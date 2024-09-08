Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане: Взгляд на Китай через призму золотых высказываний – 35-й выпуск

5 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью “Объединив усилия для продвижения модернизации и построения сообщества с общим будущим” на церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине. Как посол КНР в Туркменистане, я хотел бы поделиться с друзьями из Туркменистана важным содержанием вышеупомянутого обращения Председателя КНР Си Цзиньпина.

1.Дружба между Китаем и Африкой выходит за рамки времени и пространства, преодолевает горы и океаны и передаётся из поколения в поколение. Создание в 2000-м году Форума китайско-африканского сотрудничества стало важной вехой в истории китайско-африканских отношений. Последние 24 года, особенно в новую эпоху, Китай продвигался вперёд рука об руку с нашими африканскими братьями и сёстрами в духе искренности, реальных результатов, дружелюбия и доброй воли. Мы стоим плечом к плечу, чтобы твёрдо защищать наши законные права и интересы в условиях невиданных за столетие перемен, охватывающих весь мир. Вместе мы становимся сильнее и устойчивее, двигаясь на волне экономической глобализации и принося ощутимые выгоды миллиардам простых китайцев и африканцев. Мы разделяем радость и горе, вместе борясь со стихийными бедствиями и эпидемиями, создавая трогательные истории китайско-африканской дружбы. Мы всегда сопереживаем друг другу и оказываем поддержку, подавая яркий пример нового типа международных отношений.

2.Совместное стремление Китая и Африки к модернизации поднимет волну модернизации на всём Глобальном Юге и впишет новую страницу в летопись формирования сообщества единой судьбы человечества.

— Мы должны сообща продвигать справедливую модернизацию. Продвигая модернизацию, мы должны не только следовать общим правилам, но и действовать в свете наших национальных реалий. Китай готов расширять обмен опытом в области управления с Африкой, поддерживать все страны в поиске путей модернизации, соответствующих их национальным условиям, и содействовать обеспечению равных прав и возможностей для всех стран.

— Мы должны сообща продвигать модернизацию, которая будет открытой и взаимовыгодной. Взаимовыгодное сотрудничество – это прямой путь к достижению долгосрочных и фундаментальных интересов всех стран. Китай готов расширять сотрудничество с Африкой в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, торговле и инвестициях, продвигать образцовые, высококачественные проекты сотрудничества в рамках инициативы “Один пояс – один путь” и совместно создавать модель для реализации Глобальной инициативы в области развития.

— Мы должны сообща продвигать модернизацию, при которой интересы людей находятся на первом месте. Конечной целью модернизации является свободное и всестороннее развитие человека. Китай будет активно сотрудничать с Африкой в содействии подготовке кадров, сокращению бедности и занятости, повышению чувства благополучия, счастья и безопасности у людей в ходе модернизации и обеспечению того, чтобы от этого процесса выиграли все.

— Мы должны сообща продвигать модернизацию, основанную на разнообразии и инклюзивности. Высокой целью модернизации является сбалансированное материальное и духовное развитие. Китай будет укреплять межличностные и культурные обмены с Африкой, отстаивать на нашем пути к модернизации взаимное уважение, инклюзивность и сосуществование различных культур и совместно стремиться к достижению более плодотворных результатов в рамках Глобальной цивилизационной инициативы.

— Мы должны сообща продвигать экологичную модернизацию. “Зеленое” развитие является отличительной чертой модернизации в новую эпоху. Китай готов помочь Африке создать “двигатели зеленого роста”, сократить разрыв в доступности энерго-источников, придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности и совместно добиваться глобального перехода к экологичному и низкоуглеродному развитию.

— Мы должны сообща продвигать модернизацию, основанную на мире и безопасности. Модернизация была бы невозможна без мирных и стабильных условий для развития. Китай готов помочь Африке повысить ее способность самостоятельно обеспечивать мир и стабильность, уделять приоритетное внимание Африке в реализации Глобальной инициативы в области безопасности, содействовать взаимному укреплению высококачественного развития и большей безопасности и сотрудничать с Африкой в поддержании мира и стабильности во всем мире.

На долю Китая и Африки приходится треть населения земного шара. Без нашей модернизации не будет и глобальной модернизации. В ближайшие три года Китай будет сотрудничать с Африкой в осуществлении следующих десяти партнерских действий по модернизации, чтобы углубить китайско-африканское сотрудничество и возглавить глобальную модернизацию Юга.

Во-первых, это партнерские действия по взаимному обучению. Китай готов сотрудничать с Африкой в создании платформы для обмена опытом в области управления, китайско-африканской сети знаний в целях развития и 25 центров по изучению Китая и Африки. Мы будем более эффективно использовать африканские академии лидерства для воспитания талантов в области управления и пригласим 1000 представителей африканских политических партий в Китай для углубления обмена опытом в области партийного и государственного управления.

