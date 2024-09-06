Новый посол США в Туркменистане определила ключевые направления работы

Недавно назначенный посол США в Туркменистане Элизабет Руд провела сегодня свой первый пресс-брифинг в новом комплексе посольства США в Ашхабаде. В ходе встречи с журналистами она обозначила основные приоритеты своей деятельности на посту главы американской дипломатической миссии.

– Я очень рада быть здесь, в Туркменистане, в качестве посла Соединённых Штатов Америки, – начала свое выступление Руд. – С момента моего прибытия 24 июля я уже встретилась с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и другими ключевыми фигурами в правительстве Туркменистана.

Посол Руд выделила четыре ключевых направления работы: борьба с изменением климата, развитие экономического сектора, вопросы безопасности и продвижение основных свобод.

Говоря о климатических вызовах, она подчеркнула: – Туркменистан имеет стратегическое расположение и критически важную роль в снижении последствий изменения климата. Мы очень позитивно приветствуем присоединение Президентом Сердаром Бердымухамедовым в прошлом году к глобальному обязательству по метану.

В экономической области Руд обещала содействовать созданию новых возможностей: – Мы будем работать как с правительством Туркменистана, так и с частным сектором, а также с образовательными институтами этой страны для создания новых рабочих мест, для создания новых возможностей для занятости, а также для диверсификации экономики Туркменистана.

Касаясь вопросов безопасности, посол отметила: – Мы будем сосредотачиваться на таких вопросах, как реагирование на случаи чрезвычайных ситуаций, как природного характера, так и вызванные человеческим фактором. Мы будем это все делать для благосостояния народа в этой стране, для того чтобы предотвратить насильственный экстремизм, также угрозы транснациональной преступности.

Особое внимание Руд уделила поддержке гражданского общества: – Ещё одним направлением моей работы будет поддержка и отстаивание основных свобод для более тесного взаимодействия с гражданским сообществом. Будем также сосредотачиваться на мерах для искоренения принудительного и детского труда.

Элизабет Руд также выразила намерение расширять связи между народами двух стран: – И ещё одним направлением моей работы будет расширение связей между нашими людьми, между нашими народами. На прошлой неделе у меня состоялся визит в американский уголок в Мары. Я была очень вдохновлена целеустремлённостью молодежи узнавать больше, как в области точных наук, так и развивать их навыки английского языка.

В заключение посол подтвердила приверженность США поддержке Туркменистана: – С первых дней признания независимости и работы с Туркменистаном Соединённые Штаты всегда проводили очень последовательную политику. И Соединённые Штаты всегда поддерживали суверенитет, независимость и территориальную целостность Туркменистана. ///Turkmenportal, 5 сентября 2024 г. (https://turkmenportal.com/blog/82227/novyi-posol-ssha-v-turkmenistane-opredelila-klyuchevye-napravleniya-raboty )