На инвестиционном форуме TIF 2024 Ашхабадское автомобильное предприятие делится своими инновационными и логистическими решениями

Халыл Нобатов

Сегодня в столичном отеле «Йылдыз» стартовал Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2024, который открывает новые возможности развития экономики страны. Одним из его участников стало Ашхабадское автомобильное предприятие Агентства «Туркменавтоулаглары», входящее в состав Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана.

На форуме предприятие представило широкий перечень автомобилей, используемых для доставки грузов по всей территории Туркменистана. Это предложение вызвало большой интерес у потенциальных инвесторов и партнеров, так как развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений экономического развития страны.

Представители предприятия подчеркнули, что их услуги не ограничиваются только лишь предоставлением транспортных средств. Для каждого клиента разрабатывается индивидуальный, наиболее удобный и эффективный маршрут доставки груза. Кроме того, предприятие оказывает помощь в оформлении необходимой документации, что значительно упрощает процесс грузоперевозок для клиентов. Такой подход к организации грузоперевозок демонстрирует стремление Туркменистана к модернизации и оптимизации транспортного сектора.

Это не только повышает эффективность внутренних перевозок, но и укрепляет позиции страны как важного транзитного узла в регионе. Участие Ашхабадского автомобильного предприятия в TIF 2024 подчеркивает важность развития транспортной инфраструктуры для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста Туркменистана. Предлагаемые услуги по грузоперевозкам станут важным фактором в развитии торговли и промышленности страны, а также в укреплении ее позиций на международном рынке.

В ближайшие дни Инвестиционный форум продолжит свою работу, предоставляя платформу для обсуждения различных аспектов экономического развития Туркменистана и возможностей для сотрудничества с международными партнёрами. ///кросс-пост TDH, 10 сентября 2024 г.