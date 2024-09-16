Корея и Туркменистан: синергия сотрудничества в области судостроения

Судостроительно-ремонтный завод «Балкан», расположенный на территории Туркменбашинского международного морского порта и южнокорейская компания «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co.» ООО» (KSIT) ведут совместное проектирование и строительство двух сухогрузов грузоподъемностью 6 тысяч 100 тонн каждый.

Это знаковый проект для Туркменистана, задающий старт для развития собственной судостроительной индустрии страны с одной стороны, и с другой стороны, проект, буквально означающий дружбу с одним из мировых гигантов в области судостроения. По данным Clarksons Research, авторитетной аналитической платформы судовой промышленности, в 2023 году на долю Южной Кореи приходилось 26% от мирового объема судостроительных заказов.

Посол Кореи Джи Кю Тэк посетил верфь «Балкан»

На прошлой неделе Посол Кореи в Туркменистане Джи Кю Тэк и представители Посольства совершили рабочий визит на судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», получив возможность прямо на месте понаблюдать как ведется возведение сухогрузов в рамках контракта с KSIT.

В ходе визита гости ознакомились с производственными мощностями и возможностями завода. Представители завода рассказали о реализации совместных проектов между заводом «Балкан» и компанией KSIT. Особо было отмечено современное судостроительное оборудование и техника, установленные на заводе «Балкан».

Стороны подчеркнули готовность к дальнейшему углублению текущего сотрудничества.

Туркмено-корейский семинар

В рамках данного визита в Национальной туристической зоны «Аваза» прошел совместный туркмено-корейский семинар, посвященный сотрудничеству в судостроении.

Во встрече приняли участие представители агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары», представители корейской дипмиссии, руководители Корейской Ассоциации Морского Оборудования (КОМЕА), а также представители компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» (KSIT).

В ходе встречи было отмечено, что туркмено-корейские двусторонние отношения успешно развиваются, и выражена уверенность в координации совместных усилий с Республикой Корея в реализации проектов. Отдельная презентация была посвящена совместным достижения между заводом «Балкан» и компанией KSIT.

По итогам встречи было подтверждено, что стороны готовы прилагать дальнейшие совместные усилия для вывода туркмено-корейских отношений на качественно новый уровень.

КОМЕА обещает сделать всё возможное, чтобы Туркменистан стал судостроительной сверхдержавой

Нам Ён Кан, руководитель представительства в России и СНГ Корейской ассоциации морского оборудования (КОМЕА), выступая на Инвестиционном Форуме Туркменистана TIF 2024, высоко оценил дальновидные шаги страны по развитию собственной судостроительной индустрии.

«Важность Каспийского моря как логистического коридора значительно возросла из-за глобальных геополитических перемен. Туркменистан готовится стать локомотивом в области судостроения и логистики в регионе и мире. Правительство Туркменистана заблаговременно спрогнозировало грядущие тенденции и направило инвестиции на развитие судостроительного сектора и уже сейчас в Туркменбаши сотрудники судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» и корейские специалисты совместно работают над строительством современных многоцелевых сухогрузов. Мы вкладываем 120% нашего энтузиазма днем и ночью, чтобы гарантировать завершение строительства двух сухогрузов в декабре следующего года и их выход в воды Каспийского моря», – сказал он.

Говоря о наиболее перспективных проектах на будущее, Нам Ён Кан сообщил о том, что впереди такие ключевые задачи, как строительство дополнительного сухогруза, парома Ro-Pax для обеспечения транспортировки ж/д вагонов и строительство земснаряда для дноуглубительных работ на Каракумском канале.

Со слов представителя КОМЕА, возникли и новые сферы, требующие инвестирования, например, цифровизация производственных мощностей завода «Балкан» для повышения производительности, создание хаба для поставок судового оборудования и расходных материалов для внутренних нужд и для экспорта в каспийские страны и страны СНГ. Он призвал инвесторов, присутствовавших на TIF2024, оказать поддержку по данным проектам.

«Со своей стороны КОМЕА обещает сделать всё возможное для обеспечения поступления не только прямых инвестиций от корейских компаний, но инвестиций в судостроительные технологии для проектирования и строительства экологических чистых судов, для того, чтобы Туркменистан стал судостроительной сверхдержавой», – заверил Нам Ён Кан.

Завод «Балкан» и KOMEA скрепляют партнерство меморандумом

11 сентября 2024 года в рамках инвестиционного форума Туркменистана завод «Балкан» и КОМЕА подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Подписание данного Меморандума будет способствовать расширению сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Корея в области судостроения, внедрению современных передовых корейских технологий в судостроительном секторе, подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями, а также позволит увеличить строительство различных видов судов на заводе «Балкан» для национального торгового флота Туркменистана. ///nCa, 16 сентября 2024 г.