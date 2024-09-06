Программа развития электронной коммерции Таджикистана на 2025-2029 годы

Таджикистан уделяет особое внимание развитию своего сектора электронной коммерции. Это разумная стратегия.

27 августа в Душанбе на мероприятии, организованном Министерством экономического развития и торговли, была представлена программа развития электронной коммерции в Таджикистане на период 2025-2029 годов.

Программа была утверждена правительством 16 мая 2024 года.

Помимо расширения электронной коммерции, программа направлена на снижение затрат, связанных с организацией торговли, упрощение торговых процедур и проведение безналичных операций в приоритетном порядке.

Ожидается, что правительство выделит средства из государственного бюджета на реализацию программы. Техническая помощь будет предоставляться партнерами по развитию, прямыми иностранными инвестициями, фондами частного сектора и другими источниками.

Ниже приводится соответствующая часть из репортажа Asia Plus:

В Национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года особое внимание уделяется укреплению национальной телекоммуникационной инфраструктуры. 31 декабря 2019 года была принята Концепция цифровой экономики в РТ, в которой определены следующие стратегические направления:

– совершенствование нормативно-правовой базы и государственной политики в области цифровой экономики в целом по внедрению передовых технологий, улучшению предпринимательской деятельности, развитию исследовательской среды и научных достижений, инноваций, национальной кибербезопасности и обеспечению доверия потребителей к цифровым технологиям;

– укрепление базы цифровых технологий, в том числе обеспечение всеобщего доступа к широкополосному интернету посредством развития инфраструктуры и снижения платы за интернет-услуги;

– цифровизация госсектора (электронное правительство) и отраслей экономики (энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство).

В Программе говорится, что пространство электронной торговли в настоящее время ограничено сайтами, предлагающими списки товаров и продуктов, досками объявлений, где только сравнение вариантов осуществляется онлайн, а оплата и доставка товаров осуществляются в основном без использования сети Интернет.

Отмечается, что самым популярным сайтом в Таджикистане является Somon.tj, которым пользуются более 600 тыс. человек в месяц. Этот сайт предлагает широкий список различных продуктов. Из-за невыгодных условий услуг по перевозке грузов в/из страны сайты международных торговых порталов имеют ограниченную долю, при этом реализация отечественных товаров и продуктов через мировые торговые порталы считается приоритетным вопросом в развитии внешней торговли.

Между тем, как утверждают специалисты, основой для развития электронной торговли является дешевый и качественный интернет.

Таджикистан в обновленном рейтинге Worldwide mobile data pricing находится среди стран с наиболее высокой стоимостью мобильного интернета, при этом – среди 10 стран мира с самой низкой скоростью. Республика занимает 142 место в мире со средней ценой в $1,65 за 1 Гб. Для сравнения: Кыргызстан – на 8 месте ($0,17), Узбекистан – на 22-м ($0,30), Казахстан – на 35-м ($0,41).

В июльском отчете Speedtest Global Index Таджикистан по скорости мобильного интернета находится на 143-м месте, а по скорости фиксированного широкополосного интернета – на 125-м месте среди 162 стран мира. В то же время Казахстан занимает 56-е и 94-е места, соответственно, Кыргызстан – 66-е и 85-е, Узбекистан – 74-е и 82-е места./// nCa, 6 сентября 2024 г.