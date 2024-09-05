В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом ОАЭ

Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахмедом Курбановым. Во время встречи были обсуждены пути расширения сотрудничества между двумя странами в различных областях, сообщает Посольство ОАЭ в Туркменистане.

Ранее Посол Ахмед Аль-Хамели в рамках развития долгосрочных экономических отношений между ОАЭ и Туркменистаном провел ряд встреч с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана и туркменскими предпринимателями.

Следует отметить, что туркмено-эмиратские отношения в последние годы получили значительный импульс. В июне текущего года в Ашхабаде состоялся туркмено-эмиратский бизнес-форум. Главными темами переговоров между деловыми кругами двух стран стали энергетика, транспорт, цифровые технологии, торговля, сельское хозяйство, промышленность, строительный сектор и туризм.

Напомним также, что недавно в Ашхабаде открылся региональный офис нефтяной компании Dragon Oil, полностью принадлежащая правительству Дубая, что стало новым этапом в развитии энергетического сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ. ///nCa, 5 сентября 2024 г.