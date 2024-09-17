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Страны Центральной Азии выступают за позитивные языковые формулировки в отношении психического здоровья путем борьбы с глубоко укоренившейся стигмой

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16 сентября 2024 года в Астане (Казахстан) собрались представители стран Центральной Азии и Беларуси, чтобы продемонстрировать свою работу по продвижению позитивных языковых формулировок в отношении психического здоровья и подтвердить свою приверженность борьбе со стигматизацией в области психического здоровья, глубоко укоренившейся в обществе.

Двухдневная конференция, организованная министерствами здравоохранения и просвещения Казахстана и ЮНИСЕФ в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), объединит министров, специалистов в области психического здоровья, педагогов и молодежь для обмена передовым опытом и расширения доступа детей и подростков к услугам в области психического здоровья и психосоциальной поддержки.

По оценкам, 1 из 7 детей и подростков в мире страдает психическим заболеванием. В Европе и Центральной Азии суицид является четвертой по значимости причиной смерти среди подростков в возрасте 15-19 лет. Исследования показывают, что стигма — в особенности язык, используемый при упоминании о психическом здоровье — является существенным барьером, не позволяющим детям и подросткам обращаться за необходимой им помощью.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь работают над тем, чтобы положить конец уничижительной терминологии, касающейся психического здоровья, посредством серии кампаний и включить позитивные языковые формулировки в системы, на которые дети рассчитывают в поисках поддержки.

«Продвигая позитивные языковые формулировки и снижая стигматизацию, мы можем создать более благоприятную и инклюзивную среду, в которой дети и подростки будут чувствовать себя в безопасности, обращаясь за необходимой им помощью», — сказал д-р Рашед Мустафа Сарвар, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

В ходе конференции «Психическое здоровье и благополучие детей и подростков: Улучшение доступа к услугам по профилактике, укреплению и оказанию помощи участники одобрили декларацию, в которой выразили свою коллективную приверженность поддержке психического здоровья и благополучия посредством скоординированных действий и политики. ///ЮНИСЕФ Казахстан

 

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