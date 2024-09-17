ПРООН и Туркменистан запускают платформу «Электронная статистическая отчетность и бизнес-регистр»

Ашхабад, 16 сентября 2024 года – Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в партнерстве с Государственным комитетом Туркменистана по статистике объявляет об успешном запуске платформы «Электронная статистическая отчетность и бизнес-регистр».

Эта платформа призвана преобразовать способ сбора и обработки статистических данных в Туркменистане, позволяя юридическим лицам и предпринимателям подавать и управлять статистическими формами онлайн. Устраняя ручную работу с документами, система упрощает регистрацию бизнеса, оптимизирует процессы отчетности и значительно повышает эффективность сбора и анализа данных. Платформа предлагает ряд преимуществ, включая улучшенный доступ к данным в режиме реального времени для принятия более обоснованных решений, снижение административных затрат для респондентов и упрощение операций.

«Данная инновационная платформа представляет собой существенный прогресс в цифровой трансформации и экономическом развитии Туркменистана», – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Мы уверены, что этот инструмент обеспечит значительные преимущества как для статистических агентств, так и для всех экономических субъектов, участвующих в регистрации бизнеса, способствуя улучшению межведомственного сотрудничества и повышению общей экономической продуктивности».

Запуск платформы является частью усилий ПРООН по повышению институционального, статистического и информационно-технического потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике. Инициатива соответствует Концепции развития цифровой экономики Туркменистана на 2019–2025 годы, Национальной программе развития цифровой экономики Туркменистана на 2021-2025 годы и Национальной программе социально-экономического развития на 2022–2052 годы, которые придают приоритетное значение предпринимательству как движущей силе экономического роста и трансформации. ///nCa, 17 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)