ОБСЕ организовала в Туркменистане семинар по наращиванию потенциала в области гендерного и домашнего насилия

Представители государственных учреждений и общественных организаций приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по гендерному насилию, который проводился 12 и 13 сентября в Ашхабаде.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал двухдневное мероприятие с целью обсудить с национальными партнерами выводы и рекомендации, разработанные по результатам оценки долгосрочного проекта Центра «Повышение осведомленности о домашнем насилии и оказание помощи жертвам домашнего насилия». Семинар также ставил своей целью закрепить выводы оценки и повысить осведомленность и потенциал участников в области предотвращения и противодействия гендерному и домашнему насилию.

Семинар проводила эксперт по гендерным вопросам из Швеции Малин Палм, которая занималась оценкой проекта. Эксперт затронула широкий спектр факторов, составляющих комплексное реагирование на гендерное насилие, услуги для жертв/переживших домашнее насилие, а также сотрудничество между организациями и учреждениями и перенаправление к специалистам.

«Для искоренения гендерного насилия требуются коллективные усилия», – сказал Руне Кастберг, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Оно требует приверженности как со стороны людей, так и со стороны правительств, организаций и сообществ».

«Кроме того, это требует пересмотра негативных стереотипов, поощрения гендерного равенства и формирования культуры уважения и достоинства для всех», – добавил он.

Обсуждались такие темы, как международные стандарты качества услуг для жертв гендерного насилия и национальная правовая база, а также сбор данных, мониторинг и оценка проектов по проблеме гендерного насилия.

Представитель общественной организации «Ойдин-Нур» из Узбекистана принимала участие в семинаре в удаленном режиме и поделилась практическим опытом в сфере информационно-разъяснительной деятельности и информирования общественности для повышения доступа к услугам, предоставляемым «Ойдин-Нур».

Семинар был организован в рамках внебюджетного проекта Центра «Содействие укреплению механизмов предотвращения и реагирования на гендерное насилие, включая насилие в семье», финансируемого правительствами Норвегии и США.

Вторая фаза проекта представляет собой более широкую оценку потребностей, анализ правовой и институциональной базы, механизмов реагирования и потенциала заинтересованных сторон в области предотвращения гендерного насилия в Туркменистане, чтобы определить и наметить межведомственные и межсекторные программы и мероприятия для достижения комплексного воздействия на сектор в среднесрочной и долгосрочной перспективе.///nCa, 14 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде)