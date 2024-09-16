CSFES поднимает тревогу по поводу обращения с иностранными школьниками, обучающимися в США по обменными программам

CSFES, общественная организация, защищающая интересы иностранных школьников по обмену в США, подняла тревогу по ряду вопросов.

Г-жа Даниэль Дж. Грихалва, директор CSFES (Комитета по безопасности иностранных школьников по обмену), рассказала о проблемах ряда иностранных студентов по обмену и о том, как Государственный департамент игнорирует ее просьбы о вмешательстве.

Чтобы защитить частную жизнь учащихся, мы просто упомянем о характере проблем, не вдаваясь в подробности:

Изнасилование со стороны принимающего родителя

Сексуальные домогательства со стороны принимающего родителя

Помещение в религиозную школу без предварительного согласия учащегося или его родителей

Помещение в ужасные условия проживания (грязное, кишащее крысами жилье и т.д.)

Конфискация мобильного телефона учащегося, чтобы он/она не мог/ла связаться со своими родителями или с кем-либо еще

Запугивание учащегося угрозами, включая угрозу физического насилия.

Лишение школьника достаточного питания

Взимание платы со школьника за свое питание, даже если “трехразовое питание” включено в стоимость, которую родители ребенка заплатили заранее

Угроза депортации студента в случае жалоб на жестокое обращение с ним, и сокращение срока его пребывания без возмещения неизрасходованных средств

Фактическая депортация школьника в случае подачи жалобы на жестокое обращение с ним, без какого-либо возмещения

Количество жалоб настолько велико, что это можно охарактеризовать как хроническую проблему со всей системой обучения иностранных студентов по обмену.

Государственный департамент, который, как предполагается, является главным защитником иностранных школьников по обмену (и репутации США), в основном игнорирует поступающие жалобы.

Поэтому родителям студента по обмену рекомендуется заранее ознакомиться и подтвердить мельчайшие детали пребывания и учебы своего ребенка в течение года его обучения в США.

Им также рекомендуется связаться со своим посольством и/или консульством в США до отъезда их ребенка в рамках программы обучения по обмену.

Контактная информация для CSFES:

Комитет по обеспечению безопасности иностранных студентов по обмену

Committee for Safety of Foreign Exchange Students

660 Joshua Tree Street, Imperial, CA 92251

760-583-9593

dgrijalva@csfes.org

www.CSFES.org /// nCa, 16 сентября 2024 г.