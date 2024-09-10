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Туркменистан: Молодежь Балканабата объединяется для обсуждения вопросов изменения климата

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6 сентября 2024 г, в преддверии 19-ой Конференции молодежи по климату (COY19) и 29-й сессии Конференции сторон (COP 29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Туркменистане прошла велаятская Молодежная конференция по вопросам изменения климата. Мероприятие, организованное Правительством Туркменистана совместно с Офисом Постоянного Координатора ООН, Программой развития ООН и Посольствами Азербайджанской Республики, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане, состоялось в филиале Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева в городе Балканабат.

Конференция собрала молодых людей со всего Балканского велаята для обсуждения актуальных экологических проблем и изучения возможности участия молодых людей в решение проблем, связанных с изменением климата.

В мероприятии приняли участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане г-н Дмитрий Шлапаченко, молодёжь в возрасте от 17 до 35 лет, молодые послы Целей устойчивого развития (ЦУР), эко-активисты, представители агентств ООН и специалисты министерств иностранных дел, образования и охраны окружающей среды Туркменистана.

После приветственных слов в рамках первой сессии представители Программы развития ООН рассказали о Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Молодые Послы ЦУР рассказали о результаты предыдущих конференций, что позволило установить контекст и обозначить ключевые аспекты мероприятия.

На второй сессии участники разделились на рабочие группы, где в разных залах одновременно прошли тематические сессии.

В числе обсуждаемых тем были Каспийская экологическая инициатива, сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе, внедрение новых технологий для снижения углеродного следа и экологическое просвещение с участием местного населения.

Эксперты и координаторы соответствующих групп объяснили делегатам цели и ожидаемые результаты встречи. На основе сессионных тем каждая группа подготовила свою часть предложений по решениям, которые затем будут объединены в предварительный вариант Молодежного заявления Туркменистана.

В рамках заключительной сессии лидеры групп представили результаты работы и предложения, которые будут внесены в Дорожную карту Молодежного заявления от Туркменистана. Эти предложения станут основой для дальнейших действий и инициатив, направленных на усиление вклада молодежи в борьбу с изменением климата.

Молодежная конференция по вопросам изменения климата стала платформой для обмена мнениями, идеями и планами, направленными на решение проблем, связанных с глобальными экологическими вызовами. ///ООН Туркменистан

 

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