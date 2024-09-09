Аркадаг Бердымухамедов принял участие в открытии 5-х Всемирных Игр Кочевников в Астане – Президент Казахстана посетит Туркменистан в октябре

8 сентября 2024 г. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению Президента Касым-Жомарт Токаева посетил с рабочим визитом в Казахстан для участия в официальной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Встреча с Президентом Казахстана

До церемонии открытия Всемирный Игр Кочевников, Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Токаев выразил признательность Бердымухамедову за его личное участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.

Президент Казахстана отметил, что визит Председателя Халк Маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за традиционно теплый прием и пожелал успешного проведения масштабного спортивного события. Национальный лидер Туркменистана отметил высокую роль Астаны в организации крупных международных мероприятий, способствующих повышению авторитета страны на мировой арене.

«Пусть этот праздник спорта станет торжеством дружбы и взаи­мопонимания между народами», – сказал Аркадаг.

Спорт в современном мире служит важным фактором упрочения глобального мира, отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между народами и государствами, продолжил Национальный Лидер туркменского народа.

Говоря о значении Всемирных игр кочевников, Бердымухамедов отметил, что они содействуют сохранению и возрождению культурных особенностей кочевых племён, создают возможности для ознакомления представителей различных стран с исконными традициями.

Аркадаг отметил, что в преддверии открытия Всемирных игр кочевников, Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию по Играм дружбы ООН, инициированную Туркменистаном. В связи с этим Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную поддержку в этом вопросе и соавторство.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации.

Акцент также был сделан на плодотворной деятельности Межправительственной комиссии и Делового совета, проводимых на регулярной основе межмидовских консультаций и встреч.

Аркадаг подчеркнул, что на днях в Ашхабаде пройдёт Инвестиционный форум, делегатами которого, как ожидается, будут представители многих стран, в том числе и Казахстана.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента Казахстана в Туркменистан в октябре этого года.

В данной связи отмечалось, что особое значение придаётся предстоящей встрече на высшем уровне, в рамках которой состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, будут обсуждены возможности углубления плодотворного межгосударственного диалога в различных сферах и подписаны межправительственные документы.

5-е Всемирные Игры Кочевников

Почетными гостями церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, состоявшейся на стадионе «Астана арена», стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.

Как отметил Токаев в своем выступлении на церемонии открытия ВИГ, «Игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению».

«Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы. Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

29 спортсменов представляют Туркменистан на V Всемирных играх кочевников в Астане

29 спортсменов и 6 тренеров вошли в состав спортивной делегации Туркменистана, которая примет участие в открывающихся 8 сентября в Астане (Казахстан) V Всемирных играх кочевников. Туркменские спортсмены продемонстрируют своё мастерство в таких видах национальных игр, как борьба, стрельба из лука и др.

Это грандиозное мероприятие по всем параметрам: более 2000 спортсменов посоревнуются в 21 виде спорта. Всего будет разыграно 97 комплектов медалей. Спортивные состязания включают в себя скачки на лошадях, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по боевым искусствам, традиционную стрельбу из лука, национальные виды охоты на птиц, скачки на лошадях, народные игры.

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников 9-11 сентября 2024 года состоится международная научно-практическая конференция “Кочевники: история, знания, уроки”.

***

Завершив программу рабочего визита в Республику Казахстан, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астана, откуда отбыл на Родину.

Несколько фото с церемонии открытия 5-х Всемирных Игр Кочевников:

///nCa, 9 сентября 2024 г. (фото – Акорда)