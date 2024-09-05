Какие меры предпринимают страны низовьев рек в Центральной Азии для предупреждения водного дефицита?

nCa Report

По данным Всемирного банка, демографический рост населения в Центральной Азии до 90 млн может привести к дефициту воды до 25-30% уже к 2050 г, при этом спрос на воду для земледелия, по прогнозам, вырастет на 30% уже к 2030 г.

Страны низовьев трансграничных рек в Центральной Азии – Туркменистан, Казахстан и Узбекистан – уже сегодня предпринимают шаги по эффективному управлению водными ресурсами, чтобы обезопасить себя от возможных негативных последствий надвигающейся нехватки.

Туркменистан

О том какие меры Туркменистан принимает по модернизации инфраструктуры водного хозяйства, внедрению в промышленность достижений науки, экологически чистых и сберегающих технологий пишет Arzuw.news.

Общий объем поверхностных вод в стране составляет 25 миллиардов кубометров. Около 95 процентов этих объемов приходится на реку Амударья. Государство придает особое значение плановому использованию ресурсов этой водной артерии. Производственная компания Amyderýakenarberkidiş вносит ценный вклад в предотвращение загрязнения речных вод, укрепляя берега древнего Джейхуна.

Еще одной задачей выступает профилактика засоления Амударьи. За последние тридцать лет ученые установили, что солевой состав реки увеличился. Амударья ежегодно приносит на сельскохозяйственные угодья более 230 миллионов тонн ила, который содержит кальций, калий и фосфор и представляет особую важность при освоении новых земель.

Власти принимают действенные меры по увеличению водопропускной способности одной из главных водных магистралей страны – Каракум-реки, берущей начало в Амударье. Благодаря мощной импортной технике пропускная мощность русла возросла, что резко сократило потери воды и дало значительный импульс работе гидросистемы страны.

Туркменское озеро «Алтын Асыр» существенно увеличило объем водных запасов республики. Основное назначение водоема состоит в сборе вод в экологически безопасном месте – соленые коллекторные воды сбрасываются в большую впадину под названием Карашор. После нескольких лет, в результате естественных биологических процессов вода очистилась до приемлемых норм, появилось большое количество рыбы.

Только в 2024 году власти открыли несколько объектов, способных очищать десятки тысяч кубических метров питьевой воды в сутки. Химико-бактериологические лаборатории производств оснастили высокотехнологичным оборудованием, включающим более 50 анализов, в частности, спектрофотометрами, которые определяют наличие различных химических элементов в жидкости и жесткость воды. Новые водоочистные объекты построили в рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков и этрапских центров на период до 2028 года».

Казахстан

Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы,

Созданное год назад Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана до 2030 года планирует построить 42 новых водохранилища, способных вместить 2,6 млрд кубометров воды, и реконструировать 30 водохранилищ объемом 1,9 млрд кубометров и 14 450 км ирригационных каналов.

Как сообщает ведомство, за счет этого будут снижены потери воды при транспортировке на 25% и увеличены площади поливных земель на более 400 тысяч гектаров.

В этом году в Казахстане началась реализация 411 проектов по развитию водохозяйственных объектов. В частности, ведутся работы по восстановлению 575,9 тысяч гектаров поливных земель, строительству и реконструкции 203-х каналов общей протяженностью 2500 км. В результате улучшится качество водоснабжения в 437 населенных пунктах, в которых проживают более миллиона человек.

С начала года министерство приняло участие в 15 мероприятиях с сопредельными странами по вопросам трансграничных водных объектов. В результате в этом году в страну поступило более 4 млрд кубометров воды из Узбекистана, 488,6 млн кубометров воды – из Таджикистана, 180 млн кубометров – из Кыргызстана по реке Шу и 380 млн кубометров – по реке Талас.

Ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 трансграничным рекам. Среди них три крупные реки: Ертис, Или и Эмель. Состоялись переговоры с Россией по использованию, охране и проведению исследований крупных трансграничных рек Жайык, Ертис и др.

В этом году в водохранилищах страны собрано 75 млрд кубометров воды, из которых более 12 млрд – паводковая.

Впервые за последние 10 лет Капшагайское водохранилище наполнилось на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды.

С начала года в озеро Балхаш направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море – 7,4 млрд кубометров. С октября 2023 года в Аральское море было направлено более 2-х млрд кубометров воды.

Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством сельского хозяйства увеличило размер субсидирования затрат на установку водосберегающих систем с 50% до 80%.

К концу 2030 года министерство намерено экономить до 2,2 млрд кубометров воды в год, обеспечив водосберегающими технологиями более 50% от общего объема поливных земель республики.

Узбекистан

Узбекистан с населением 35 миллионов – самая густонаселенная страна Центральной Азии – уже сталкивается с острым дефицитом воды, особенно в сельских районах. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, лишь 71% сельского населения и 89% городского имеют доступ к безопасной питьевой воде.

Однако, последовательные шаги по цифровизации водного сектора в Узбекистан приносят свои плоды. Благодаря применению цифровых технологий, внедрению водосберегающих технологий на площади более 400 тысяч гектаров, проведению необходимых ирригационных и мелиоративных мероприятий в первом полугодии текущего года сэкономлено более 2 миллиардов кубометров воды, сообщается в репортаже Podrobno.uz.

В стране в целях эффективного использования водных ресурсов на 11,4 тысячи объектах водного хозяйства установлены устройства управления “Умная вода”, на 6, 9 тысячи – “Дайвер” и на 1709 насосных станциях – онлайн контрольные устройства.

Также полностью автоматизированы 67 крупных объектов водного хозяйства.

По республике за счет кластеров и фермерских хозяйств забетонировано 10,5 тысячи километров внутренних оросительных сетей, а также очищено 34,8 тысячи километров каналов, арыков и лотков.

Внедрена платформа suvkredit.uz, выделены льготные кредитные средства на сумму более 2 триллионов сумов для внедрения капельного, дождевого и дискретного орошения на площади 134,3 тысячи гектаров.

В результате сброса в систему озер Айдар–Арнасай 871 миллиона кубометров пресной воды из водохранилища Чордара и 300 миллионов кубометров пресной воды из других источников стабилизируется ее экологическое состояние. ///nCa, 5 сентября 2024 г.