Во-вторых, программа “Партнерство для процветания торговли”. Китай добровольно и в одностороннем порядке откроет доступ на свой рынок в еще больших масштабах. Мы решили предоставить всем наименее развитым странам, имеющим дипломатические отношения с Китаем, включая 33 страны Африки, режим нулевых тарифов. Это сделало Китай первой крупной развивающейся страной и первой крупной экономикой, решившейся на такой шаг. Это поможет превратить большой рынок Китая в большие возможности для Африки. Китай расширит доступ на рынки для африканской сельскохозяйственной продукции, углубит сотрудничество с Африкой в области электронной торговли и других областях, а также запустит “китайско-африканскую программу повышения качества”. Мы готовы заключить рамочные соглашения об экономическом партнерстве для совместного развития с африканскими странами, чтобы обеспечить долгосрочное, стабильное и предсказуемое сотрудничество, институциональные гарантии для торговли и инвестиций между двумя сторонами.

В-третьих, партнерские действия по сотрудничеству в сфере производственных цепочек. Китай будет способствовать развитию кластеров промышленного сотрудничества с Африкой, продвигать пилотную зону для углубленного китайско-африканского экономического и торгового сотрудничества и запустит “Программу расширения возможностей африканских малых и средних предприятий”. Мы создадим центр сотрудничества в области цифровых технологий в Африке и инициируем 20 демонстрационных цифровых проектов, чтобы совместно использовать новейшие технологии. Это будет новый виток технологической революции и промышленной трансформации.

В-четвертых, партнерские действия по обеспечению взаимосвязанности. Китай готов реализовать 30 проектов по обеспечению взаимосвязанности инфраструктуры в Африке, совместно продвигать высококачественное сотрудничество в рамках «Пояса и пути» и создать сеть «Китай-Африка», включающую сухопутные и морские маршруты. Мы готовы оказать содействие в развитии Африканской континентальной зоны свободной торговли и углубить логистическое и финансовое сотрудничество в интересах трансрегионального развития Африки.

В-пятых, партнерские действия в целях сотрудничества в целях развития. Китай готов опубликовать Совместное заявление об углублении сотрудничества с Африкой в рамках Глобальной инициативы в области развития и реализовать 1000 малых, но значимых проектов по обеспечению средств к существованию. Мы пополним партнерский фонд Группы Китая и Всемирного банка для содействия развитию Африки. Мы поддерживаем Африку в проведении Юношеских Олимпийских игр 2026 года и Кубка африканских наций 2027 года. Мы будем работать вместе с Африкой, чтобы принести больше пользы народам двух сторон в области развития.

В-шестых, партнерские действия в области здравоохранения. Китай готов создать с Африкой альянс клиник и совместные медицинские центры. Мы направим в Африку 2000 медицинских работников, запустим 20 программ по созданию медицинских учреждений и лечению малярии. Мы будем поощрять китайские компании инвестировать в фармацевтическое производство в Африке и продолжать делать все возможное, чтобы помочь в борьбе с эпидемиями. Мы поддерживаем развитие африканских центров по контролю и профилактике заболеваний для укрепления потенциала общественного здравоохранения во всех африканских странах.

В-седьмых, партнерские действия в сельском хозяйстве и содействие в обеспечении средств к существованию. Китай предоставит Африке чрезвычайную продовольственную помощь в размере 1 миллиарда юаней, построит в Африке 100 000 му (около 6 670 гектаров) демонстрационных площадей для стандартизированного ведения сельского хозяйства, направит 500 экспертов по сельскому хозяйству и создаст китайско-африканский альянс по инновациям в области сельскохозяйственной науки и техники. Мы реализуем 500 программ в Африке, направленных на повышение благосостояния общества. Мы также будем поощрять двусторонние инвестиции китайских и африканских компаний в новые бизнес-операции, что позволит Африке сохранить добавленную стоимость и создаст по меньшей мере миллион новых рабочих мест.

В-восьмых, партнерские действия в социальных обменах. Китай будет более решительно реализовывать совместно с Африкой план сотрудничества в области профессионального образования “Будущее Африки”, создаст инженерно-технологическую академию и построит десять мастерских “Лубань”. Мы предоставим возможности для обучения более чем 60 000 человек из Африки, в основном для женщин и молодежи, запустим совместную культурную программу “Шелковый путь”, а также инициативу сотрудничества в области инноваций в теле-радио и аудио-визуальных программах. Обе стороны договорились объявить 2026 год Годом китайско-африканских обменов.

В-девятых, партнерские действия в области зеленого развития. Китай готов запустить в Африке 30 проектов в области экологически чистой энергетики, внедрить системы раннего метеорологического предупреждения и осуществлять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения их последствий и оказания чрезвычайной помощи, а также сохранения биоразнообразия. Мы создадим китайско-африканский форум по мирному использованию ядерных технологий, создадим 30 совместных лабораторий и будем сотрудничать в области спутникового дистанционного зондирования, исследования Луны и дальнего космоса. Все это призвано способствовать экологичному развитию Африки.

В-десятых, партнерские действия в интересах общей безопасности. Китай готов наладить с Африкой партнерство для реализации глобальной инициативы в области безопасности и сделать его прекрасным примером сотрудничества в рамках этой инициативы. Мы предоставим Африке гранты на военную помощь в размере 1 миллиарда юаней, обеспечим подготовку 6000 военнослужащих и 1000 полицейских и сотрудников правоохранительных органов из Африки и пригласим 500 молодых африканских военнослужащих посетить Китай. Обе стороны будут проводить совместные военные учения, тренировки и патрулирование, способствовать разминированию территорий и совместно обеспечивать безопасность персонала и проектов.///nCa, 8 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)