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Афганистан: Объем торговли со странами Центральной Азии составил почти 700 миллионов долларов

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Министерство промышленности и торговли заявило, что за первые пять месяцев текущего года объем торговли Афганистана со странами Центральной Азии составил почти 700 миллионов долларов, сообщает TOLONews.

Пресс-секретарь министерства Ахундзада Абдул Салам Джавад сообщил, что объем экспорта составил около 60 миллионов долларов, и министерство работает над увеличением объема экспорта в страны Центральной Азии.

«Торговля Афганистана со странами Центральной Азии за первые пять месяцев 1403 года (начался 20 марта 2024 г.) составила 684 миллиона долларов, включая экспорт на 60 миллионов долларов и импорт на 624 миллиона долларов», – заявил он.

Встречи и переговоры между представителями нынешней власти Афганистана и представителями стран Центральной Азии, а также организация совместных выставок способствовали развитию торговли между Афганистаном и этими странами, отмечает источник.

Торгово-инвестиционная палата также подчеркнула необходимость содействия торговле и транзиту со странами Центральной Азии.

Заместитель председателя Палаты промышленности и горнорудной промышленности Афганистана Сахи Ахмад Пайман надеется, что однажды Центральная Азия станет рынком для быта афганской продукции. «Мы в основном импортируем нефтепродукты из стран Центральной Азии, а наш экспорт состоит из промышленных товаров. Я надеюсь, что баланс между нашим экспортом и импортом со странами Центральной Азии достигнет такой точки, что этот регион станет хорошим рынком сбыта для промышленных товаров Афганистана», – сказал он.

Согласно информации Министерства промышленности и торговли, Афганистан ежегодно ведет торговлю на сумму около 10 миллиардов долларов, включая экспорт на 2 миллиарда долларов и импорт на 8 миллиардов долларов из других стран. ///nCa, 16 сентября 2024 г.

 

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