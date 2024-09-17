News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный значимым событиям социально-экономического характера

В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвященный значимым событиям социально-экономического характера

By

16 сентября 2024 года в здании МИД Туркменистана прошел брифинг, посвященный результатам Инвестиционного форума Туркменистана и выставки (TIF 2024), прошедших 10-11 сентября текущего года в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие руководство и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, Академии наук страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, местные и зарубежные СМИ.

В ходе брифинга Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил результативность Инвестиционного форума Туркменистана-2024 объединившего представителей государственных структур, международных организаций, финансовых институтов, а также десятки местных и зарубежных компаний.

В выступлении отмечены конкретные шаги Туркменистана на пути индустриально-инновационного развития и масштабные реформы, предпринимаемые в стране, где открываются новые возможности для инвестиционного сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Особое внимание на брифинге было уделено мероприятиям прошедшим наряду с Инвестиционным форумом, а именно церемонии закладки и запуска важных энергетических, транспортных, и коммуникационных инфраструктурных проектов с участием Туркменистана и Афганистана, прошедших при участии Президента Туркменистана, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На мероприятии также выступили Чрезвычайные и Полномочные Послы Республики Индия и Китайской Народной Республики в Туркменистане, представитель Посольства Афганистана в Туркменистане, а также руководители международных организаций и финансовых институтов.

Зарубежные гости, отметили, что данные шаги, предпринимаемые Туркменистаном, направлены не только на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, но и региона и мира в целом, а также являются важным звеном на пути к достижению Целей устойчивого развития. ///МИД Туркменистана, 16 сентября 2024 г.

 

Related posts:

  1. В здании МИД состоялся брифинг, посвященный реализации международных инициатив Туркменистана в сфере здравоохранения
  2. В МИД Туркменистана состоялся брифинг, посвящённый в частности итогам Саммита Движения Неприсоединения
  3. В МИД состоялся брифинг, посвященный сотрудничеству Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения
  4. Туркменистан: процесс миростроительства в Афганистане основан на единстве трех ключевых направлений – политического, экономического и социально-гуманитарного
  5. Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2024 год – рост ВВП на 6,3%, увеличение рабочих мест и рост частного сектора
  6. В Туркменистане состоялось заседание Халк Маслахаты – подведены итоги социально-экономического развития страны – Президент и Национальный Лидер выступили с программными речами
  7. Посольство Узбекистана провело брифинг, посвященный приоритетам председательства своей страны в ШОС
  8. В Ашхабаде состоялся международный медиа-форум, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и избранию нашей страны заместителем председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН
  9. В Мары состоялся концерт, посвященный 30-летию Евросоюза и Туркменистана
  10. Заседание Президиума Халк Маслахаты: Туркменистан наметил шаги по всесторонней реализации Программы социально-экономического развития и инвестиций в 2024 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan