере низкоуглеродной экономики с привлечением технического содействия ФРГ.
В сфере совместного реагирования на изменение климата, Узбекистан готов принять активное участие в практической реализации инициативы Канцлера Германии по созданию Центральноазиатского природного партнерства.
Самым большим барьером в углублении партнерства между Центральной Азией и Германией Мирзиёев назвал слабое развитие транспортных коммуникаций, включая наземные и воздушные перевозки. В этой связи он призвал немецкую сторону оказать содействие в привлечении европейских институтов к развитию альтернативных транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой.
Была затронута в выступлении и афганская проблематика. В этой связи Узбекистан готов к взаимодействию с Германией и другими европейскими партнерами в реализации совместных проектов, направленных на вовлечение этой страны в региональное экономическое сотрудничество и подготовку на базе Образовательного центра в приграничном городе Термезе кадров, в том числе девушек и женщин, по востребованным для мирной жизни Афганистана специальностям.
Таджикистан
Президент Рахмон в ходе своего выступления обратил внимание на гидроэнергетические ресурсы Таджикистана для производства «зелёной энергии», мировые инициативы Таджикистана по решению глобальных проблем, таких как изменение климата и его воздействие, таяние ледников, засуха, наводнения и другие проблемы мирового сообщества.
Он подчеркнул важность сбалансированного развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран.
Кыргызстан
Президент Жапаров значительную часть своего выступления посвятил перспективам, которые возникают во взаимодействии Германии и стран Центральной Азии в вопросах изменения климата, передачи технологий и реализации зеленых энергетических проектов.
«Наш регион располагает всем необходимым для развития: богатейшими природными ресурсами, включая гидроресурсы, все виды металлов, в том числе редкоземельные, огромным потенциалом «зеленой энергетики» всех видов, динамичными, трудолюбивыми и высокообразованными людскими ресурсами, – отметил он.
Вместе с тем в условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого внимания, которые представляют собой серьёзную угрозу для Центральной Азии, где средняя температура растёт быстрее, чем в любом другом регионе Земли, считает Президент Кыргызстана.
В качестве примера он привел тот факт, что за последние 70 лет площадь ледников Кыргызстана сократилась на 16%, а к концу столетия мы можем потерять более 80% ледников. А это чревато дефицитом воды во всём Центральноазиатском регионе.
Учитывая то внимание, которое Германия уделяет теме изменения климата, Жапаров предложил совместно с ФРГ создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Он также поддержал инициативу Правительства Германии «Зелёная Центральная Азия». «Передача в рамках инициативы передовых знаний и технологий, несомненно, будет способствовать эффективной борьбе с изменением климата и «зелёному» развитию всех наших стран», – сказал Президент Кыргызстана.
Жапаров поднял также тему нехватки климатического финансирования для достижения целей Парижского соглашения. В этой связи он предлагает рассмотреть возможность обмена государственного долга на «зелёные» проекты в качестве нового механизма финансирования климатических и экологических проектов.
В продолжении выступления глава Кыргызстана упомянул два крупных проекта, которые требуют инвестиций – это строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».
«Для расширения торгово-логистических связей между Европой и Азией, мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Его успешная реализация расширит географию перевозок из Азии в Европу, а также в регион Ближнего Востока, страны Персидского залива и Северной Африки», – сказал Жапаров, выразим надежду на более активное участие германского бизнеса в создании логистических центров вдоль нового железнодорожного маршрута.
В целях институционализации сотрудничества между ФРГ и Центральной Азией, Президент Кыргызстана предложил проводить профильные встречи на министерских уровнях во всех сферах взаимного интереса.
Встреча глав государств Центральной Азии с представителями германского бизнеса
Главы государств Центральной Азии и Федеральный канцлер ФРГ провели деловую встречу с руководителями ведущих немецких компаний, в ходе которой состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях наращивания традиционного партнёрства в рамках совместных проектов в таких перспективных областях, как «зелёная энергетика», перерабатывающая и химическая промышленность, логистика и транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, высокие технологии и др.
Встреча была организована Восточным комитетом германской экономики. Немецкие деловые круги представляли руководители таких ведущих компаний и банков, как KNAUF, Gunter Papenburg, CLAAS, Siemens Energy, Aurubis, Ernst Klett, Siemens Healthineers, Herrenknecht, DB Engineering & Consulting, Svevind Energy, Rhenus, HMS Bergbau. ///nCa, 18 сентября 2024 г.