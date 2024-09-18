Совместная Декларация глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии

Текст Совместной Декларации, принятой по итогам встречи глав государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) с Федеральным Канцлером Германии опубликован на официальном сайте Федерального правительства Германии. Ниже приводим неофициальный перевод Декларации:

17 сентября 2024 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приветствовал канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в Астане на второй встрече глав государств Центральной Азии и канцлера Федеративной Республики Германия.

В ходе открытой и конструктивной встречи лидеры высоко оценили и проанализировали сотрудничество между Германией и государствами Центральной Азии со времени прошлогодней встречи.

Они подчеркнули разнообразие двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество Германии и Центральной Азии в рамках Европейского союза (ЕС) и многосторонних форматов.

Лидеры подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению германо-центральноазиатского партнерства, основанного на общих ценностях, взаимном уважении и интересах, и продолжению диалога на высоком уровне.

Они особо подчеркнули важность Стратегического регионального партнерства, которое было установлено в результате прошлогодней первой встречи глав государств Центральной Азии и канцлера Федеративной Республики Германия в Берлине.

Лидеры подчеркнули стремление государств Центральной Азии к развитию регионального сотрудничества. В этом контексте они высоко оценили деятельность Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые внесли значительный вклад в углубление многостороннего сотрудничества, укрепление мира и стабильности, достижение устойчивого развития и решение современных проблем в регионе.

Лидеры подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном соблюдении норм международного права. Лидеры выразили свою неизменную приверженность соблюдению Устава Организации Объединенных Наций, в частности принципов уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.

Лидеры подчеркнули, что мирное урегулирование конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, дипломатия и конструктивный диалог имеют важное значение.

Как и в случае с любым другим конфликтом, лидеры выразили поддержку справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципов Устава Организации Объединенных Наций, территориальной целостности и суверенитета, а также прав человека и основных свобод.

Лидеры подчеркнули важность тесного обмена мнениями по режимам санкций, включая диалог с ЕС, и дальнейших усилий по предотвращению уклонения от санкций.

Лидеры напомнили о важности борьбы с глобальными вызовами, такими как изменение климата, таяние ледников, глобальное здравоохранение или продовольственная безопасность, а также со сложными угрозами, с которыми сталкиваются общества и экономики, такими как терроризм, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, организованная преступность, незаконные финансовые потоки и финансирование терроризма, распространение оружия, а также кибербезопасность и гибридные угрозы, такие как дезинформация. Они договорились изучить возможности для углубления сотрудничества в этих областях.

Лидеры приветствовали активизацию отношений между странами Центральной Азии и ЕС и подчеркнули сохраняющуюся значимость Стратегии ЕС для Центральной Азии. Они приветствовали Совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, согласованную в октябре 2023 года.

Лидеры подчеркнули важность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Центральной Азии, играющей важную роль в сотрудничестве в области управления границами для совместной борьбы с рисками распространения стрелкового оружия, террористическими угрозами, торговлей людьми, киберинцидентами, а также в области защиты климата и окружающей среды. Они высоко оценили приверженность Германии и ее постоянную поддержку ОБСЕ в этих областях в Центральной Азии. Лидеры приняли к сведению вклад Германии в деятельность Программы реагирования на последствия ситуации в Афганистане для региона ОБСЕ (RIAOR).

Лидеры выразили признательность Германии за ее приверженность делу стабилизации, включая предотвращение экстремизма и трансграничное сотрудничество в качестве двух приоритетных направлений. Канцлер проинформировал о программе по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии, которая реализуется совместно с Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном с 2020 года и с Кыргызстаном с 2023 года.

Лидеры выразили заинтересованность в дальнейшем изучении возможностей для активного обмена информацией, опытом и передовой практикой в области дерадикализации и профилактики экстремизма среди молодежи.

Лидеры заявили о своей готовности рассмотреть возможность обмена опытом в области найма, обучения и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, включая передовую практику и возможности обучения в Объединенном антитеррористическом центре Германии.

Что касается ситуации в Афганистане, лидеры согласились с необходимостью оказания гуманитарной помощи афганскому народу и признали усилия международного сообщества, включая ООН, ЕС, а также Германии и государств Центральной Азии, в этой области. Лидеры подтвердили свою твердую приверженность развитию Афганистана как безопасной, мирной, стабильной и процветающей страны, в которой уважаются права человека и основные свободы всех граждан Афганистана, в частности женщин, девочек и этнических групп. Они подчеркнули важность формирования инклюзивного и представительного правительства с активным участием всех этнических, конфессиональных и политических групп, уважения и защиты основных прав человека и свобод всех граждан Афганистана, а также восстановления экономики для достижения прочного мира в Афганистане.

