В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный значимым событиям социально-экономического характера

16 сентября 2024 года в здании МИД Туркменистана прошел брифинг, посвященный результатам Инвестиционного форума Туркменистана и выставки (TIF 2024), прошедших 10-11 сентября текущего года в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие руководство и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, Академии наук страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, местные и зарубежные СМИ.

В ходе брифинга Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил результативность Инвестиционного форума Туркменистана-2024 объединившего представителей государственных структур, международных организаций, финансовых институтов, а также десятки местных и зарубежных компаний.

В выступлении отмечены конкретные шаги Туркменистана на пути индустриально-инновационного развития и масштабные реформы, предпринимаемые в стране, где открываются новые возможности для инвестиционного сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Особое внимание на брифинге было уделено мероприятиям прошедшим наряду с Инвестиционным форумом, а именно церемонии закладки и запуска важных энергетических, транспортных, и коммуникационных инфраструктурных проектов с участием Туркменистана и Афганистана, прошедших при участии Президента Туркменистана, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На мероприятии также выступили Чрезвычайные и Полномочные Послы Республики Индия и Китайской Народной Республики в Туркменистане, представитель Посольства Афганистана в Туркменистане, а также руководители международных организаций и финансовых институтов.

Зарубежные гости, отметили, что данные шаги, предпринимаемые Туркменистаном, направлены не только на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, но и региона и мира в целом, а также являются важным звеном на пути к достижению Целей устойчивого развития. ///МИД Туркменистана, 16 сентября 2024 г.