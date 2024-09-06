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Встреча на границе: Туркменистан и Афганистан обсуждают запуск совместных проектов

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Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки в нулевой точке общей границы, сообщается на официальном правительственном веб-сайте Афганистана 5 сентября 2024 года. Во встрече приняли участие делегации из различных организаций Афганистана и Туркменистана.

Стороны обсудили меры по началу строительства трубопровода ТАПИ (проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), строительству железной дороги, проектов в области электроснабжения и прокладки оптико-волоконной линии на территории Афганистана.

Кроме того, соответствующие команды с обеих сторон оценили готовность к предстоящей церемонии запуска этих важных проектов.

В конце августа Ашхабад посетила делегация Афганистана. По итогам визита были подписаны четыре документа о сотрудничестве в реализации проекта строительства линий электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП); строительства объектов на железнодорожной станции Тургунди; строительства железнодорожного участка Тургунди-Санабар железнодорожной линии Тургунди-Герат. Также было подписано Соглашение между акционерной компанией «TAPI Pipeline Company Limited» с Правительством принимающей страны по проекту TАПИ Афганистана. ///nCa, 6 сентября 2024 г.

 

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