Лидеры подчеркнули важность проводимого под эгидой ООН “Дохинского формата” по Афганистану и других многосторонних форматов и выразили готовность к дальнейшей координации на международном уровне.

Лидеры выразили свою приверженность сотрудничеству в рамках ООН и подчеркнули важность сохранения и укрепления глобальной архитектуры ядерного разоружения и нераспространения в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Основываясь на крепком экономическом росте и постоянном увеличении объемов двусторонней торговли между Германией и пятью государствами Центральной Азии, лидеры договорились продолжить изучение перспективных областей сотрудничества и принять соответствующие меры, включая сотрудничество в области природных ресурсов, экологии, охраны окружающей среды, энергетики, включая возобновляемые источники энергии, сельского хозяйства, химической промышленности, передачу и распространение чистых и экологически безопасных технологий, а также подготовку квалифицированных рабочих кадров.

Лидеры подтвердили свою заинтересованность в возможном сотрудничестве в области миграции и выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в области профессионального образования.

Лидеры договорились содействовать сотрудничеству и развитию Транскаспийского коридора как устойчивого и эффективного мультимодального транспортного соединения между Центральной Азией и Европой и поддерживать участие немецких железнодорожных и логистических компаний в транспортных, инфраструктурных и консалтинговых проектах.

Лидеры подчеркнули важность улучшения железнодорожного сообщения в регионе и договорились также о дальнейшем развитии Транскаспийского коридора, способствуя тем самым достижению целей Глобальной стратегии ЕС Global Gateway Strategy в регионе.

Лидеры подчеркнули важность устойчивых цепочек поставок между Центральной Азией и Германией, в частности, для обеспечения энергетических ресурсов и торговли.

Лидеры договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и использовать взаимный опыт в повышении надежности поставок и преобразовании энергетических систем. Они признали, что тесное и доверительное сотрудничество и масштабный энергетический переход являются ключом к борьбе с изменением климата и, в то же время, к повышению энергетической безопасности.

Лидеры подчеркнули, что регион Центральной Азии обладает высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии и производства экологически чистого водорода. В связи с этим немецкое дипломатическое представительство H2 в Астане создало и расширило свой региональный портфель проектов. Лидеры также приветствовали и подчеркнули важность существующих региональных программ поддержки Германией перехода к энергетике.

Принимая во внимание значительное воздействие изменения климата на природную среду, общество и экономику Центральной Азии, лидеры подчеркнули настоятельную необходимость расширения трансграничного сотрудничества. Они подчеркнули важность совместных инициатив по защите ледников, экологии в горных районах, сохранению водных ресурсов и продвижению практики устойчивого развития. Они договорились о дальнейшем углублении своего давнего сотрудничества в этих областях, в том числе в рамках проектов инициативы Team Europe “Вода, энергетика, изменение климата” между Германией и Центральной Азией.

Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в рамках инициативы “Зеленая Центральная Азия” и высоко оценили постоянную поддержку Германией совместных научных проектов с центральноазиатскими партнерами в сфере исследований по возобновляемой и устойчивой энергетике, адаптации к изменению климата, климатическим и экологическим рискам, а также управлению водными ресурсами.

Лидеры приветствовали дальнейшее развитие Центральноазиатского природоохранного партнерства, которое будет запущено совместно Германией и Европейским банком реконструкции и развития в целях содействия инвестициям в водные ресурсы и бизнес-стратегиям и инвестициям, ориентированным на природную среду. Кроме того, они приветствовали региональную деятельность в области водных ресурсов.

Лидеры подчеркнули важность продолжения совместных усилий по решению экологических, экономических, социальных и энергетических проблем, в том числе вызванных кризисом в Аральском море и интенсивным таянием ледников. Канцлер напомнил об участии Германии в проектах по повышению эффективности и рационального использования водных ресурсов путем внедрения водосберегающих технологий, а также донорских проектах по борьбе с изменением климата, смягчению его последствий и повышению устойчивости, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Лидеры подчеркнули важность контактов между народами своих стран, включая сотрудничество в области науки и высшего образования, языкового и культурного обмена, молодежи, спорта и сохранения исторического и культурного наследия.

Лидеры подчеркнули необходимость активизации взаимодействия между аналитическими центрами и организациями гражданского общества. Они подтвердили свою поддержку региональной конференции гражданского общества, которая состоится в Берлине в ноябре 2024 года.

Лидеры поддержали предложение Германии о созыве встречи министров иностранных дел в Германии весной 2025 года.

Канцлер Федеративной Республики Германия и главы государств Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выразили признательность Президенту Казахстана за организацию встречи в Астане. Лидеры договорились содействовать дальнейшим контактам. /// nCa, 18 сентября 2024 г.