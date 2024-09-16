Цифровая трансформация Туркменистана: новые горизонты международного сотрудничества

В ходе правительственного заседания, в пятницу, 13 сентября, вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов сообщил о планах по наращиванию международного сотрудничества Туркменистана в цифровой сфере.

В данном контексте на рассмотрение главы государства был вынесен ряд предложений.

В частности, предлагается разработать План действий по приведению законодательной базы в соответствие современным нормам международного права. В этой связи предусматривается на регулярной основе организовывать семинары и конференции с международными организациями-партнёрами в целях рассмотрения возможностей присоединения Туркменистана к принятым конвенциям в области цифровизации, а также модернизации национального законодательства согласно международным документам.

Наряду с этим предлагается провести в Ашхабаде в ноябре 2024 года межрегиональный Диалог по развитию цифрового сотрудничества.

Также прозвучало предложение о разработке Программы сотрудничества с технологически развитыми странами мира в обеспечении кибербезопасности цифровой системы на 2025–2027 годы. В данном контексте предусматривается регулярное ознакомление туркменских специалистов с зарубежным опытом в области обеспечения кибербезопасности и защите информационных технологий.

Предлагается также и далее укреплять взаимодействие с Контртеррористическим управлением Организации Объединённых Наций по защите цифровой системы.

Мередов подчеркнул целесообразность участия Туркменистана в 2024–2025 годах в мероприятиях и проектах, проводимых КТУ ООН, в сфере предотвращения кибертерроризма в сети Интернет, защиты ключевых инфраструктур от кибератак и др.

Кроме того, предлагается наращивать партнёрство с ОБСЕ по таким направлениям, как кибербезопасность, цифровизация государственных и банковских услуг, экономики, повышение компетентности национальных специалистов в пользовании цифровыми финансовыми системами. В связи с этим планируется изучение реализации различных региональных проектов, а также регулярное проведение курсов повышения квалификации.

Комментируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане в целях модернизации отраслей национальной экономики широко внедряется цифровая система. Согласно требованиям времени совершенствуются виды услуг, расширяется их спектр. В данной связи необходимо постоянно изучать передовой опыт, чтобы осуществлять эту деятельность на уровне международных стандартов, сказал глава государства, адресовав вице-премьеру, руководителю МИД конкретные поручения.///nCa, 16 сентября 2024 г.